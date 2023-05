“Neue Normalität” an den Geldmärkten, da die europäische Inflation auf 7 % stieg

May 2, 2023

auf May 2, 2023

Vor zehn Monaten, im Juli 2022, trat Europa offiziell in einen neuen Währungszyklus ein. Damals hob die EZB die Zinssätze von -0,5 % auf Null an und signalisierte damit ein neues Paradigma, während die Inflation den Kontinent erfasste.

Heute geht der Kampf weiter, der Leitzins liegt jetzt bei 3 %.

In dieser Woche kamen die Märkte in den Genuss der letzten wichtigen Inflationszahlen. Nach den am Dienstagmorgen veröffentlichten vorläufigen Daten stieg die Gesamtinflation in der Eurozone auf 7 %, gegenüber 6,9 % im März.

Dies klingt zwar bedrohlich, doch entsprachen die 7 % den Erwartungen der Analysten. Interessanter war die Kerninflationskennzahl, die die volatilen Auswirkungen der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt. Die Kerninflation lag bei 5,6 % und damit unter den Erwartungen von 5,7 %.

Was die Dramatik ein wenig erhöht, ist die Tatsache, dass die letzte geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag verkündet wird, was bedeutet, dass diese Zahlen die letzten Erkenntnisse vor der Sitzung sind.

Wird die EZB den Zinssatz um 50 oder 25 Basispunkte erhöhen?

Wie schon seit fast einem Jahr richten sich die Augen des Marktes auf Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB. Die Preise von Vermögenswerten schwanken seit Beginn des Anstiegs der Inflation in Abhängigkeit von der Erwartung von Zinserhöhungen, und das ist auch heute nicht anders.

Einerseits ist der Gesamtwert mit 7 % immer noch hoch und liegt 10 Basispunkte über dem Wert des Vormonats. Dies verleiht den Prognosen einer Erhöhung um 50 Basispunkte Glaubwürdigkeit. Andererseits ist die Kernrate gesunken. Darüber hinaus waren die BIP-Daten der letzten Woche enttäuschend, und heute Morgen wurden schwache Daten zur Kreditnachfrage veröffentlicht, die beide den Ausschlag für eine Anhebung um 25 Basispunkte geben könnten.

Auch Bankenprobleme könnten hier eine Rolle spielen. Während das Chaos bei der Credit Suisse im letzten Monat weitgehend überstanden ist, der Markt sich beruhigt hat und das Schlimmste der Krise überstanden zu sein scheint, ist die First Republic Bank letzte Woche in den USA gescheitert, nachdem sie das Ausmaß ihrer Abflüsse im ersten Quartal bekannt gab. Dies könnte der EZB zu denken geben. Die US-Bank hat zwar nichts mit Europa zu tun, aber die Auferlegung der Credit Suisse erfolgte vor dem Hintergrund der Insolvenz der Silicon Valley Bank in den USA, und Turbulenzen im Bankensektor sind von Natur aus eine Vertrauenssache.

In Wahrheit können wir so viel spekulieren, wie wir wollen, aber ich stütze mich an dieser Stelle gerne auf den oft zitierten Spruch: Zahlen lügen nicht. Warum sollten wir auf meine Spekulationen hören, wenn wir einfach die Wahrscheinlichkeiten überprüfen können, die der Geldmarkt angibt? Und dieser Geldmarkt hat eine Wahrscheinlichkeit von fast 90 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, gegenüber 74 % am Freitag, wie die folgende Grafik zeigt.

Was wird langfristig passieren?

Der Geldmarkt gibt uns zwar einen recht guten Hinweis auf das, was als Nächstes passiert, aber das langfristige Bild in der Eurozone bleibt düster. Die Inflation liegt immer noch weit über dem 2 %-Ziel, und unabhängig davon, ob es sich um eine Erhöhung um 25 oder 50 Basispunkte handelt, wird dieses Ziel in absehbarer Zeit nicht erreicht werden.

Die Realität ist aber, dass der Kontinent noch eine Weile mit einer Inflation oberhalb des 2 %-Ziels zurechtkommen muss – bis 2025, wenn man den jüngsten Zahlen des IWF glauben darf. Selbst wenn man sich die ehrgeizigsten Szenarien vorstellt, ist es schwer vorstellbar, dass die Inflation nicht mindestens ein weiteres Jahr lang stark ansteigt.

Die USA in den 1970er Jahren, die aus einer Reihe von Gründen ein völlig anderes Klima hatten, sind hier ein warnendes Beispiel. Die Inflation wurde scheinbar dreimal eingedämmt, bevor sie wieder stärker anstieg, bis sie schließlich endgültig “besiegt” war. Dies sollte eine Warnung vor den Gefahren einer zu frühen Abkehr von hohen Zinsen sein. Selbst wenn sich der Zinserhöhungszyklus verlangsamt, scheint es weit hergeholt, vorauszusagen, dass die EZB damit beginnen wird, die Zinssätze wieder auf das im letzten Jahrzehnt übliche Niveau zu senken. In den letzten Jahren wurde uns häufig von der “neuen Normalität” erzählt, nicht wahr? Es könnte an der Zeit sein, diese Formulierung auf die Geldmärkte anzuwenden.

Vorerst werden die Märkte am Donnerstag auf die letzte Wendung in der Geschichte warten, wobei 25 Basispunkte auf der Zielgeraden die Führung übernehmen werden. Eine Chance auf 50 Basispunkte besteht nach wie vor, aber wenn es so weit kommen sollte, ist mit einem starken Ausverkauf zu rechnen, da 25 Basispunkte als aktuelle Erwartung schon sehr stark eingepreist sind.

Darüber hinaus ist es noch schwieriger zu sagen. Die Hauptaufgabe der EZB ist dieselbe wie früher: den Spagat zwischen Rezession und Inflation zu schaffen. Das heißt, die Zinssätze so weit anzuheben, dass die Inflation eingedämmt wird, aber so weit, dass eine unangenehme Rezession ausgelöst wird.

Eine weiche Landung wäre das “gelobte Land”. Ob dieser schmale Fluchtweg gefunden werden kann, bleibt jedoch abzuwarten.