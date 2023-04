Der Simbabwe-Dollar ist bekannt für seinen bemerkenswerten Zusammenbruch, der zu der wertlosen Billionen-Dollar-Note führte. Die neue Version des ZWD ist in den letzten Monaten weiter gefallen. Es scheint jedoch, dass auch andere Währungen in den Schwellen- und Grenzmärkten kollabieren.

Kenia-Schilling

Der Kenia-Schilling (KES) befindet sich im freien Fall, da die Wirtschaft implodiert ist. Der USD/KES-Kurs, der 1997 noch bei 58 lag, ist inzwischen auf 135,75 gestiegen. Banken und andere Devisenbüros verkaufen den USD jetzt für über 150.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Diese Situation trat ein, als die Exporte des Landes zurückgingen und die Importe sprunghaft anstiegen. Die Staatsverschuldung ist auf ein Rekordhoch gestiegen, während die Arbeitsproduktivität gesunken ist. Da die Auslandsschulden immer schneller fällig werden, ist es wahrscheinlich, dass der Kenia-Schilling in den kommenden Monaten weiter fallen wird. Ich vermute, dass er bis 2024 den Wert von 200 erreichen wird, da die Schuldenkrise des Landes und die Löhne im öffentlichen Sektor anhalten. Erst diese Woche haben die Gouverneure der Bezirke damit gedroht, den Betrieb wegen Geldmangels einzustellen.

Türkische Lira

Auch die türkische Lira ist in den letzten Jahrzehnten zusammengebrochen. Das USD/TRY-Währungspaar wird auf einem Rekordhoch von ~20 gehandelt und liegt damit 1.589 % über dem Tiefststand von 2008. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist der Zusammenbruch der türkischen Lira selbst verschuldet, da die Produktivität des Landes hoch bleibt.

Die Lira stürzte aufgrund der unkonventionellen Geldpolitik der CBRT ab. Sie hat in einer Zeit hoher Inflation einfach die Zinssätze gesenkt. Außerdem fehlt ihr wegen der politischen Einmischung das nötige Vertrauen. Daher kann die türkische Lira, wie ich hier geschrieben habe, wieder ansteigen, wenn das Land im Mai einen neuen Präsidenten wählt, was sehr unwahrscheinlich ist.

Nigerianischer Naira

Der Zusammenbruch des nigerianischen Naira ist traurig zu sehen. Der USD/NGN ist seit dem Tiefststand im Jahr 1998 um mehr als 465 % gestiegen. Dieser Einbruch erfolgte, obwohl das Volumen der Ölexporte weiterhin hoch ist.

Die Herausforderung für die nigerianische Wirtschaft besteht darin, dass sie Rohöl exportiert und dann teure Raffinerieprodukte importiert. Außerdem gewährt das Land kostspielige Treibstoffsubventionen, die den Haushaltsüberschuss auf einen historischen Höchststand getrieben haben. Der neuen Regierung steht ein harter Kampf bevor, um die nigerianische Naira zu retten.

Pakistanische Rupie

Die andere Währung, die wertlos geworden ist, ist die pakistanische Rupie. Das USD/PKR-Währungspaar ist auf einen Höchststand von 275 gesprungen und liegt damit ~600 % über dem Tiefststand von 2008. Diese Situation könnte sich bald verschlimmern, da das Land im Juni seine Anleihen nicht mehr bedienen kann, wenn es keine IWF-Rettung gibt. Wie uns Argentinien gezeigt hat, ist eine IWF-Rettung in der Regel eine kurzfristige Maßnahme, die die Währung vorübergehend aufwertet. Der argentinische Peso ist trotz mehrerer Rettungspakete der Agentur abgestürzt.

Libanesisches Pfund/Lira

Der Zusammenbruch der libanesischen Wirtschaft ist allgemein bekannt. Wie ich hier geschrieben habe, steht das Land vor einer großen Herausforderung. Die Exporte sind eingebrochen, während der Bankensektor des Landes am Abgrund steht. Das Land hat sich zu einer Bargeldgesellschaft entwickelt, und Analysten gehen davon aus, dass sich die Lage weiter verschlechtern wird. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs des LBP sehr hoch.