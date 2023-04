Britische Inflation jetzt eine der höchsten in Europa: Lebenshaltungskostenkrise

In den letzten Monaten habe ich viele Artikel über die britische Wirtschaft verfasst. Es war eine turbulente Zeit für das Land, vor allem im Oktober letzten Jahres, als der katastrophale Haushaltsplan von Ex-Premierministerin Lizz Truss das Land fast in den Bankrott trieb (ein ausführlicher Bericht über dieses Debakel hier).

Doch während der Rest der Welt zumindest Fortschritte gemacht hat, fühlt es sich an, als ob Großbritannien immer noch in einem wirtschaftlichen Sumpf steckt. Nichts zeigt dies deutlicher als die Inflationsrate, die immer noch hartnäckig im zweistelligen Bereich liegt.

Mit einer Inflationsrate von 10,1 % im März lässt die Krise der Lebenshaltungskosten nicht nach.

Das Wort Krise wird in den Wirtschaftswissenschaften schamlos überstrapaziert, aber machen Sie sich nichts vor, die Lebenshaltungskostenkrise im Vereinigten Königreich ist genau das.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wird es noch schlimmer. Während die Region im vergangenen Jahr von der Inflation erschüttert wurde, was auf den Ukraine-Krieg, die Liquiditätsspritzen während der Pandemie und Probleme in der Lieferkette zurückzuführen ist, hat sich der Preisanstieg in den letzten Monaten in den meisten Ländern abgeschwächt.

Nicht aber für das Vereinigte Königreich, das immer noch im zweistelligen Bereich liegt und nun zu den schlechtesten in Westeuropa gehört.

Inflation straft nicht gleichermaßen

Huw Pill, Chefvolkswirt der Bank von England, sagte letzte Woche, dass das Vereinigte Königreich “akzeptieren muss, dass es ihm schlechter geht”, eine Bemerkung, die verständlicherweise den Nerv eines Großteils der Bevölkerung traf.

“Man muss kein großer Ökonom sein, um zu erkennen, dass man schlechter dasteht, wenn das, was man kauft, im Verhältnis zu dem, was man verkauft, gestiegen ist”, sagte er und verwies auf die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten, da das Vereinigte Königreich ein großer Importeur von Erdgas ist.

Für einige ist die Situation schlimmer, als die Zahlen vermuten lassen, und viele beklagen, dass die Auswirkungen vor Ort weitaus schlimmer sind als die offiziellen Messungen. Dies trifft den Kern des Problems und das, worüber ich im letzten Jahr so ausführlich geschrieben habe: Die Inflation ist ein so schädliches Problem, weil sie die Armen stärker trifft als die Reichen.

Diejenigen, die ganz unten stehen, haben kein Vermögen, um sich zu schützen. Während Risikoanlagen im Jahr 2022 zurückgingen, verzeichnete der Pandemie-Kursboom kometenhafte Gewinne. Und nicht nur das: Der britische FTSE 100 befindet sich in der Nähe seines Allzeithochs (einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie hier). Ein schwächeres Pfund (75 % der Einnahmen stammen aus dem Ausland) und steigende Energiepreise (der Index ist rohstofflastig und enthält keine Tech-Aktien) haben sich positiv ausgewirkt.

Die Besitzer von Vermögenswerten wurden also durch die Preissteigerungen der letzten Jahre isoliert, während sie gleichzeitig einen geringeren Teil ihres Einkommens für Posten wie Lebensmittel und Energie ausgeben, die besonders stark belastet wurden. Und dann ist da noch der Wohnungsbau. Trotz einer gewissen Abschwächung im letzten Quartal ist der Wohnungsmarkt in den letzten Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen und hat die Kluft zwischen Mietern und Eigenheimbesitzern vergrößert.

VPI als Maß für die Inflation kritisiert

Ein weiteres Problem ist die Messung selbst, der VPI, der von einigen als nicht repräsentativ angesehen wird.

Ich habe letztes Jahr einen Artikel über diese Debatte geschrieben. Kurz gesagt, der VPI wird berechnet, indem der Preis eines Warenkorbs von Waren und Dienstleistungen von einem Zeitraum zum anderen bewertet wird. Das heißt, es misst die erodierende Kaufkraft eines Dollars (oder in diesem Fall Pfund) statt einer Person. Personen mit hohem Einkommen geben mehr aus, was bedeutet, dass sie im Index ein größeres Gewicht haben.

Daher ist jeder Dollar eine Stimme und nicht jede Person, und dies kann zu dem Gefühl beitragen, dass der Index für bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht repräsentativ ist.

Ein Beispiel für eine alternative Maßnahme ist über das Unternehmen Truflation, das sagt, dass es „Millionen von Datenpunkten“ benötigt, im Vergleich zum Ansatz des britischen Office for National Statistics, das nur „Hunderttausende“ verwendete.

Derzeit liegt die Inflationsrate im Vereinigten Königreich bei 15,5 %, weit über den offiziellen 10,1 %.

„Der größte Einfluss (auf die Differenz der Inflationszahlen) ist die Wohnungskategorie. Hier liegt unsere Zahl auf einem höheren Niveau als die ONS, und zwar deshalb, weil unsere Daten Hypothekenrückzahlungen enthalten. In den letzten Monaten hat die Kategorie Wohnen eine Abkühlung in Bezug auf die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr erlebt“, sagt Oliver Rust, Head of Product.

Was kommt als nächstes für das Vereinigte Königreich?

Wie man es auch dreht und wendet, die Inflation ist außerordentlich hoch und viele Menschen im Vereinigten Königreich leiden darunter.

Auf der positiven Seite fühlt es sich endlich so an, als würden die Dinge zumindest beginnen, sich zu stabilisieren. Die Inflation ist nach wie vor hoch, aber es wächst der Optimismus, dass zumindest der Höhepunkt überschritten ist und die Inflation bald wie im übrigen Europa wieder zurückgehen wird. Allerdings liegt die Rate so weit über dem üblichen 2 %-Ziel der Zentralbanken, so dass die schwierigen Zeiten so schnell nicht vorbei sein werden.

Was die Politik betrifft, so ist Rishi Sunak seit sechs Monaten im Amt, und das Chaos der 49-tägigen Regierungszeit von Lizz Truss und der katastrophale Haushaltsplan liegen endlich hinter ihm. Die Dinge sind zumindest etwas stabiler geworden, und sowohl das übrige Europa als auch die USA haben ein relativ positives Quartal hinter sich, wenn man die meisten Wirtschaftskennzahlen betrachtet.

Doch das Vereinigte Königreich ist nicht mehr Teil der EU und bekommt die Last zu spüren, sich mit dem Block und den USA einzeln messen zu müssen. Es ist eine große Volkswirtschaft, aber bei weitem nicht so mächtig wie die USA, und es hat den Druck zu spüren bekommen, als es sich an eine Welt nach dem Brexit anpasst.

Die Energiekrise hat das Vereinigte Königreich als großen Importeur hart getroffen, und es ist sehr deutlich geworden, dass die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, Europa zu verlassen, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht ein großer Rückschlag war. In Zukunft kann es nur noch besser werden, denn das Land taumelt und versucht, seinen Platz in der neuen Wirtschaftsordnung zu finden. Aber die Lösung ist nicht einfach, und sie wird auch nicht schnell gehen.