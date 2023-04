Rekordzuflüsse in Platin-ETFs aufgrund der Probleme von Eskom und der Aussage von de Ruyter

In unserer modernen industriellen Welt ist Strom praktisch eine Notwendigkeit und eine grundlegende Voraussetzung für das Funktionieren der Wirtschaft.

Im südafrikanischen Kontext stellen Felix Dube und Chantelle Moyo von der North-West University in einem Artikel fest:

… die Fälle zeigen, dass das Recht auf Elektrizität, auch wenn es nicht in der Verfassung verankert ist, eine Voraussetzung für die Ausübung anderer Rechte ist, einschließlich des Rechts auf Menschenwürde und Zugang zu angemessenem Wohnraum, Wasser und Gesundheitsversorgung.

Leider sind Stromausfälle und Lastabwürfe in dem Land an der Tagesordnung, aber in den letzten Monaten haben sie ein äußerst destabilisierendes Ausmaß angenommen und sich zu einem alles verschlingenden Problem entwickelt.

So berichtete Bloomberg, dass Südafrika seit dem 31. Oktober 2022 täglich von schweren Stromausfällen heimgesucht wird.

Das sind 178 ununterbrochene Tage mit mehrstündigen Ausfällen.

Das veraltete Stromnetz des Landes und die hochgradig ineffizienten, kapitalschwachen Kohlekraftwerke geben unter dem Druck größerer Lasten und steigender Nachfrage nach.

Großstädte, ganz zu schweigen von kleineren Städten und ländlichen Gebieten, wurden durch drei bis vier Stromausfälle pro Tag lahmgelegt, die Berichten zufolge regelmäßig mehr als 10 Stunden andauern.

Angesichts des nahenden Winters berichtete der Telegraph, dass dem staatlichen Stromversorger Eskom bis zu 10.000 MW fehlen könnten, was fast einem Viertel des landesweiten Bedarfs in dieser Jahreszeit entspricht.

Daher wird es von Juni bis September wahrscheinlich noch häufiger zu großflächigen Stromausfällen kommen.

Eskom-Krise

Chris Yelland, ein Energieanalyst, stellte fest, dass der Energieverfügbarkeitsfaktor (EAF) von Eskom, ein Maß für die durchschnittliche Leistung von 90 großen Stromerzeugern im ganzen Land, sich in einer anhaltenden Abwärtsspirale befindet.

Quelle: The Daily Investor (as of 19 March 2023)

Yelland erklärt,

Um den EAF von Eskom zu erhöhen, muss es zunächst eine Verlangsamung geben. Dann muss er die Talsohle erreichen, sich stabilisieren und dann wieder ansteigen. Dieser Prozess wird mehrere Jahre dauern … Das Gerede von einem Energieverfügbarkeitsfaktor von 70 oder 75 % führt die Öffentlichkeit in die Irre und ist nicht erreichbar …

Bei der Artikel IV-Konsultation des IWF wurde festgestellt, dass Eskom im Durchschnitt 1 % des nationalen BIP an Transfers erhielt, während es im GJ 19/20 und GJ 20/21 Verluste in Höhe von 0,4 % des BIP verzeichnete.

Um die Situation zu bereinigen, griffen die Behörden auf eine 15 %ige Tariferhöhung im Jahr 2022 sowie auf andere Maßnahmen zur Kostenkontrolle zurück, darunter den Abbau von Personal.

Dies unterstützte die finanzielle Leistung mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 238 % im letzten Jahr, aber das Unternehmen war trotz einer staatlichen Finanzspritze in Höhe von mehreren zehn Milliarden Rand nicht in der Lage, seine Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.

Während dieser Zeit war die Erbringung von Dienstleistungen weiterhin unzuverlässig.

Die Organisation ist nach den laufenden Korruptionsermittlungen und einem brisanten Fernsehinterview von Ex-CEO André de Ruyter Anfang des Jahres nicht ohne größere Kontroversen geblieben.

Gestern erschien de Ruyter vor dem Rechnungsprüfungsausschuss SCOPA, und weigerte sich, die Namen von Ministern zu nennen, von denen man annimmt, dass sie in das angebliche Fehlverhalten verwickelt sind.

Berichten zufolge hat de Ruyters Aussage nur weitere Fragen aufgeworfen, die das Vertrauen in den Energieversorger weiter untergraben.

Politische Initiativen

Ende 2020 versuchten die Behörden mit der Einführung des Plans für wirtschaftlichen Wiederaufbau und Sanierung (Economic Reconstruction and Recovery Plan, ERRP) die Funktionsweise der in Schwierigkeiten geratenen öffentlichen Einrichtungen Südafrikas zu verbessern, von denen viele durch unklare Mandate und nicht tragfähige Geschäftsmodelle geplagt waren.

Dieser beinhaltete eine Reihe von Reformen im Energiesektor, darunter die Aufteilung von Eskom in mindestens drei Einheiten, die jeweils für die Erzeugung, Übertragung oder Verteilung zuständig sind.

