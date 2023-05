Der Palladiumpreis weicht von anderen Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin ab. Er ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 36 % gefallen, während der Platinpreis im gleichen Zeitraum um über 10 % gestiegen ist. Der Goldpreis und der Silberpreis sind im selben Zeitraum alle um mehr als 10 % gestiegen.

Warum hinkt Palladium anderen Edelmetallen hinterher?

Der Palladiumpreis war eines der Edelmetalle mit der besten Wertentwicklung im letzten Jahrzehnt. Das Metall stieg von 160 $ im Jahr 2008 auf ein Allzeithoch von 3.000 $ im Februar dieses Jahres. Es ist unklar, warum der Palladiumpreis seit seinem höchsten Stand im Jahr 2022 um mehr als 50 % gefallen ist.

Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass die Abweichung zwischen Platin und Palladium in den letzten Monaten deutlich höher war. Während Palladium beispielsweise im Jahr 2022 bei 3.000 $ gehandelt wurde, lag der Preis für Platin bei etwa 826 $. Daher wechselten viele Unternehmen, die Katalysatoren herstellen, zu Platin, das viel billiger war.

Der andere Grund ist, dass der russische Krieg in der Ukraine zu einer Verschiebung bei Platin führte, das außerhalb Russlands im Überfluss vorhanden ist. Südafrika, das Vereinigte Königreich und die USA sind die größten Exporteure von Platin, während Russland der viertgrößte Exporteur ist. Bei Palladium ist Russland der größte Exporteur, gefolgt von Südafrika, den USA, dem Vereinigten Königreich und Italien.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Platinpreis weiter steigen wird, da es auf dem aktuellen Niveau billiger als Palladium ist. Die beiden Metalle haben immer noch eine Abweichung von etwa 300 $, was relativ hoch ist. Es wird erwartet, dass die erhöhte Platinnachfrage in diesem Jahr zu einem Defizit führen wird.

Dasselbe gilt für Palladium, das 2021 einen Überschuss verzeichnete. Analysten gehen davon aus, dass Palladium in diesem Jahr zum ersten Mal seit drei Jahren ein Angebotsdefizit verzeichnen wird. Nach Angaben des World Platinum Council wird das Defizit in diesem Jahr voraussichtlich 556 Tausend Unzen betragen.

Palladium-Preisprognose

Palladium-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Palladiumpreis in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend befand. Vor kurzem hat das Metall einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Rot dargestellt ist. Dieser Preis befindet sich an der Unterseite der aufsteigenden Channel. Er hat sich auch unter den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten bewegt.

Daher gehe ich davon aus, dass der Palladiumpreis in den kommenden Monaten weiter sinken wird, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 1.300 $ anpeilen, die etwa 11 % unter dem aktuellen Niveau liegt.