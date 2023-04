Die Maispreise auf dem Spot- und dem Terminmarkt fielen weiter, da die Besorgnis über Angebot und Nachfrage anhielt. Mais wurde mit 633,20 $ gehandelt und lag damit unter dem Höchststand dieses Monats von 673 $. Andererseits fielen die Mais-Futures an der Chicago Board of Trade auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten.

China storniert Aufträge

Die Maispreise sind in den letzten Monaten weiter gesunken. Seit dem Höchststand im April letzten Jahres sind sie um mehr als 24 % zurückgegangen. Dieser Rückgang steht im Einklang mit der Entwicklung anderer weicher Rohstoffe wie Sojabohnen und Weizen.

Die derzeitige Phase des Rückgangs ist hauptsächlich auf die Entscheidung Chinas zurückzuführen, Aufträge für Mais aus den USA zu stornieren. Das Land hat 327 Tonnen Maisbestellungen aus den USA storniert, hauptsächlich wegen der Rekordernte in Brasilien. Aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht ging hervor, dass Brasilien die USA als größter Maisexporteur der Welt ablösen wird, da seine Produktion in diesem Jahr über 124 Millionen Tonnen erreichen dürfte.

In der Zwischenzeit zeigte eine weitere Meldung des USDA, dass die Menge an Mais, die in den US-Häfen für den Export überprüft wurde, von 1,237 Millionen Tonnen in der Woche bis zum 13. April auf 913.813 gesunken ist. Die Tendenz ist in diesem Jahr eher schwach, da die Exporte im bisherigen Jahresverlauf 22,3 Mio. Tonnen betrugen, gegenüber 34,9 Mio. Tonnen im Vorjahr. Das geht aus dem jüngsten WASDE-Bericht hervor:

Die US-Maisprognose sieht einen Rückgang der Importe und der Verwendung für Lebensmittel, Saatgut und industrielle Zwecke (FSI) vor, bei unveränderten Endbeständen. Die Maisimporte werden auf der Grundlage des bisher beobachteten Handels um 10 Millionen Scheffel gesenkt. Da Angebot und Verwendung in gleichem Maße zurückgehen, bleiben die Endbestände mit 1,342 Milliarden Scheffel unverändert.

Es scheint also, dass die Fundamentaldaten von Mais in diesem Jahr nicht gut sind, was die Preise nach unten drücken könnte. Da Mais ein zyklischer Rohstoff ist, werden sich die Preise wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres oder 2023 erholen, wenn die Landwirte beginnen, ihre Produktion zu verringern.

Mais-Preisprognose

Mais-Chart von TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich die Maispreise in den letzten Tagen in einem starken rückläufigen Trend befanden. Der Preis hat sich unter die wichtige Unterstützung bei 637 $, dem Tiefststand vom 6. Dezember, bewegt. Er hat ein absteigendes Dreiecksmuster gebildet und ist unter den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt gefallen. Der Preis für Mais hat sich auf das 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau bewegt.

Daher werden die Maispreise wahrscheinlich einen Rückgang erleben, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 582 $ anpeilen, die ~7,9 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde den Preis um 18 % auf 519 $ bringen, den Tiefststand vom Oktober 2021.