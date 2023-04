Zoltan Pozsar und George Gammons Ansichten über den nächsten Rohstoff-Superzyklus

Shivam begann seine Karriere als Finanzanalyst in Mumbai, wo er Inflationsdaten analysierte und täglich makroökonomische Berichte über die Staatshaushalte… mehr lesen

In einem kürzlich geführten Interview sprach Zoltan Pozsar von der Credit Suisse über seine Überzeugung, dass Rohstoffe reif für eine “große Hausse” sind und dass wir jetzt am Anfang des nächsten Rohstoff-Superzyklus stehen.

Obwohl die meisten Rohstoffpreise in diesem Jahr stark gesunken sind, ist dieser Rückgang auch auf den letztjährigen Boom von 40 % bis 45 % zurückzuführen.

Die Form des Rohstoff-Superzyklus

Rohstoffe neigen dazu, langen Preiszyklen zu folgen, die stark mit Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichten korrelieren.

Da Rohstoffe für die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten von zentraler Bedeutung sind, kann jede Verbesserung des Wachstums sofort zu einem Anstieg der Nachfrage führen.

Das Angebot ist jedoch eine ganz andere Sache und nur schwer online zu stellen.

Die meisten Projekte haben lange Amortisationszeiten, erhebliche Unsicherheiten, erfordern hohe Investitionen, behördliche Genehmigungen und eine Reihe von industriefreundlichen Regierungen.

Wenn also die Nachfrage steigt, kann das Angebot nicht rechtzeitig reagieren und die Preise steigen.

Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, beginnen Lieferanten mit der Suche nach neuen Reserven, erweitern die Produktion und bauen Lieferketten auf.

Wenn diese Rohstoffe auf den Markt kommen, hat die Nachfragegleichung, die kürzeren Konjunkturzyklen folgt, jedoch (oft) bereits ihren Höhepunkt erreicht und der Appetit hat nachgelassen.

Jetzt haben wir eine Situation, in der das Angebot die Nachfrage übersteigt, kombiniert mit geringeren Käufen, was zu niedrigeren Preisen führt.

Dies ist der Kern des Rohstoff-Superzyklus, der sich in der Vergangenheit immer wieder wiederholt hat.

Quelle: Visual Capitalist, New Capital Management

Pozsars Ansicht

Heute ist fast jeder Rohstoff der Welt durch ein Jahrzehnt der Unterinvestition verwüstet worden.

Obwohl der jüngste Superzyklus 2011 seinen Höhepunkt erreichte, leiden die Investitionen in Schlüsselsektoren seit Jahren.

Quelle: Baker Hughes, Goldman Sachs Global Investment Research

Diese Situation hat dazu geführt, dass Minen und Bohrlöcher noch weiter ins Hintertreffen geraten sind, während bestehende Anlagen begonnen haben, unter knarrender Infrastruktur und alternden Ressourcen zu leiden.

Zoltan weist darauf hin, dass die Kapitalrendite durchweg schwach war, während alternative Anlagenarrative wie ESG und der zwischenstaatliche Vorstoß für Netto-Null Unternehmen dazu gezwungen haben, sich von der Ausweitung des Geschäfts abzuwenden, deren Operationalisierung im besten Fall Jahre dauern würde.

Obwohl nicht aus den gleichen Gründen, ist es interessant festzustellen, dass Aswath Damodaran ein starker Befürworter dafür war, den Begriff ESG insgesamt „zurückzuziehen“.

Er argumentiert, dass es keine gemeinsamen Definitionen dafür gibt, was wünschenswertes Verhalten ausmacht, und dass auf lange Sicht ein begrenzter Pool von Unternehmen einen uneingeschränkten nicht übertreffen kann.

Zurück zu den Rohstoffen: Die extrem niedrigen Zinsen nach der GFC haben auch dazu geführt, dass die Mittel in Finanzanlagen und Derivate geflossen sind, anstatt in Sachanlagen.

Geopolitik und Handelsspannungen

Im vergangenen Jahr war die Welt einem viel größeren geopolitischen Risiko, Vergeltungssanktionen, einer beschleunigten wirtschaftlichen Entkopplung und globalem Protektionismus ausgesetzt.

Zum Beispiel sind viele Länder, die früher Rohstoffe exportierten, jetzt weniger bereit, Handel zu treiben, als sie es taten, aber sie akzeptieren den Zufluss ausländischer Investitionen, um Ressourcen im Inland zu entwickeln und dann fertige Waren zu exportieren.

In seiner Aktualisierung vom Mai 2023 stellte das Blackrock Investment Institute fest:

Wir sind in eine neue Weltordnung eingetreten. Zwei große geopolitische und wirtschaftliche Blöcke – einer unter Führung des Westens und einer unter Führung Chinas und Russlands – festigen sich und stehen zunehmend in Konkurrenz zueinander. Die daraus resultierende Fragmentierung hat zu einem dramatischen Rückgang der geopolitischen Zusammenarbeit geführt.

