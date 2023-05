Der AUD/NZD-Wechselkurs stieg am Mittwoch nach der jüngsten Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sprunghaft an. Das Währungspaar kletterte auf 1,0698, den höchsten Stand seit dem 16. Mai dieses Jahres. Vom Tiefststand in dieser Woche ist der Kurs um über 1,3 % gestiegen.

RBNZ-Zinsentscheidung

Die RBNZ schloss ihre zweitägige Sitzung am Mittwoch ab und beschloss, die Zinssätze um 0,25 % anzuheben, wie ich in diesem Artikel vorhergesagt habe. Sie erhöhte die Zinssätze auf 5,25 % und damit auf den höchsten Stand seit 14 Jahren, da sie den Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzt. Dies war die 12. Zinserhöhung in Folge.

In einer Erklärung bekräftigte die Bank, dass die Inflation weiterhin erheblich hoch sei und dass die Zinssätze für eine Weile restriktiv sein müssten. Gleichzeitig geht die Bank davon aus, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben, was erklärt, warum das AUD/NZD-Paar sprunghaft anstieg. In der RBNZ-Erklärung heißt es:

Der geldpolitische Ausschuss kam zu einem Konsens darüber, dass die Zinssätze auf absehbare Zeit auf einem restriktiven Niveau bleiben müssen, um sicherzustellen, dass die Verbraucherpreisinflation wieder in den Zielbereich von 1 bis 3 % zurückkehrt und gleichzeitig eine maximale nachhaltige Beschäftigung unterstützt wird.

In Australien hat die RBA angedeutet, dass sie mindestens eine weitere Zinserhöhung durchführen wird. In ihrer Sitzung diese Woche beschloss die Bank, die Zinsen um 0,25 % anzuheben, nachdem sie in den beiden vorherigen Sitzungen eine Pause eingelegt hatte.

Die RBNZ geht davon aus, dass die Zinssätze bis 2024 auf diesem Niveau bleiben und dann mit der Zinssenkung beginnen. Einige Analysten gehen davon aus, dass diese Kürzungen früher erfolgen werden, wenn das Land wie von den meisten Analysten erwartet in eine leichte Rezession gerät.

AUD/NZD-Kursprognose

AUD/NZD-Chart via TradingView

Der AUD/USD-Wechselkurs befand sich in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend. Er fiel vom Hoch des letzten Monats von 1,0931 auf ein Tief von 1,0560. Nun ist das Paar nach der jüngsten RBNZ-Entscheidung stark gestiegen.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über den ersten Widerstand des Woodie-Drehpunkts und den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt bewegt. Der Kurs stieg auch über den wichtigen Widerstandspunkt bei 1,060, dem niedrigsten Stand vom 11. Mai. Der Stochastic RSI hat sich dem überkauften Wert von 80 angenähert.

Daher vermute ich, dass das Währungspaar zurückgehen wird, wenn die Käufer Gewinne mitnehmen und die Auswirkungen der RBNZ-Entscheidung nachlassen. Sollte dies geschehen, wird das Währungspaar wahrscheinlich den Woodie-Drehpunkt bei 1,0638 erneut testen.