Soll man Gold kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigt?

Gold notiert in der Nähe seines Allzeithochs und dient – zum ersten Mal seit der COVID-19-Pandemie – als Absicherung gegen die Inflation. Viele Anleger kauften Gold, als Regierungen und Zentralbanken als Reaktion auf den Pandemieschock begannen, Geld in das Finanzsystem zu pumpen.

Sogar der legendäre Investor Warren Buffett kaufte Anteile eines Goldunternehmens.

Tatsächlich materialisierten sich Ängste vor einer hohen Inflation. Doch je höher die Inflation, desto stärker stürzte der Goldpreis ab.

Daher war es überraschend zu sehen, dass Anleger Gold auf der Suche nach Alternativen wie Bitcoin verließen, das als „digitales Gold“ bezeichnet wird und der wahre Inflationsschutz unserer Zeit ist. Wie sich jedoch herausstellte, konsolidierte der Goldpreis lediglich vor einem neuen Anlauf auf ein Allzeithoch.

Jetzt, da die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint, steigt der Goldpreis wieder an. Und während die regionalen Banken in den Vereinigten Staaten zu kämpfen haben und in diesem Jahr ein Drittel ihres Wertes verloren haben, sind die Aktienkurse der Goldproduzenten in die Höhe geschossen. Die Anleger haben sich also wieder dem Gold zugewandt, aber die Frage ist: Was kommt als nächstes?

Angesichts der steigenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession scheint Gold eine gute Investition zu sein.

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigt

Die US-Notenbank reagierte auf die steigende Inflation mit einer Straffung der Geldpolitik. Sie tat dies so schnell, dass die Gefahr einer Rezession besteht – und sie weiß es.

Aber das Mandat der US-Notenbank, das die Schaffung von Arbeitsplätzen und Preisstabilität umfasst, hat nichts mit der Vermeidung von Rezessionen zu tun. Manchmal sind Rezessionen notwendig, weil sich die Wirtschaft überhitzen kann.

Laut dem Recession Probability Composite Index ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession hoch und steigt. Was bedeutet das also für Gold?

Wie hat sich Gold in früheren Rezessionen entwickelt?

Gold schneidet in wirtschaftlichen Rezessionen besser ab. Zwischen 1973 und 1975 befand sich die US-Wirtschaft 16 Monate lang in einer Rezession. Der S&P 500 Index verlor über 20 % seines Wertes, während der US Treasury Index um 10,1 % zulegte. Wie hat sich Gold entwickelt? Es legte um 81,6 % zu.

Im Jahr 1980 führte eine 6-monatige Rezession zu einem Anstieg des Goldpreises um 27,6 %. Und während der jüngsten Rezession von 2007-2009 legte Gold um 25 % zu, während der S&P 500 um 35,6 % einbrach.

Triple-Top-Muster dauern selten an

Auch das technische Bild spricht für höhere Goldpreise. Gold scheiterte in demselben Bereich wie 2020 und 2022, was die Befürchtung eines Triple-Top-Musters aufkommen ließ.

Gold-Chart via TradingView

Triple-Tops sind Umkehrmuster, aber technische Händler wissen, dass sie selten von Dauer sind. Selbst wenn der Markt von den aktuellen Niveaus zurückweicht, tut er dies in der Regel nur, um “Energie aufzubauen”, um den horizontalen Widerstand zu durchbrechen.

Alles in allem sieht Gold in diesem Zusammenhang attraktiv aus. Die Haussiers werden wahrscheinlich alle Rückgänge ausnutzen.