Darüber hinaus starteten das Präsidialamt und das Finanzministerium gemeinsam die Operation Vulindlela, die auf wirkungsvolle Strukturreformen in vielen Sektoren, einschließlich der Stromerzeugung und -versorgung, abzielte.

Viele dieser Reformen sind jedoch aufgrund von Kostenüberschreitungen, sozialen Unruhen und Vandalismus in großem Maßstab auf Schwierigkeiten bei der Durchführung gestoßen.

Darüber hinaus dürfte die Entflechtung von Eskom angesichts der für 2024 angesetzten Parlamentswahlen ein heißes politisches Eisen sein, das auch die Verabschiedung komplizierter gesetzlicher Schritte erfordern würde.

Platin-Grundlagen

Südafrika ist ein Land mit unglaublichen natürlichen Ressourcen.

In einem kürzlich erschienenen OECD Trade Policy Paper von Przemyslaw Kowalski und Clarisse Legendre werden die Anteile der drei wichtigsten Förderländer an den zehn am stärksten konzentrierten kritischen Rohstoffen aufgezeigt.

Quelle: OECD

In der obigen Grafik hat Südafrika (ZAF) die Produktion der Edelmetallgruppe sowie von Platin (Pt) fest im Griff, für das es allein für über 70 % der weltweiten Produktion verantwortlich ist.

Das Interesse an Pt ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage nach Automobilen und Schmuck in China, Japan und Indien sowie einer Reihe von wachsenden Anwendungen in der medizinischen Versorgung wie Zahnfüllungen und Herzschrittmachern.

Im vergangenen Jahr waren die Preise für das Metall nach den aggressiven Militäraktionen Russlands und seiner Position als zweitgrößter Lieferant weltweit zunächst in die Höhe geschnellt.

Die Preissorgen waren nur von kurzer Dauer, was zum Teil auf die dominierende Stellung Südafrikas und die strenge Nullzollpolitik Chinas zurückzuführen war.

Dennoch hat sich der Platin-Spotpreis stark erholt und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 19,4 % über dem Vorjahr und 33 % über dem 52-Wochen-Tief vom August.

Seit dem 27. März ist der Spotpreis um etwa 11 % gestiegen.

Quelle: KITCO

Diese Verschiebung nach oben wurde durch den Anstieg der chinesischen Käufe vorangetrieben, die weit über der erwarteten Nachfrage lagen, nachdem die anhaltende Lockdown-Politik beendet worden war.

Quelle: World Platinum Investment Council (WPIC)

Verbesserte Wirtschaftsdaten wie der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe sowie das jährliche BIP-Wachstum übertrafen die Markterwartungen.

Die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) schätzt, dass der inländische Fahrzeugabsatz bis 2023 um 2,11 Millionen Einheiten steigen wird.

Ein kürzlich veröffentlichter ING-Bericht stellte fest, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge an den Gesamtzulassungen in China zu stagnieren beginnt, was darauf hindeutet, dass die Pt-Nachfrage durch den Einsatz von Katalysatoren in benzinbetriebenen Fahrzeugen angekurbelt werden könnte.

Darüber hinaus erwartet WPIC, dass die industrielle Nachfrage, z. B. durch Investitionen in die Wasserstoffwirtschaft und kohlenstofffreie Stromerzeugungsanlagen, um 12 % zunehmen wird, während die Investitionsnachfrage auch in diesem Jahr deutlich höher ausfallen dürfte.

Südafrika, das Zentrum des weltweiten Platinbergbaus, ist jedoch nach wie vor mit betrieblichen Ineffizienzen konfrontiert und steht an der Schwelle zu einem weitaus schwerwiegenderen Stillstand.

In einem Daily Maverick-Artikel von Mitte März wurden einige der Herausforderungen in der südafrikanischen Bergbauindustrie im weiteren Sinne untersucht.

Die Gesamtproduktion des Sektors ging im Jahr 2022 um 7,2 % zurück, obwohl dies zum Teil auf den verzerrten Basiseffekt nach den pandemiebedingten Unterbrechungen zurückzuführen ist.

Quelle: Daily Maverick

Infolge der tiefgreifenden Energiekrise sowie einer Zunahme bedeutender Minenschließungen, der Verfügbarkeit geringerer Mineralienqualitäten in alternden Minen und des Mangels an sicheren Transportmöglichkeiten stufte das kanadische Fraser Institute in seiner Annual Survey of Mining Companies Südafrika bereits im April 2022 in seinem Investitionsattraktivitätsindex unter die letzten zehn Länder ein.

Aufgrund des enormen Drucks, der durch die ständigen Stromausfälle auf die Wirtschaft ausgeübt wird, könnte Pt, das nach Angaben des Observatory of Economic Complexity mit 24,5 Mrd. $ im Jahr 2021 das wichtigste Exportgut des Landes war, einen starken Produktionsrückgang verzeichnen.

Johan Theron, Sprecher eines der größten Bergbauunternehmen, Impala Platinum Holders, merkte an, dass die Stromkrise so akut sei, dass es eine Zeit geben könnte,

… wenn es Tage gibt, an denen wir keine Leute mehr unter Tage schicken.

