Gemischte Aussichten für den Silberpreis, obwohl Comex und globales BIP divergieren

An der Comex hat sich etwas recht Merkwürdiges ereignet.

Die Börse, die traditionell von nicht zugewiesenen Geschäften dominiert wird, verzeichnet einen starken Abfluss von physischen Edelmetallen aus ihren Tresoren.

Nicht zugewiesenes Gold und Silber ist eine andere Art zu sagen, dass keine physischen Edelmetalle in Ihrem Namen gehalten werden.

Stattdessen interessiert sich der Kunde für einen Kontrakt, der Metall darstellt, das er niemals physisch zurückziehen kann.

Dies sind im Wesentlichen Derivate, die dazu bestimmt sind, den zugrunde liegenden Preis des Rohstoffs nachzubilden, und die ausgebende Stelle hat möglicherweise nicht das erforderliche Metall in Verwahrung.

Dies liegt daran, dass Händler, wenn sie eine Position in diesen Kontrakten eingehen, eine Gewinnmitnahmestrategie ausführen oder dies zur Deckung von Leerverkäufen verwenden, ohne dass physisches Metall die Hände tauscht.

Comex-Silber erschöpft

Die Einstellung der Anleger zu physischen Metallen scheint sich jedoch schnell von diesem papierbasierten System zu verlagern.

Ein Bericht zeigt, dass Börsenteilnehmer im Jahr vor dem 17. März 17,3 % des an der Comex verfügbaren physischen Silbers geliefert bekommen haben, anstatt es als handelbare Kontrakte zu halten.

Dies ist eine außergewöhnliche Wende, die aus einem Memorandum hervorgeht, das 2013 zwischen der London Bullion Markets Association (LBMA) und dem London Platinum und Palladium Market (LPPM) unterzeichnet wurde.

Die Anleger erwerben eine Beteiligung an den Metallen, auch wenn in den meisten Fällen keine physische Lieferung erfolgt und in 95 % der Geschäfte mit nicht zugewiesenen Metallen gehandelt wird … 95 % der Geschäfte werden mit nicht zugewiesenen Metallen getätigt: Da sie als Dienstleistungen behandelt werden, ist der Standort des zugrunde liegenden Metalls nicht relevant … Bei nicht zugewiesenen Metallen (etwa 95 % des Gesamtvolumens) fallen jedoch keine tatsächlichen Lagerungskosten an, da das Metall der Bank gehört.

Dies wird noch außergewöhnlicher, wenn man die Margen betrachtet.

Händler, die sich an einem Block von 1000 Kontrakten beteiligen möchten, müssten nur einen Teil, sagen wir 10-15 % des Gesamtwerts des Metalls aufbringen, um mit der Transaktion beginnen zu können.

Durch solche massiven Abhebungen argumentieren die Märkte im Wesentlichen, dass physisches Silber im Vergleich zu Verträgen auf Papier die dauerhaftere Vermögensquelle ist, und sie sind bereit, Zahlungen in Höhe des etwa 7- bis 10-fachen des Wertes zu leisten, um sich das echte Silber zu sichern.

Dies steht im Einklang mit der Nachfrage der Zentralbanken nach Edelmetallen, die seit weit über einem Jahr stark ansteigt.

In Anbetracht dieser Aktivität erwartet der beliebte Substack GoldFix, dass

sich ein massiver Preistornado für Edelmetalle zusammenbraut.

Physische Dysbalancen spielen die zweite Geige

Der Silberkauf ist im vergangenen Jahr stark gestiegen, wobei die World Silver Survey 2023 des Silver Institute einen Anstieg der Käufe von physischen Investitionen um 22 % und einen Anstieg der Nachfrage nach industriellen Anwendungen um 5 % schätzt.

Alle wichtigen Kategorien wurden 2022 auf Rekordhöhen getrieben, was zu einem Gesamtkauf von 1,242 Milliarden Unzen führte, fast zwei Fünftel über dem Niveau von 2020.

Zu den Anwendungen gehörten Photovoltaik- und Elektrifizierungssegmente, Automobilhersteller, 5G-Netzwerktechnologie und die Bauindustrie.

Die Nachfrage nach Schmuck und Silberwaren wurde durch den indischen Markt nach niedrigeren Preisen, verbesserter Beschäftigung, dem Abbau von Nachholbedarf und der Diversifizierung weg von Finanzbeständen angekurbelt.

