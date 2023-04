Der Baumwollpreis bewegte sich in diesem Jahr in einer engen Spanne, da die Sorgen über Angebot und Nachfrage anhielten. Am Donnerstag lag der Preis bei 78,91 $. In diesem Jahr bewegte er sich zwischen dem Widerstand bei 91 $ und der Unterstützung bei 75,95 $.

Schwacher US-Dollar, steigendes Angebot

Die Baumwollpreise haben sich in diesem Jahr in einer Konsolidierungsphase befunden, die mit der anderer Rohstoffe wie Sojabohnen, Mais und Weizen übereinstimmt.

Die schwachen Baumwollpreise sind entstanden, obwohl der US-Dollar von seinem letztjährigen Höchststand von 115 $ auf etwa 100 $ gefallen ist. Historisch gesehen hat ein schwächerer Dollar zu relativ höheren Rohstoffpreisen geführt.

Die derzeitige Preisentwicklung auf dem Baumwollmarkt ist vor allem auf die Sorge um das Angebot zurückzuführen. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) werden die meisten Baumwollerzeuger ihre Produktion in diesem Jahr voraussichtlich steigern. Die Produktion wird voraussichtlich um 829.000 Ballen höher als erwartet ausfallen. Der größte Teil dieses Anstiegs wird aus China kommen, das seine Produktion um 1 Mio. Ballen erhöhen wird.

In den USA wird in diesem Jahr mit einer höheren Baumwollproduktion gerechnet, da die Auswirkungen der letztjährigen Dürre in West Texas nachlassen. West Texas ist der drittgrößte Baumwollproduzent der Welt.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Baumwolle in diesem Jahr relativ gering, da Länder wie China, die Türkei und Bangladesch ihre Einfuhren reduzieren. In seinem jüngsten WASDE-Bericht erklärte das USDA:

Auf der Exportseite werden die höheren Exporte der USA und Australiens durch einen Rückgang von 550.000 Ballen in Brasilien und 400.000 Ballen in Indien mehr als ausgeglichen. Der voraussichtliche weltweite Verbrauch für 2022/23 ist diesen Monat um 65.000 Ballen höher, da ein Anstieg von 500.000 Ballen in China die Rückgänge in Bangladesch und der Türkei mehr als ausgleicht.

Preisvorhersage für Baumwolle

Baumwolle-Chart via TradingView

In meinem letzten Artikel über Baumwolle habe ich davor gewarnt, dass die Preise aufgrund des weltweit steigenden Angebots weiter fallen würden. Diese Einschätzung hat sich bewahrheitet, denn der Preis ist auf einen Tiefstand von 79,5 $ gefallen. Er hat sich unter den 25-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt.

Auf dem Tages-Chart hat sich der Preis unter die Oberseite des absteigenden Channels bewegt. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich weiter nach unten bewegt. Daher wird der Baumwollpreis wahrscheinlich weiter sinken, da die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 70 $ anpeilen.