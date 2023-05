Der Aktienkurs von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ist am Montag leicht gesunken, nachdem ein Analyst von Loop Capital Markets eine seltene Herabstufung des Unternehmens bekannt gab.

Apple-Aktie weist kein nennenswertes Aufwärtspotenzial mehr auf

Ananda Baruah senkte heute sein Rating für den iPhone-Hersteller auf “hold”. Sein Kursziel blieb unverändert bei 180 $, aber das stellt nicht mehr ein bedeutendes Aufwärtspotenzial von hier dar.

Der Analyst äußerte sich in Bezug auf die Apple-Aktie zurückhaltend, vor allem weil er bezweifelt, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Quartal erfüllen kann.

Der Supply-Chain-Analyst John Donovan von Loop Capital geht davon aus, dass AAPL seine Prognosen für das Juniquartal um 10 % senken wird. Dies ist ein zusätzlicher Schritt zu der reduzierten Prognose für das Juniquartal, die AAPL am 4. Mai bekannt gab.

Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie des multinationalen Unternehmens gegenüber dem Jahresbeginn bereits um fast 40 % gestiegen ist.

Warum sonst hat er die Apple-Aktie herabgestuft?

Anfang dieses Monats meldete das an der Nasdaq notierte Unternehmen einen Umsatzrückgang von fast 3 % für das 2. Quartal und sagte, dass ein ähnlicher Rückgang auch im Juni-Quartal wahrscheinlich sei (hier mehr gazu).

Baruah stufte die Apple-Aktie heute Morgen herab, auch weil er nicht ganz davon überzeugt ist, dass die besagte Schwäche nur auf das laufende Quartal beschränkt ist. In seiner Forschungsnotiz heißt es:

Wir glauben zwar, dass die Prognosen für die Auslieferungen von AAPL im September- und Dezember-Quartal unverändert bleiben, sind aber auch der Meinung, dass das Risiko gestiegen ist, dass sie letztendlich gesenkt werden könnten.

Sein Ausblick auf das Unternehmen mit Hauptsitz in Cupertino steht jedoch im Gegensatz zu Jim Cramer, der kürzlich sagte, dass die Aktie leicht 200 $ erreichen könnte.