Dennoch blieben die Comex-Preise zumindest bis zum 4. Quartal 2022, als die Märkte darüber debattierten, ob eine Pause der Fed bevorstehe, weitgehend in einer Spanne, bevor sie im 1. Quartal 2023 stark zurückgingen.

Dies ist auf die schiere Größe des Marktes für Papierderivate zurückzuführen, der der Nachfrage großer Anleger nach Finanztiteln folgt und die vorherrschenden physischen Fundamentaldaten in den Schatten stellt.

Im Gegensatz zur Einzelhandelsnachfrage, die einen Treiber für die anhaltende Inflation darstellte, hielten die hohen Zinsen die institutionelle Nachfrage in Schach, was zu einer weitgehend pessimistischen Einschätzung der Comex führte.

Angebotslücke und strukturelle Defizite

Trotz der steigenden Nachfrage nach dem Edelmetall schrumpfte das Angebot im vergangenen Jahr weltweit um 5,2 Millionen Unzen, wodurch Silber das zweite Jahr in Folge ein Defizit verzeichnete.

Quelle: Metal Focus, Bloomberg

Die Minenproduktion kämpfte aufgrund niedrigerer Nebenprodukterträge bei Blei- und Zinkminen in China, während die peruanische Produktion aufgrund sinkender Metallgehalte, Arbeitsunterbrechungen und sozialer Störungen einbrach, was erheblich zu dem Rekorddefizit von 237,7 Millionen Unzen auf dem Markt beitrug.

Laut dem Silver Institute, das die schweren Defizite von 2021 und 2022 kombiniert,

… die kumulierten Überschüsse der letzten 11 Jahre mehr als ausgleichen.

Obwohl das Institut davon ausgeht, dass sich dieses Ungleichgewicht bis 2023 auf 142,1 Millionen Unzen verringern wird, entspräche dies immer noch der Hälfte der weltweiten Fördermenge.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Auswirkungen der physischen Divergenz auf die Preise in nächster Zeit einen bedeutenden Beitrag zur Aufwärtsstimmung leisten werden, außer möglicherweise durch zusätzliche physische Käufe.

Citis Aussicht

In den letzten Wochen begannen die Spotpreise für Silber zu reagieren, indem sie eine gewisse Aufwärtsdynamik zeigten, wahrscheinlich nach Erwartungen eines schwächeren Dollars und der Möglichkeit, dass die Fed ihre Zinserhöhungen einstellt.

Quelle: KITCO

Maximillian J. Layton, Managing Director, Head of EMEA Commodities Research bei Citi, ist optimistisch in Bezug auf Silber, was zu einer Aufwärtskorrektur der Dreimonatsprognose der Bank um 4 $ auf 28 $ und der Sechsmonatsprognose um 2 $ auf 30 $ führt.

Seine Kernthese bezieht sich auf die Divergenz des Wirtschaftswachstums in fortgeschrittenen Ländern gegenüber Schwellenländern.

Der IWF erwartet für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften eine „ausgeprägte Wachstumsverlangsamung“ auf 1,3 % im Jahr 2023, während für die Schwellenländer ein Wachstum von 3,9 % prognostiziert wird.

Im folgenden Jahr wird sich diese Lücke voraussichtlich auf 1,4 % bzw. 4,2 % vergrößern.

Das Citi-Team identifizierte eine solche Wachstumsdynamik als im Einklang mit früheren Bullenmärkten für Silber in den Jahren 2007-08, 2010-2011 und im Sommer 2020.

Beispielsweise stiegen die Preise ab August 2010 innerhalb von sechs Monaten um 30 $ pro Unze, während sie 2020 innerhalb weniger Wochen um 10 $ pro Unze stiegen.

Auch hier sind solche starken Anstiege teilweise auf die geringe Größe des internationalen Silbermarktes zurückzuführen, der anfällig für hohe Volatilität ist, aber auch viel schärfere Ausbrüche erleben kann.

Ein höheres Wachstum in den Schwellenländern könnte auf eine höhere Industrienachfrage hindeuten und die bereits starke Einzelhandelsnachfrage verstärken, während ein schwächeres Wachstum in den entwickelten Märkten zu einer höheren Edelmetallnachfrage seitens der Institutionen führen könnte, insbesondere bei niedrigeren Zinssätzen.

