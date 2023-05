May 5, 2023

Der Aktienkurs von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) stieg nachbörslich um 2 %, nachdem der Tech-Riese für sein 2. Geschäftsquartal positive Geschäftszahlen bekannt gab.

Apple-Aktienkurs steigt aufgrund der iPhone-Verkäufe

iPhone erzielte im 2. Quartal einen Umsatz von 51,3 Mrd. $ – ein Plus von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr und eine Übertreffung der Schätzungen der Wall Street um satte 2,6 Mrd. $, wie aus der Pressemitteilung zu den Ergebnissen hervorgeht.

CEO Tim Cook führte diese Stärke teilweise auf die Wiedereröffnung Chinas zurück. Als Reaktion auf die Q2-Ergebnisse von Apple sagte DA Davidson-Analyst Tom Forte:

Eine gute Nachricht ist, dass sich die Verkäufe in das Märzquartal verschoben haben, anstatt vollständig verloren zu gehen. Es besteht also die Möglichkeit, dass mehr Verkäufe in das Juni-Quartal verschoben werden. Die Wiedereröffnung des chinesischen Handels könnte zusätzlichen Schwung bringen.

Seit Jahresbeginn ist der Apple-Aktienkurs nun um etwa 35 % gestiegen.

Update zu Rückkäufen und Dividenden

Auf der anderen Seite sank der Mac-Umsatz im Jahresvergleich um 31 % auf 7,2 Mrd. $ gegenüber erwarteten 7,8 Mrd. $.

Aber das wurde durch das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens ausgeglichen, das um 5,5 % auf 20,9 Mrd. $ kletterte – ungefähr im Einklang mit dem Konsens. Auf Yahoo Finance Live fügte Forte hinzu:

Die Wiedereröffnung in China hatte Apple aus Sicht von Angebot und Nachfrage gut positioniert. Ich denke auch, dass sie durch die Wechselkurse einen zusätzlichen Schub erhielten. Also, gute Ergebnisse von Apple.

Ebenfalls am Donnerstag genehmigte Apple Inc. weitere 90 Mrd. $ an Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen. Es erhöhte auch die Dividende auf 24 Cent pro Aktie – eine Steigerung von 4 %.

Apple Q2-Ergebnisse im Überblick

Verdiente 24,2 Mrd. $ gegenüber 25 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn pro Aktie (EPS) blieb unverändert bei 1,52 $

Der Umsatz ging um etwas weniger als 3 % auf 94,8 Mrd. $ zurück

Der Konsens lag bei 1,43 $ je Aktie bei einem Umsatz von 92,9 Mrd. $

iPad rutschte ungefähr im Einklang mit den Schätzungen auf 6,67 Mrd. $ ab

Der Umsatz mit anderen Produkten blieb mit 8,76 Mrd. $ im Wesentlichen unverändert

Die Bruttomarge verbesserte sich im 2. Quartal um 20 Basispunkte auf 44,3 %

Soll man jetzt Apple-Aktien kaufen?

Letzten Monat hat Apple ein hochverzinsliches Sparkonto eingeführt, um seine Präsenz in der Finanztechnologie zu erweitern (hier mehr dazu), aber Forte ist diesbezüglich nicht sehr optimistisch.

Der multinationale Konzern setzt sich dafür ein, die Produktion von China nach Indien zu verlagern. Laut dem Analysten von DA Davidson wird die Umstellung jedoch wahrscheinlich lange dauern.

Relativ gesehen gibt es heute in China mehr Verbraucher mit einem hohen verfügbaren Einkommen als in Indien. Der aufstrebende Markt Indien muss also wachsen, damit sich mehr Verbraucher dort Apple-Produkte leisten können.

Dennoch blieb er bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie nach den Ergebnissen des 2. Quartals und führte die schwache Reaktion nachbörslich auf die Tatsache zurück, dass sich die Aktie seit Jahresbeginn bereits unglaublich gut entwickelt hat, was bedeutet, dass ein Großteil der guten Nachrichten bereits eingepreist ist.

Letztendlich, so stimmte er zu, wird das an der Nasdaq notierte Unternehmen Produkte wie das AR/VR-Headset oder ein autonomes Auto benötigen, um die Stärke der Apple-Aktie zu bewahren.