Was ist Carbon Credit Investing? Einführung in die Hintergründe dieser neuen Anlageklasse

Das Thema Klimawandel rückt immer mehr in den Vordergrund, da der Planet unter dem wachsenden Fußabdruck der Menschheit ächzt. Auch für die Finanzmärkte nehmen die Auswirkungen zu: ESG-Investitionen gewinnen an Bedeutung, und der Inflation Reduction Act (IRA) der Biden-Administration aus dem Jahr 2022 ist das wohl einflussreichste US-Klimagesetz aller Zeiten.

Trotz alledem haben die letzten Jahre auch einige beunruhigende Entwicklungen für diejenigen gebracht, die sich um den Klimawandel sorgen. Der Energiemarkt boomte im vergangenen Jahr, und die fünf größten Ölgesellschaften brachen alle Rekorde. Das Quintett machte fast 200 Mrd. $ Gewinn, das sind 22,4 Mio. $ pro Stunde, während die Energiepreise inmitten des Krieges in der Ukraine in die Höhe schnellten.

Hinzu kommt, dass die Weltwirtschaft eine (hoffentlich) einmalige Pandemie überstanden hat und die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen in die Höhe schießt. Dies alles bietet einen interessanten Hintergrund für Carbon-Credit-Investitionen, eine aufstrebende Anlageklasse, die allmählich mehr Beachtung im Mainstream findet.

Das Kioto Protocol von 1997 und das Pariser Abkommen von 2015 haben international vereinbarte Ziele und Vorschriften für Kohlenstoffemissionen eingeführt. Über die soziale Seite dieses Prozesses wurde bereits ausführlich berichtet. Eine faszinierende Entwicklung ist jedoch das Entstehen eines Marktes für Kohlenstoffemissionen selbst, die in gewisser Weise zu einer Ware geworden sind, ähnlich wie das zugrunde liegende Element selbst.

Der Grund dafür ist, dass Carbon Credits (auch CO2-Emissionsrechte) jetzt auf dem Markt gekauft und verkauft werden können. Carbon Credits sind also eine marktbasierte Lösung für die schädlichen Auswirkungen von Emissionen auf unseren Planeten. Anders ausgedrückt: Ein Carbon Credit ist der auf dem Markt vereinbarte Preis für die zukünftigen Auswirkungen einer Tonne Kohlenstoffemissionen auf den Planeten.

Wie berechnet der Markt den Preis für Carbon Credits?

Die Märkte für Carbon Credits befinden sich noch in der Findungsphase. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, aber keiner ist so wichtig wie die einfache Tatsache, dass es äußerst schwierig ist, den Schaden zu quantifizieren, den eine bestimmte Menge an Kohlenstoff für den Planeten im Laufe der Zeit verursacht.

Aber ich wollte eintauchen und analysieren, wie sich die Preise entwickelt haben, obwohl ich nur einen kurzen Zeitraum an Daten für diese Anlageklasse zur Verfügung hatte. Und wie wir gleich sehen werden, ist es nicht so einfach, blind davon auszugehen, dass der Preis für Emissionsrechte steigen wird, wenn die Regulierungsbehörden die Obergrenze für Emissionen in Zukunft senken.

Wir können uns ETFs ansehen, um einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie sich der Markt bewegt hat. Der KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) bildet eine Benchmark der meistgehandelten Carbon Credit Futures-Kontrakte (aus Europa und Nordamerika) ab. Die folgende Grafik zeigt, wie sie sich in den Jahren 2021 und 2022 entwickelt hat, die ich zur Perspektive gegen den S&P 500 aufgetragen habe. Wie oben beschrieben, war dies offensichtlich eine besonders volatile Zeit für Energie und die Märkte insgesamt.

Investoren in Carbon Credits haben sich offensichtlich gut geschlagen, insbesondere Ende 2021 (die Stromnachfrage stieg aufgrund des harten Winters in Europa stark an). Aber wie ich bereits erwähnte, ist dieser Markt nicht so effizient wie viele andere etablierte Anlageklassen. Betrachten wir es einmal so: Wenn der Preis für fossile Brennstoffe sinkt, sollte der Verbrauch steigen und damit auch der Preis für Carbon Credits. Wir sollten eine sehr starke umgekehrte Beziehung sehen, richtig?

Nun, das ist bis heute nicht passiert. Im folgenden Diagramm habe ich den Kohlepreis als Ersatz für die Emissionskosten verwendet (nicht ideal, aber aussagekräftig) und ihn gegen den bereits erwähnten Kohlenstoff-ETF regressiert, um die Beziehung zu verdeutlichen. Das Diagramm zeigt, dass es zwar eine Korrelation gibt, diese aber nicht so eng ist, wie Sie vielleicht erwarten (die Volatilität von Kohle ist auch auf einem ganz anderen Niveau).

