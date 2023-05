Bericht: Bitcoin-Miner Bit Digital expandiert in Island; Aktienkurs steigt

Bit Digital (NASDAQ: BTBT), ein führendes Bitcoin-Mining-Unternehmen, arbeitet an der Ausweitung seiner Aktivitäten in Island, da sich die Situation in den USA verschlechtert.

In einer Erklärung sagte Samir Tabar, CEO des Unternehmens, dass die regulatorische Situation in den USA das Unternehmen dazu zwinge, nach Alternativen zu suchen. Er sagte, dass das Unternehmen bereits 2.500 Bitcoin-Mining-Maschinen erworben und sie in Island untergebracht hat. Es erwarb die Maschinen für 5 Mio. $. Er erklärte:

In der Vergangenheit haben wir die Maschinen in die USA gebracht, aber jetzt müssen wir wegen der Instabilität andere Gerichtsbarkeiten in Betracht ziehen. Wir müssen das ernst nehmen.

Bit Digital hat die Notfallpläne aufgrund der vorgeschlagenen Änderungen durch die Regierung von Joe Biden erstellt. Die Regierung, die sich auf die Bekämpfung des Klimawandels konzentriert, hat vorgeschlagen, Steuern auf Bitcoin-Mining-Unternehmen zu erheben.

Die Regierung hat außerdem erklärt, dass Mining-Unternehmen die Stromkosten für die gemeinsamen Netze erhöhen und die Emissionen steigern. Aus diesem Grund hat die Regierung vorgeschlagen, die Steuern für BTC-Minig-Unternehmen auf 30 % ihrer Stromkosten zu erhöhen.

Die USA verfolgen nach dem Zusammenbruch von FTX ebenfalls eine härtere Linie gegenüber Kryptounternehmen. So hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Coinbase davor gewarnt, Staking-Produkte anzubieten. Sie verhängte gegen Kraken eine Geldstrafe von über 40 Mio. $ für diese Staking-Produkte.

Die SEC kämpft auch gegen andere Unternehmen in der Kryptoindustrie. Zum Beispiel kämpft sie gegen Ripple Labs, das XRP entwickelt hat. Wie wir in diesem Artikel geschrieben haben, hat der CEO von Ripple gewarnt, dass viele Unternehmen der Branche wegen der verwirrenden Regeln die USA verlassen werden.

Die meisten Mining-Maschinen von Bit Digital werden in Kanada und Island eingesetzt, einige auch in den USA.

Der BTBT-Aktienkurs von Bit Digital hat sich in diesem Jahr gut entwickelt. Er ist auf 2,5 $ gestiegen und lag damit etwa 376 % über dem niedrigsten Stand im Dezember letzten Jahres.