Dollarschwäche

Das Team von Citi geht davon aus, dass der Dollar gegenüber anderen Währungen weiter an Wert verlieren wird, wobei der DXY im Jahresvergleich um fast 2 % gefallen ist.

Die Stärke des Dollars korreliert direkt mit höheren Zinssätzen aufgrund von Kapitalzuflüssen, da internationale Investoren nach besseren Renditen in auf globale Reservewährungen lautenden Vermögenswerten suchen.

Der 3. Mai könnte jedoch die letzte Zinserhöhung der US-Notenbank markieren, da sich die finanziellen Bedingungen verschärfen, die Schuldenobergrenze in greifbare Nähe rückt, der regionale Bankensektor erneut unter Druck gerät, sich die Stimmung der Unternehmen weiter verschlechtert und der Immobiliensektor Anzeichen einer Abschwächung zeigt.

Interessierte Leser können in diesem Artikel mehr über die Aussichten der wichtigsten Zentralbanken erfahren.

Ein niedrigerer Dollar würde den internationalen Silberpreis stützen, der in der Währung eingepreist ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist der Anstieg der nationalen Verpflichtungen, der die Entdollarisierungserzählung vorantreibt, die im Erfolgsfall die Dollarnachfrage erheblich schwächen könnte.

Die neuesten Entwicklungen in dieser Hinsicht sind in diesem Artikel verfügbar.

Wie erfolgreich und wie schnell sich solche Initiativen zu wirklich tragfähigen monetären Alternativen entwickeln können, bleibt abzuwarten.

Das Vertrauen der Notenbanken, Edelmetallkäufe statt Selbstversicherung über Devisen zu tätigen, ist jedoch ein Signal dafür, dass sich diese hochentwickelte Klasse von Marktteilnehmern zumindest gegen einen möglichen Verfall des Dollars absichern möchte.

ETF-Nachfrage

Citi-Analysten stellten außerdem fest,

ETF-Käufe scheinen stark negativ mit den US-Realzinsen korreliert zu sein … (die Nachfrage nach Edelmetallen könnte) im Laufe des Jahres 2023 steigen.

Da Edelmetalle keinen regelmäßigen Einkommensfluss generieren, stehen sie tendenziell schlecht im Wettbewerb mit verzinslichen Vermögenswerten.

Wenn die Realzinsen steigen, werden sie tendenziell weniger bevorzugt.

Wenn die Feds Funds Rate zu sinken beginnt, was möglicherweise noch in diesem Jahr der Fall sein wird, könnte die Nachfrage nach Silber-ETFs beträchtlich ansteigen, wobei Citi darauf hinweist, dass in früheren Bullenmärkten die Nachfrage nach Futures-Produkten um das 2- bis 4-fache des derzeitigen Niveaus gestiegen ist.

Gemischte Ansichten und physische Gelegenheit

Die Citi Group geht davon aus, dass Silber um mehr als 10 % zulegen und in einem Zeitfenster von sechs bis zwölf Monaten sogar auf bis zu 34 $ pro Unze steigen könnte.

Ein Risiko für diese Aussichten besteht, wenn die US-Notenbank die Zinsen trotz der Schwäche der Finanzmärkte weiter anhebt, was sowohl die institutionelle als auch die industrielle Nachfrage beeinträchtigen dürfte.

Im Gegenteil, wenn die Zinsen angesichts der hohen Inflation weiterhin hoch bleiben, könnte sowohl die institutionelle als auch die industrielle Nachfrage darunter leiden.

Dementsprechend haben Analysten des Silver Institute eine viel verhaltenere Meinung und gehen davon aus, dass der Preis vor Jahresende auf bis zu 18 $ fallen wird.

Die scharfe Meinungsverschiedenheit zeigt, welchen Einfluss die Fed noch immer auf fast alle Finanzmärkte hat.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Derivatemarkt trotz der Angebots-Nachfrage-Situation immer noch für die Preisbildung verantwortlich.

Die umfangreichen Rücknahmen physischen Metalls von den Papierbörsen könnten jedoch den Weg für einen Silberpreis ebnen, der stärker von der physischen Situation abhängig ist.

Für Anleger, die an der Sicherheit der physischen Märkte im Gegensatz zu Papierprodukten interessiert sind, könnten sich höhere und längerfristige Kurse als Kaufgelegenheit erweisen.