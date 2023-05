Die Indizes Topix und Nifty 50 stiegen auf den höchsten Stand seit Jahren, da ausländische Anleger in japanische Aktien investierten. Der Topix sprang auf einen Höchststand von 2.127 ¥ und erreichte damit den höchsten Stand seit 33 Jahren. Gegenüber dem niedrigsten Stand in diesem Jahr hat er um mehr als 14,25 % zugelegt. Seit dem Tiefststand im Jahr 2022 ist der Index um über 20 % gestiegen. Der Nikkei-225-Index sprang auf 29.873 ¥ und lag damit 21 % über dem Tiefststand von 2022.

Zuflüsse ausländischer Investoren

Der Topix-Index ist einer der größten Indizes in Japan. Es handelt sich um einen Index, der die 100 größten Unternehmen Japans abbildet. Der Nikkei 225 Index hingegen bildet die 225 größten Unternehmen des Landes ab.

Der Topix-Index hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt, da ausländische Anleger japanische Aktien kaufen. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens hat Warren Buffett in den letzten Jahren in japanische Aktien investiert. Er besitzt große Anteile an den fünf Handelsunternehmen wie Marubeni, Mitsui und Itochu.

Zweitens sind die Indizes sprunghaft angestiegen, da die Anleger Schutz suchen, wenn westliche Unternehmen unter Druck geraten. So sind beispielsweise Banken wie First Republic, Credit Suisse und Silicon Valley Bank in den letzten Monaten eingebrochen. Japan wird auch als bessere Wahl gegenüber chinesischen Aktien angesehen, die zu starken Schwankungen neigen.

Es gibt noch andere Gründe, warum die Indizes Topix und Nikkei 225 so stark gestiegen sind. So gibt es beispielsweise Anzeichen dafür, dass die Lohninflation in Japan steigt. Analysten gehen davon aus, dass die Bank of Japan in den kommenden Monaten ihre lockere Haltung beibehalten wird.

Renesa ist die Aktie mit der besten Wertentwicklung im Topix-Index, nachdem sie in diesem Jahr um 71 % gestiegen ist. Oriental Land, Asahi Group, Mitsubishi Electric, Keyence, Daikin Industries und Marubeni Corp waren in diesem Jahr die Aktien mit der besten Wertentwicklung im Index. Ono Pharmaceutical, Dai-Ichi Life, Softbank, Resona Holdings und Sumitomo Metal sind dagegen die Aktien mit der schlechtesten Performance im Index.

Topix-Index-Prognose

Topix-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Topix-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er hat sich über den wichtigen Widerstand bei 2.071 ¥, dem Höchststand vom 9. März, bewegt. Der Index hat sich oberhalb der 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte bewegt.

Gleichzeitig haben der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik Oszillator den überkauften Bereich überschritten. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 2.300 ¥ anvisieren.