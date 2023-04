Der Aktienkurs von Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) stieg im erweiterten Handel um 5 %, nachdem der Tech-Riese solide Ergebnisse für sein drittes Geschäftsquartal bekannt gab.

Ebenfalls positiv war Azure – die Cloud-Computing-Plattform des Unternehmens, die im letzten Quartal um 27 % gewachsen ist, gegenüber erwarteten 26,2 %.

Die Gewinnzahlen waren für Gil Luria von DA Davidson mehr als ausreichend, um seine “Kauf”-Empfehlung für die Microsoft-Aktie zu bestätigen. Im Gespräch mit CNBC sagte er:

Ich würde sagen [MSFT jetzt kaufen], denn das Unternehmen hat in diesem Bericht in fast allen Umsatzbereichen zugelegt, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen ihre Ausgaben für Microsoft konsolidieren. Azure ist immer der Schlüssel und sie haben gerade die Erwartungen übertroffen.

Luria sieht bei dieser Tech-Aktie ein Aufwärtspotenzial bis 325 $, was auf einen weiteren Anstieg von 12 % über den nachbörslichen Kurs hinweist.

Interessanterweise verzeichnete Microsoft ein jährliches Wachstum von 13 % im Bereich “Search”, das auf seine milliardenschwere Investition in ChatGPT zurückzuführen ist, die kürzlich in Bing integriert wurde. Auf “Closing Bell: Overtime”, fügte Luria hinzu:

Das ist eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem letzten Quartal. Die Integration von ChatGPT in Bing treibt eindeutig das Wachstum in einem Umfeld voran, in dem digitale Werbung nicht wächst. Die Beschleunigung von MSFT dort ist also sehr bemerkenswert.