Dementsprechend erwartet Zoltan eine Ausweitung der Militärbudgets, das Onshoring von Fabriken, etwa im Batteriebereich, und Energieinvestitionen, um die Nachfrage nach Rohstoffen anzukurbeln, insbesondere in den G7-Staaten.

Angesichts der Situation argumentiert er, dass sich das erschöpfte Angebot an Rohstoffen bei einer Rezession in diesem Jahr als inflationär für diese Waren erweisen wird.

George Gammon über die nicht ganz so sanfte Landung

Der Investor und beliebte Youtuber George Gammon kommentiert Zoltans Ansicht und geht davon aus, dass ein Anstieg der Rohstoffpreise in diesem Jahr trotz einer Rezession nur im Falle einer sanften Landung wahrscheinlich wäre.

Wir wissen, dass die First Republic Bank praktisch in Trümmern liegt, dass die Kreditvergabe der Regionalbanken erheblich eingeschränkt wurde, dass strengere aufsichtsrechtliche Maßnahmen bevorstehen, dass die Geldmenge M2 acht Monate in Folge gesunken ist und dass eine regelrechte Kreditklemme bei den Unternehmen dazu führt, dass kleine Unternehmen besonders gefährdet sind.

Es ist erwähnenswert, dass die jüngsten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) 5,6 % betrugen, während die Fed ihr PCE-Kernziel für das Jahr auf 3,5 % anhob und damit weiterhin eine aggressivere Haltung vertrat.

Die Eurodollarmärkte signalisieren jedoch, dass die Nachfrage weitaus stärker zurückgehen könnte als Zoltan glaubt und sogar die vorherrschenden Angebotsbeschränkungen unterlaufen könnte.

Quelle: George Gammon, Eurodollar University

Gammon verweist auf die schwarze Linie, die das jüngste Datum darstellt und zeigt, dass die Märkte einen starken Rückgang der Zinssätze im Jahr 2023 einpreisen.

Er argumentiert, dass der Markt nicht bereit ist, die Haltung der Fed zu akzeptieren,

Nein, nein, nein, Jerome Powell. Der Markt sagt nicht, dass Sie eine Pause einlegen werden. Der Markt sagt, dass Sie einen Kurswechsel vornehmen werden, und zwar einen schnellen und einen noch härteren. Die Zinsen werden abstürzen (und das würde nur bei einer harten Landung passieren).

In einem Bloomberg-Artikel erklärte Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo Global Management:

Wir haben bereits über eine harte Landung diskutiert … die Kreditbedingungen verschärfen sich weiter … das erhöht das Risiko einer harten Landung – sogar noch mehr, als wir vorher dachten.

Nouriel Roubini, Vorsitzender und CEO von Roubini Macro Associates, stimmte zu:

… (wir) könnten eine harte Landung für die Wirtschaft haben … Erreichen von Preisstabilität, Wachstumsstabilität und Finanzstabilität mit … der Fed Funds Rate sieht für mich wie eine unmögliche Mission aus … also entweder eine harte Landung und ein Finanzcrash oder eine Entankerung der Inflationserwartungen.

Globale Rezession?

Anfang dieses Jahres ergab eine Umfrage des Weltwirtschaftsforums unter Chefökonomen, dass zwei Drittel der Befragten eine hohe Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession im Jahr 2023 sahen.

Regionalbanken und der Wohnungssektor in den USA; Herausforderungen im Energiebereich in Europa sowie Bedenken hinsichtlich der politischen Fragmentierung; und der Zustand des Wohnungssektors und der Staatsfinanzen in China weisen jeweils auf schwerwiegende Schwächen hin, die unter dem Druck der erhöhten Zinsen einbrechen könnten.

Gammon stimmt zu,

… und meiner Meinung nach könnte es sich nicht nur um eine Rezession handeln, sondern um ein globales … Black-Swan-Ereignis.

In seinem World Economic Outlook prognostiziert der IWF, dass fortgeschrittene Volkswirtschaften eine besonders „ausgeprägte Wachstumsverlangsamung“ von 2,7 % im vergangenen Jahr auf 1,3 % im Jahr 2023 verzeichnen könnten.

Sollte ein solches Ereignis eintreten, könnten die Rohstoffpreise zumindest im Laufe des Jahres auf ein deutlich niedrigeres Niveau fallen.

Abschließende Gedanken

Gammon stimmt mit Zoltan überein, dass bald ein neuer Rohstoff-Superzyklus beginnen und zu einer jahrzehntelangen Hausse führen könnte.

Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed gezwungen sein wird, die Zinsen aufgrund wirtschaftlicher Schwächen stark zu senken, rechnet Gammon jedoch mit einer harten Landung und einem verzögerten Beginn einer möglichen Hausse.

Die Weltbank ihrerseits prognostiziert in ihrem jüngsten Commodity Markets Outlook, dass die Rohstoffpreise bis Ende 2023 um 21 % fallen könnten, rechnet aber damit, dass sie sich ab 2024 stabilisieren werden.

Meiner Meinung nach könnte Gold trotz des Umfelds weiterhin Renditen erwirtschaften, insbesondere wenn sich die physische Verknappung verschärft und der globale Prozess der Entdollarisierung zunimmt.