Oder vielleicht ist es anschaulicher, die Korrelation direkt aufzuzeichnen. Ohne meine Vorliebe für Korrelationen und Mathematik zu sehr zu verraten, gibt es eine Reihe von verschiedenen Maßstäben, die man hier verwenden könnte (ich habe hier die Pearson 60-Tage-Korrelation auf rollierender Basis aufgetragen). Die nachstehende Abbildung zeigt, dass die Korrelation zwar für einen Großteil des untersuchten Zeitraums relativ nahe bei -1 liegt, es aber auch erhebliche Abweichungen gibt.

Neben dem Preis für fossile Brennstoffe spielen hier eindeutig andere Faktoren eine Rolle. Während man von einem Szenario träumen kann, in dem der Preis von Carbon Credits steigt, wenn die Kosten der Umweltverschmutzung steigen, höchstwahrscheinlich aufgrund von Regulierungsmaßnahmen, ist dies nicht der Fall. Die Daten zeigen deutlich, dass es noch etwas anderes gibt, das die Preisaktion von Carbon Credits antreibt.

Madeline Hume, Senior Research Analyst bei Morningstar, hat im vergangenen September einen ausgezeichneten Forschungsbericht über diese Anlageklasse erstellt und ist dabei auch auf dieses Rätsel gestoßen.

Die Betas – die sowohl das Niveau als auch die Richtung der Renditebeziehungen berücksichtigen – des auf Europa beschränkten S&P GSCI Carbon Emissions Allowances Index liegen im Vergleich zu den von uns untersuchten Rohstoffmärkten in der Regel unter 0,5. Das liegt daran, dass sich die EU-Carbon Credits in den letzten fünf Jahren über rollierende Halbjahreszeiträume genauso häufig mit den Energiepreisen bewegt haben, wie sie sich gegen sie bewegt haben. Madeline Hume, Senior Research Analyst bei Morningstar

Obwohl der Bericht von Morningstar deutlich ausführlicher war, da er sich auf eine Reihe von Rohstoffen konzentrierte und nicht nur auf meine schnelle Darstellung der Korrelation mit Kohle, ist die Schlussfolgerung dieselbe. Der Preis für Carbon Credits nähert sich den Kosten der Umweltverschmutzung nicht in dem Maße an, wie es sein sollte, zumindest aus Sicht der Regulierungsbehörden.

Das liegt vor allem daran, dass die Einhaltung der Vorschriften und die sich ständig ändernden politischen Vorgaben eine große Rolle spielen. Die Regierungen haben einen massiven Einfluss auf das Angebot, während die Emissionsreduzierung und die Einhaltung internationaler Ziele von Land zu Land sehr unterschiedlich sind (die EU ist hier das Lieblingskind des Lehrers, aber andere Regionen haben sich weit weniger Mühe gegeben).

Auch die Regulierungsbehörden selbst können die Dinge beeinflussen, indem sie ändern, welche Unternehmen unter die Obergrenze fallen. Denken Sie daran, dass die Regulierungsbehörden festlegen, welche Unternehmen unter diese Emissionsobergrenzen fallen müssen, was sich entscheidend auf den Markt für Credits auswirkt.

Es ist also nicht so einfach zu sagen: “Der Preis für Carbon Credits muss steigen, weil die Regulierungsbehörden die Kosten für Emissionen erhöhen müssen, um die Klimaziele zu erreichen”. Das mag konzeptionell sinnvoll sein, aber wir leben in einer Welt, in der politische und regulatorische Faktoren die Märkte stark beeinflussen – vor allem, wenn man sich so weit in solch “neuartige” Anlageklassen vorwagt (fragen Sie einfach einen Kryptowährungsinvestor, wie die Regulierung die Dinge durcheinanderbringen kann!)

Offensichtlich ist das Investieren in Carbon Credits eine aufstrebende Anlageklasse mit einem großen E und daher mit Risiken für Investoren verbunden. Dieser Artikel ist lediglich eine Einführung in die Thematik. Ich freue mich schon darauf, mich mit dem Thema zu befassen und wirklich in die Daten einzutauchen, um herauszufinden, was die Nachfrage hier antreibt, wie es um die Liquidität bestellt ist und was die Zukunft in dieser verrückten Ecke der Finanzmärkte bringen könnte.

Im Moment müssen sich die Anleger noch darüber im Klaren sein, dass Investitionen in Carbon Credits, wie vieles im experimentellen Bereich, riskant sind. Nebenbei bemerkt, habe ich mich schon lange gefragt, nach welchen Kriterien man etwas als “Investition” und nicht als “Glücksspiel” bezeichnen kann. Eine Frage für einen anderen Tag, vielleicht?