Bank von England wird die Zinssätze inmitten einer drohenden Rezession zum 12. Mal erhöhen

Neue Woche, neue Zinserhöhung. Das dürfte am Donnerstag der Fall sein, wenn die Bank von England sich auf das vorbereitet, was der Markt als zwölfte Zinserhöhung in Folge erwartet.

Wenn man die Wahrscheinlichkeiten aus den Futures-Preisen herausrechnet, sind die Märkte zu fast 100 % der Meinung, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bevorsteht. Damit würde der Zinssatz von 4,25 % auf 4,5 % steigen, der neueste Anstieg in dem bisher schnellsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte.

Die Bank von England ist in Zugzwang. Die Inflation ist im vergangenen Jahr weltweit in die Höhe geschnellt, doch im Vereinigten Königreich erweist sie sich als besonders tückisch. Im vergangenen Monat gab das Land bekannt, dass die Inflation immer noch zweistellig ist und zu den höchsten in Westeuropa gehört.

Während die Inflation in anderen Ländern des Kontinents ihren Höhepunkt erreicht hat und allmählich zurückgeht, ist die Inflationsrate im Vereinigten Königreich immer noch mehr als fünfmal so hoch wie die angestrebten 2 %, und der Abwärtstrend ist noch nicht zu erkennen.

Die Kerninflation geht nicht zurück

Große Sorge bereitet der Bank von England auch die anhaltende Kerninflation. Diese Kennzahl ergibt sich, wenn man die volatilen Posten Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak herausrechnet. Traditionell konzentrieren sich die politischen Entscheidungsträger oft auf diese Kennzahl, da die oben genannten Posten empfindlicher auf externe Faktoren reagieren und die Kerninflation reifer ist, um von der Geldpolitik gebändigt zu werden. Im Falle des Vereinigten Königreichs hat es jedoch keine Entspannung gegeben.

Die Bank von England steht vor dem gleichen Dilemma wie die Zentralbanken auf der ganzen Welt: Zinserhöhungen sind notwendig, um die Inflation einzudämmen, aber wenn man die Zinsen zu stark anhebt, besteht die Gefahr, dass die Wirtschaft in eine Rezession gerät.

Im Vereinigten Königreich ist es besonders schwierig, auf diesem schmalen Grat zu balancieren. Der IWF prognostizierte Anfang des Jahres, dass das Vereinigte Königreich die einzige fortgeschrittene Volkswirtschaft sein wird, die 2023 in eine Rezession gerät.

In den USA gehen die Märkte davon aus, dass Zinserhöhungen der Vergangenheit angehören, während die Wirtschaftsdaten viel besser sind und die Inflation im Vergleich zu Großbritannien viel stärker eingedämmt ist. Selbst wenn die Bank von England davon ausgeht, dass die Inflation im Vereinigten Königreich im Laufe dieses Jahres zurückgehen wird, scheint die angestrebte 2 %-Quote noch in weiter Ferne zu liegen – und die gegensätzliche Entwicklung ist deutlich zu erkennen, wenn man die Inflationsraten beider Länder vergleicht.

Wie geht es für das Vereinigte Königreich weiter?

Trotz der scheinbar düsteren Lage haben sich die Wirtschaftsdaten zumindest besser als die Erwartungen vor einigen Monaten entwickelt. Die sinkenden Gaspreise haben den Druck auf das Vereinigte Königreich gemildert, während der Arbeitsmarkt bisher robust geblieben ist.

Nichtsdestotrotz blieben die jüngsten BIP-Daten im Februar im Vergleich zu den erwarteten 0,1 % unverändert, während der Elefant im Raum ist, dass die Auswirkungen der Geldpolitik oft verzögert eintreten: Die Zinserhöhungen waren extrem, und das wird sich schon bald bemerkbar machen. Auch wenn das Bild besser aussieht als noch vor ein paar Monaten, sind die Zeiten in Großbritannien immer noch sehr schwierig.

Darüber hinaus gibt es in vielen wichtigen Bereichen des Arbeitsmarkts anhaltende Streikaktionen, die sich auf die nächsten BIP-Zahlen auswirken könnten. Und während die USA und Europa hoffen, dass das Ende der Zinserhöhungen gekommen ist, ist man sich im Vereinigten Königreich nicht so sicher.

Nach der bevorstehenden Anhebung um 25 Basispunkte am Donnerstag könnten noch weitere folgen, die dem System erneut Liquidität entziehen und die ohnehin schon kriselnde Wirtschaft weiter unter Druck setzen werden.

Angesichts einer stagnierenden Wirtschaft, die sich abmüht, über das Niveau vor dem COVID hinaus zu wachsen, Streiks auf dem gesamten Arbeitsmarkt, einer immer noch zweistelligen Inflationsrate und einer bevorstehenden weiteren Zinserhöhung stehen die politischen Entscheidungsträger im Vereinigten Königreich vor einem unglaublich harten Kampf, um das Land ohne eine strafende Rezession durch die Krise zu führen.