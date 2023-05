USD/COP: Kolumbiens Inflation lässt nach – Was nun für den Peso?

Der USD/COP-Wechselkurs gab am Freitag nach den jüngsten Daten zur kolumbianischen Verbraucherinflation leicht nach. Er fiel am Freitag auf ein Tief von 4,547 und lag damit unter dem Höchststand dieser Woche von 4,723. Insgesamt hat der kolumbianische Peso in diesem Jahr um mehr als 7 % gegenüber dem US-Dollar zugelegt.

Die Inflation in Kolumbien lässt nach

Wie andere Länder hat auch Kolumbien mit einer hohen Inflation zu kämpfen, da die Preise für die meisten Güter sprunghaft ansteigen. In jüngster Zeit hat sich das Inflationstempo jedoch leicht verlangsamt, was auf die Aufwertung des Peso zurückzuführen ist. Nach Angaben des Statistikamtes sank die kolumbianische Verbraucherpreisinflation von 1,05 % im März auf 0,78 % im April. Dieser Rückgang war größer als die Medienschätzung von 0,9 %.

Auch der VPI ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Gesamtverbraucherpreisindex sank von 13,34% im März auf 12,82%. Dieser Rückgang lag ebenfalls unter der Medianschätzung von 12,96 %. Dennoch bleibt die Inflation auf dem höchsten Stand seit mehr als 24 Jahren.

Die offiziellen VPI-Zahlen kamen am selben Tag, an dem die Zentralbank beschloss, die Inflationsprognose für das Land anzuheben. Sie geht nun davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr durchschnittlich 9,5 % betragen wird, was über der vorherigen Schätzung von 8,7 % liegt. Diese Zahlen liegen über dem Ziel der Bank von 3 %.

Zinserhöhungen der Bank of Colombia

Infolgedessen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinsen in den kommenden Monaten weiter anheben wird. Sie hat die Zinsen während der Pandemie von 1,75 % auf 12,75 % angehoben und ist damit eine der restriktivsten Zentralbanken in den Schwellenländern. Analysten gehen davon aus, dass die Zentralbank in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen vornehmen wird.

Die Zinserhöhungen der BoC fielen mit denen der US-Notenbank zusammen. Wie wir hier geschrieben haben, hat die US-Notenbank beschlossen, die Zinssätze diese Woche um 0,25 % zu erhöhen, was sie auf 5,25 % bringt. Analysten erwarten, dass die Bank die Zinssätze noch einige Monate auf diesem Niveau belassen wird.

USD/COP-Prognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/COP-Wechselkurs in den letzten Monaten abwärts bewegt hat. Er hat eine rückläufige Channel gebildet, die in Blau dargestellt ist. Der aktuelle Kurs liegt einige Punkte unter der Oberseite der rückläufigen Channel.

Das Währungspaar hat sich unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt. Daher wird das USD/COP-Währungspaar wahrscheinlich in dieser Spanne bleiben und dann einen Aufwärtstrend bis zur Oberseite des Channel bei 4.800 erleben.