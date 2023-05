Der Kupferpreis ist in diesem Jahr trotz der positiven Katalysatoren in der Branche unter Druck geblieben. Am Freitag wurde er mit 3,87 $ gehandelt und lag damit weit unter dem bisherigen Jahreshoch von 4,36 $. Das bedeutet, dass Kupfer seit dem bisherigen Jahreshoch um mehr als 11 % gefallen ist, d.h. er ist in eine Korrekturzone eingetreten.

Angebot und Nachfrage

Der Kupferpreis ist unter Druck geraten, obwohl die makroökonomischen Ereignisse das Metall begünstigen. Zum einen ist die Kupfernachfrage nach wie vor auf einem hohen Niveau, da der globale Produktionssektor wieder in Schwung kommt.

Die Regierungen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern werden ihren Energiemix in den kommenden Jahren dramatisch ändern. Dies liegt zum Teil daran, dass viele dieser Länder über eine veraltete Infrastruktur verfügen, die aktualisiert werden muss. Außerdem investieren sie in saubere Energie, die Kupfer braucht, um erfolgreich zu sein.

Darüber hinaus sieht Kupfer einen größeren Bedarf in Elektrofahrzeugen, die jetzt weltweit Marktanteile gewinnen. Elektrofahrzeuge haben mehr Kupferteile als Verbrennungsmotoren (ICE). Daher ist es klar, dass die Nachfrage nach Kupfer bestehen bleiben wird.

Auf der anderen Seite werden neue Kupferminen nicht so schnell gefunden. Die meisten Minen, die heute in Ländern wie Peru, Chile und der Demokratischen Republik Kongo (DRC) existieren, sind alt. Es ist daher wahrscheinlich, dass das Angebot in den nächsten Jahren nicht mit der Nachfrage Schritt halten wird. Analysten gehen davon aus, dass die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage im nächsten Jahrzehnt etwa 6 Millionen Tonnen betragen wird. Ein Analyst erklärte gegenüber Bloomberg:

Es ist unmöglich, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Menge an Kupfer liefern können, die für die Energiewende und die Kohlenstofffreiheit erforderlich ist. Das wird nicht passieren. Es werden einfach nicht genug Kupferreserven gefunden oder erschlossen.

Ein weiteres Risiko, das sich auf das Kupferangebot auswirkt, besteht darin, dass sich die Regierungen stärker auf Umweltfragen konzentrieren. Infolgedessen dauert es im Durchschnitt zehn Jahre, bis eine neue Mine identifiziert, genehmigt und erschlossen ist.

Kupfer-Preisprognose

Kupfer-Chart via TradigView

Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, dass sich der Kupferpreis in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend befand. Im Zuge des Rückgangs fand das Metall bei 3,82 $ eine starke Unterstützung, die es am 27. April und am 16. März nicht mehr unterschreiten konnte. Außerdem hat sich ein weiteres kleines Double-Bottom-Muster gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein positives Zeichen.

Obwohl der Gesamttrend rückläufig ist, vermute ich, dass Kupfer jetzt die Talsohle erreicht hat und den Aufwärtstrend in naher Zukunft fortsetzen wird. Langfristig dürften Kupferanleger gut abschneiden, wenn das Metall in ein Defizit gerät.