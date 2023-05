Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegen sich die Indizes CAC 40 und DAX in der Nähe ihrer Allzeithochs. Der deutsche DAX stieg auf ein Allzeithoch von 15.922 €, während der CAC 40-Index auf ein Rekordhoch von 7.571 € kletterte.

EZB- und Fed-Entscheidungen

Der DAX und der CAC 40-Index befanden sich in letzter Zeit in einem starken Aufwärtstrend, da die Anleger über die Unternehmensgewinne und die bevorstehenden Entscheidungen der Fed und der EZB nachdenken. In Frankreich veröffentlichten Luxusgüterunternehmen wie LVMH, L’Oreal, Hermes und Kering starke Finanzergebnisse, unterstützt durch die Erholung in China.

Unterdessen sind europäische Banken wie die Deutsche Bank, Societe Generale und Unicredit etwas immun gegen die anhaltende Bankenkrise. Diese stark regulierten Banken haben höhere Kapitalanforderungen als ihre amerikanischen Konkurrenten.

Der nächste wichtige Katalysator für den CAC 40- und DAX-Index sind die anstehenden Zinsentscheidungen. Analysten erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen am Mittwoch um 0,25 % anheben und dann auf eine Pause hinweisen wird.

Die Pause wird notwendig sein, damit die Bank die Auswirkungen der jüngsten Zinserhöhungen einschätzen kann. Obwohl die Fed eine amerikanische Zentralbank ist, wird ihre Entscheidung Auswirkungen auf die europäischen Indizes haben.

Die wichtigste Wirtschaftsnachricht wird die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Analysten gehen davon aus, dass die Bank die Zinssätze um 0,25 % anheben wird und rechnen mit mindestens zwei weiteren Erhöhungen, da die Inflation weiterhin stark ansteigt. Die EZB hat mehr Spielraum für eine Anhebung der Zinssätze, da sie die Zinsen erst spät erhöht hat. In einer Erklärung sagte ein Analyst der Societe Generale:

Nach dem Schock, den die Ereignisse ausgelöst haben, werden die Banken heute sehr viel vorsichtiger sein. Meine Sorge ist, dass es zu einer Kreditklemme kommen könnte, wenn die EZB das Finanzsystem weiterhin zu sehr unter Druck setzt.

Prognose für DAX-Index und CAC 40

Werden der CAC 40 und der DAX ihren Aufwärtstrend im Mai fortsetzen? Es ist wahrscheinlich, dass die beiden Indizes weiter steigen werden, da sich die Anleger auf die Zinserhöhungen der Zentralbanken konzentrieren. So wird der CAC 40-Index wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 7.800 € ins Visier nehmen, während der DAX-Index auf etwa 16.500 € klettern wird.

Das Hauptrisiko für den CAC 40 und den DAX ist der Bankensektor und die Situation im gewerblichen Immobiliensektor in den USA. Sollte sich der Bankensektor weiter verschlechtern, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Indizes im Mai einen Rückgang verzeichnen werden.