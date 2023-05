May 12, 2023

Der Weizenpreis hat sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden, da die Anleger auf die veränderte Dynamik von Angebot und Nachfrage reagieren. Weizen wurde bei 620 $ gehandelt, was dem niedrigsten Stand seit Juli 2021 nahekam. Der Preis ist um mehr als 52 % unter den Höchststand von 2022 gefallen.

Reichliche Weizenvorräte

Der Hauptgrund für den Rückgang der Weizenpreise liegt darin, dass die Welt über reichliche Vorräte verfügt, da die Schwarzmeer-Initiative recht gut funktioniert. Das bedeutet, dass die Ukraine und Russland auch während des Krieges erhebliche Mengen Weizen exportieren.

In einer Erklärung argumentierte der Chief Investment Officer von Teucrium Trading, dass Russland von dem Deal mehr als die Ukraine profitiert. Er sagte, dass Russland für jeden Scheffel, den die Ukraine verkauft, vier Scheffel Weizen exportiert.

Gleichzeitig verfügt Russland über deutlich höhere Weizenvorräte als zuvor. Die Lagerbestände liegen rund 80 % über dem 5-Jahresdurchschnitt. Dies ist bemerkenswert, da die nächste Ernteperiode in Russland in den nächsten Wochen beginnen wird. Russlands Weizen verzeichnet die niedrigsten Preise in Europa.

Der jüngste WASDE-Bericht forderte höhere Weizenlieferungen und eine Reduzierung des inländischen Verbrauchs in den USA. Die Lieferungen in den USA werden voraussichtlich um 5 Millionen Scheffel steigen. In dem Bericht heißt es weiter:

Die globalen Weizenprognosen für 2022/23 gehen von einem höheren Angebot, einem höheren Verbrauch und einem Rückgang des Handels und der Lagerbestände aus. Das Angebot wird um 0,7 Millionen Tonnen auf 1.061,1 Millionen Tonnen erhöht, vor allem aufgrund höherer Anfangsbestände in Syrien und einer höheren Produktion in Äthiopien. Der weltweite Verbrauch wird um 2,9 Millionen Tonnen auf 796,1 Millionen Tonnen erhöht.

Weizen-Preisprognose

Weizen-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich die Weizenpreise in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befanden. Infolgedessen bleibt Weizen unter den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Zuletzt ist der Weizenpreis unter die wichtige Unterstützungsmarke von 720 $ gefallen, den niedrigsten Stand seit Dezember letzten Jahres.

Der MACD hat sich unter den neutralen Nullpunkt bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) unter 30 liegt. Daher vermute ich, dass die Weizenpreise in den nächsten Wochen weiter fallen werden, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 550 $ anpeilen.

Langfristig glaube ich jedoch, dass die Problematik des Klimawandels zu einem Anstieg der Weizenpreise beitragen wird, da das Bevölkerungswachstum mit sinkenden Erträgen zusammenfällt.