Umkehrung des Überschusses

Angesichts der globalen Pt-Belebung in Verbindung mit alarmierenden Angebotsengpässen prognostiziert WPIC für 2023 ein Nachfragewachstum von 24 %, während sich das Angebot aufgrund begrenzter zusätzlicher Kapazitäten nur um 3 % verbessern könnte.

Dementsprechend geht die Gruppe davon aus, dass die anhaltenden Stromausfälle den südafrikanischen Betrieb stark belasten und den Überschuss der Branche von 776 koz im letzten Jahr in ein Defizit von 556 koz in diesem Jahr umkehren könnten.

Berichten zufolge hat Eskom den großen Bergbauunternehmen mitgeteilt, dass sie möglicherweise ihre Produktion drosseln müssen, was die Situation nur noch verschlimmern wird.

Platin-ETFs

Angesichts des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage nach dem Metall, des schwindenden Ansehens des öffentlichen Versorgungsunternehmens, der prekären Stromversorgungslage und der rasch herannahenden Wintersaison gehen die Fondsmanager davon aus, dass die Geschäfte von Pt erheblich gefährdet sind, und sind optimistisch, was die Aussichten von börsengehandelten Platinfonds betrifft.

Dieser Umschwung kommt kurz nachdem diese Produkte in mehreren aufeinanderfolgenden Quartalen Abflüsse aufgrund der gedämpften globalen Nachfrage zu verzeichnen hatten.

Bloomberg berichtet, dass die wöchentlichen Zuflüsse in börsengehandelte Platinfonds um 117.000 Unzen gestiegen sind, der höchste Anstieg seit März 2019, da die Anleger massenhaft in diese Produkte strömten.

Quelle: Zerohedge, Bloomberg

Mehrere börsengehandelte Platinfonds wie der abrdn Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) und der GraniteShares Platinum Trust (NYSEARCA: PLTM) liegen im Monatsvergleich bereits um 12 % bis 13 % höher.

Ein Teil der Nachfragekomponente könnte durch die Besorgnis über eine anhaltende Inflation, einen schwächeren Dollar und die Befürchtung einer Rezession ausgelöst worden sein, da die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen anheben will.

Makroökonomische Herausforderungen

Die Pt-Lieferungen dürften auf absehbare Zeit unter starkem Druck bleiben und könnten in der kommenden Wintersaison zu höheren Preisen führen.

Nach Angaben des Minerals Council of South Africa trägt der Bergbausektor 7-8 % zum südafrikanischen BIP bei, und eine starke Verlangsamung in diesem Sektor könnte verheerende makrofinanzielle Auswirkungen auf Exporterlöse, Arbeitslosigkeit und Wachstum haben.

Die Lage ist sogar noch verzweifelter, da mehrere Anzeichen darauf hindeuten, dass das Land kurz vor einer Rezession steht, und der IWF prognostiziert, dass sich das reale BIP-Wachstum in diesem Jahr auf 0,1 % abschwächen wird.

Lungile Mashele, ein Spezialist für den Energiesektor, schätzt, dass die lange Geschichte der chronischen Stromausfälle in Südafrika seit 2008 das potenzielle BIP des Landes um schwindelerregende 20 % verringert hat und sich jetzt als noch stärker erweisen könnte.

In seiner abschließenden Stellungnahme vom März stellt der Fonds fest, dass er davon ausgeht, dass sich die öffentliche Verschuldung noch mehrere Jahre lang weiter verschlechtern wird, selbst wenn sich die finanzielle Lage von Eskom verbessert.

Die Abwärtsrisiken für die Platinpreise ergeben sich aus den jüngsten Berichten über erneute Gesundheitssorgen in China und eine straffe Geldpolitik, die im zweiten Halbjahr 2023 zu einer weltweiten Rezession führen könnte.

Die Käufer von börsengehandelten Fonds werden das Preisgeschehen in den kommenden Tagen genau beobachten, da die Märkte möglicherweise mit einer wesentlich energischeren Aussage von de Ruyter gerechnet haben.

Andere Überlegungen

Aufgrund der Preisdivergenz zwischen den Metallen ist in letzter Zeit ein Trend zur Substitution von Pt durch Palladium festzustellen.

Da jedoch die Bergbauaktivitäten wahrscheinlich eingeschränkt werden, werden die Pt-Akteure wahrscheinlich nicht so schnell vorankommen.

Zweitens boten die schweren Sanktionen gegen Russland sowie die Strafsteuern des Vereinigten Königreichs auf Platin- und Palladiumprodukte Anfang des Jahres Südafrika die Gelegenheit, seine Vormachtstellung in diesen Sektoren weiter auszubauen.

Da ein Ende der Stromkrise nicht abzusehen ist, wird es schwierig sein, dieses Ziel zu erreichen.

Langfristig gesehen hat Pt immer noch ein enormes Substitutionspotenzial und robuste Nachfragetreiber, was anderen Produzenten wie Simbabwe und Kanada Chancen eröffnen könnte.