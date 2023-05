Der Aktienkurs von TOP Financial (NASDAQ: TOP) stieg am Dienstag um mehr als 22%, da die Anleger eine positive Risikostimmung annahmen. Die Aktie kletterte auf 10,37 $ und lag damit über dem Tiefststand von 6,3 $ in diesem Monat. Dieser Preis liegt immer noch 96 % unter dem Höchststand in diesem Jahr und verleiht dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 296 Mio. $.

Was ist Top Financial?

Top Financial, offiziell bekannt als Zhong Yang Financial Group, ist ein mysteriöses chinesisches Unternehmen, das Online-Brokerage-Geschäfte anbietet. Das Unternehmen bietet Futures-, Börsenmakler-, Optionsvermittlungs-, Beratungs- und Währungsumtauschlösungen in China an. Seine Hauptprodukte sind 2Go und Esunny.

Top Financial ist ein äußerst kleines Unternehmen. Von SeekingAlpha zusammengestellte Daten zeigen, dass der Jahresumsatz des Unternehmens auf 7,8 Mio. $ sank, während der Nettogewinn bei 3,5 Mio. $ lag. Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens für die sechs Monate bis September 2022 beliefen sich auf 5,2 Mio. $. Dies war eine Steigerung von 63 %, während der Nettogewinn 2,5 Mio. $ betrug.

Der Aktienkurs von Top Financial stieg in diesem Jahr stark an und erreichte einen Höchststand von 256 $. Auf dem Höhepunkt lag der Aktienkurs um mehr als 3.532 % über dem Tiefststand vom April. Diese Rallye war rätselhaft, da sie ohne größere Nachrichten stattfand, was die SEC dazu veranlasste, sie vorübergehend auszusetzen. In seiner Erklärung sagte das Unternehmen:

Die Kommission hat den Handel mit den Wertpapieren von TOP vorübergehend ausgesetzt, da die jüngsten, ungewöhnlichen und unerklärlichen Marktaktivitäten Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit und Genauigkeit der öffentlich zugänglichen Informationen aufkommen ließen.

Die jüngste Entwicklung weckt Erinnerungen an AMTD, das Unternehmen aus Hongkong, dessen Aktien im Jahr 2022 in die Höhe schnellten. Seitdem ist die Aktie um mehr als 95 % eingebrochen, wie ich hier berichtet habe.

Ein Pump-and-Dump-Schema

Ein wahrscheinlicher Grund für den jüngsten Anstieg des TOP-Aktienkurses ist, dass es sich lediglich um ein weiteres Pump-and-Dump-Schema handelt. Diese Schemata funktionieren, wenn Leute ein illiquides Unternehmen entdecken, Aktien kaufen und dann für ihre Übernahmen werben. Wenn die Aktie in die Höhe schnellt, steigen sie aus und lassen viele Möchtegern-Anleger auf dem Trockenen sitzen.

Wir haben in letzter Zeit mehrere Pump-and-Dump-Schemata gesehen. Das beste Beispiel dafür ist Bed Bath and Beyond, das kürzlich Insolvenz angemeldet hat. Die Aktie des Unternehmens stieg während des Meme-Investitionsbooms in die Höhe und stürzte dann ab. Das Gleiche gilt für andere Meme-Aktien, die in letzter Zeit stark eingebrochen sind.

Ein anderes gutes Beispiel sind Unternehmen, die über SPACs an die Börse gegangen sind. Viele davon sind zusammengebrochen, während andere, wie Virgin Galactic, in Konkurs gegangen sind. In einem Bericht des WSJ vom Dienstag heißt es, dass Insider in diesen Unternehmen vor dem Absturz Aktien im Wert von Milliarden von Dollar verkauft haben.

In Anbetracht all dessen macht es keinen Sinn, in Top Financial-Aktien zu investieren. Es handelt sich um ein ausländisches Unternehmen mit eingeschränkter Offenlegung und fragwürdigen Aktivitäten.