Yellen will lokalen Regierungen ein wichtiges Finanzierungsinstrument “entziehen”

Finanzministerin Janet Yellen bestätigte, dass die Vereinigten Staaten bereits am 1. Juni 2023 einen beispiellosen Zahlungsausfall erleben könnten.

In einem Brief an den US-Kongress forderte Yellen den Gesetzgeber auf, die Schuldenobergrenze anzuheben, und argumentierte:

Nach Überprüfung der jüngsten Bundessteuereinnahmen sind wir unserer besten Schätzung zufolge nicht in der Lage, alle Verpflichtungen der Regierung bis Anfang Juni und möglicherweise bereits am 1. Juni zu erfüllen … es ist zwingend notwendig, dass der Kongress so schnell wie möglich handelt, um die Schuldengrenze zu erhöhen oder auszusetzen …

Der brisante Brief kam am selben Tag, an dem die Aufsichtsbehörden die angeschlagene First Republic Bank (NYSE: FRC) an JPMorgan (NYSE: JPM) verkauften, um die Belastung des Bankensystems zu verringern.

Raghuram Rajan, ehemaliger Gouverneur der Reserve Bank of India, bemerkte:

… während die erste Phase des Bankenproblems wahrscheinlich vorbei ist, zeichnet sich bei den Banken eine langsam brennende Notlage ab, da sie feststellen, dass sie langfristige Kredite zu niedrigen Zinssätzen vergeben haben und Einlagen zu viel höheren Zinssätzen verzinst werden, so dass ihre Rentabilität, insbesondere der kleine und mittlere Sektor, in Mitleidenschaft gezogen wird …

SLGS gestoppt

Darüber hinaus hat das Finanzministerium beschlossen, die Ausgabe von Staatsanleihen der Serie “State and Local Government Series” (SLGS) auszusetzen, die an lokale Körperschaften ausgegeben werden, um bestimmte Steuervorschriften einzuhalten und die öffentliche Finanzverwaltung zu vereinfachen.

Die offizielle Pressemitteilung des US-Finanzministeriums ist hier verfügbar und tritt am 2. Mai 2023 um 10 Uhr in Kraft.

Die Einstellung der Ausgabe von SLGS ist eine „außergewöhnliche Maßnahme“, die zur Bewältigung der Folgen der Schuldenobergrenze eingesetzt wird, und wird im Allgemeinen für einen vorübergehenden Zeitraum in Betracht gezogen.

Yellen notiert,

… aber es ist nicht ohne Kosten, da es den staatlichen und lokalen Regierungen ein wichtiges Instrument zur Verwaltung ihrer Finanzen entzieht.

Abgesehen von den Schmerzen, die den Regierungen der US-Bundesstaaten und der Basisverwaltung zugefügt werden, kann die Unsicherheit in Bezug auf die Schuldenobergrenze die Geschäfts- und Verbraucherstimmung ernsthaft beeinträchtigen.

Aber sie hat den aussagekräftigsten Kommentar zum Schluss hinterlassen,

… (Unsicherheit bei der Schuldengrenze könnte) kurzfristige Kreditkosten für Steuerzahler erhöhen und sich negativ auf die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten auswirken … amerikanische Familien in große Bedrängnis bringen, unserer globalen Führungsposition schaden und Fragen über unsere Fähigkeit aufwerfen, unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen.

Nach dem Eingeständnis von Janet Yellen gerieten kurzlaufende Staatsanleihen unter Druck, und der 1-Monats-Cash-Papierpreis stieg um 0,455 % auf 4,823 % (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels).

Ohne eine rasche Lösung der Krise der Schuldenobergrenze werden Anleihen wahrscheinlich unberechenbar bleiben und Vermögensverwalter und diejenigen, die in kürzere Laufzeiten investieren, vor große Herausforderungen stellen.

Ansichten zur bevorstehenden Entscheidung der Fed

Jim Bianco, Präsident von Bianco Research, erwartet nicht, dass die sich ausbreitende Krise im Bankensektor und die Zahlungen der Staatsschulden die Fed davon abhalten, bei der morgigen Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte anzuheben.

Vor allem die Kerninflation muss noch deutlich gesenkt werden, was für die 57 % (laut einer Bankrate-Umfrage) der US-Bevölkerung, die nach wie vor von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, eine große Herausforderung bleibt.

Bianco glaubt, dass Powell bereit ist, eine gewisse Instabilität auf den Finanzmärkten zu riskieren, insbesondere im Fall von vermögenden Portfolios, um der Kontrolle der Inflation effektiv Priorität einzuräumen.

Die Krise der Schuldenobergrenze

Bianco fügte hinzu,

… (die Schuldenobergrenze) spielt keine Rolle. Ja, es ist eine große Überraschung, dass es Anfang Juni ist (und nicht Ende Juli) … das ist ein hundertprozentiger politischer Akt und muss vom Kongress gelöst werden … dies ist nicht die Angelegenheit der Fed … wir werden nicht zulassen, dass die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls oder großer Defizite etwas daran ändert, was wir für die richtige Geldpolitik halten.

Die Nachfrage der Staaten nach Gold und Silber

Letzten Monat habe ich über den starken Anstieg der Zahl der US-Bundesstaaten gesprochen, die Gesetzgebungsverfahren zur Wiedereinführung von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel einleiten.

Dieser Prozess scheint weitgehend in die Agenda der Entdollarisierung zu fallen, da die Staatsfinanzen bereits unter den hohen Pensionskosten leiden und die Gesetzgeber Angst vor einem schwächelnden Dollar haben.

In diesem Artikel können Leser mehr über die globale Bewegung hin zu einer BRICS-Währung erfahren.

Da Janet Yellens Brief die Unantastbarkeit der globalen Führungsposition und der Kreditwürdigkeit der USA auf den internationalen Märkten in Frage stellt, könnte er die verfassungsmäßige Nachfrage nach Gold und Silber unter den Vertretern der Staaten weiter beschleunigen.

Letzten Monat deuteten Schätzungen an, dass allein der Bundesstaat Missouri Goldbarren im Wert von 9 Mio. $ kaufen müsste, um die Bedingungen zu erfüllen, die in seinem Gesetzentwurf zur Annahme von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt sind.

Angesichts des heutigen Narrativs rund um den Dollar wäre es interessant zu sehen, ob die Gesetzgeber der US-Bundesstaaten versuchen, lokale gesetzliche Zahlungsmittel zu beschleunigen, um sich an Yellens Brief und die Schuldenobergrenze am X-Datum anzupassen.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Finanzministerium nicht gesetzlich verpflichtet ist, SLGS auszugeben, so dass es jederzeit beschließen kann, diese Fazilität auszusetzen, und dies seit 1995 bereits 16 Mal getan hat.