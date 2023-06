Die Rohstoffpreise sind unter Druck geraten, da sich die Anzeichen für eine weitere Schwäche Chinas fortsetzen. Der Invesco Commodity Index ist auf 22 $ abgestürzt und hat damit den niedrigsten Stand seit dem 22. Januar erreicht – ein Rückgang von über 27 % gegenüber dem Höchststand während der Pandemie. Der Brent-Rohölpreis fiel auf einen Tiefstand von 72,32 $ und damit in die Nähe seines Tiefs vom Dezember 2021.

Paul Sankey glaubt, dass der Ölpreis auf 60 $ fallen wird

In einem CNBC-Interview warnte Paul Sankey, ein Öl- und Gasexperte, der Sankey Research leitet, dass Brent-Rohöl in den kommenden Monaten auf 60 $ fallen wird. Sankey ist ein bekannter Energieexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in dieser Branche.

Er nannte mehrere Katalysatoren, die die Preise deutlich nach unten drücken könnten. Erstens ist die angebliche Erholung in China zu einer Fata Morgana geworden. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass der EMI des verarbeitenden Gewerbes des Landes im Mai in der Kontraktionszone blieb. Auch andere Zahlen zum Handel und zur Industrieproduktion waren schwach.

Außerdem stellte er fest, dass es zwischen Russland und Saudi-Arabien offenbar Meinungsverschiedenheiten über Lieferkürzungen gibt. Saudi-Arabien hat Russland vorgeworfen, die Produktion anzukurbeln. Infolgedessen warnte er, dass Saudi-Arabien zu den Marktanteilskämpfen zurückkehren könnte, die wir vor einigen Jahren erlebt haben. In einem solchen “Kampf” wird Saudi-Arabien seine Ölproduktion in den kommenden Monaten erhöhen.

Nachdem die Einigung über die Schuldenobergrenze so gut wie unter Dach und Fach ist, wird der nächste wichtige Katalysator für den Brent-Rohölpreis das OPEC+-Treffen am 4. Juni sein. Dieses Treffen ist von großer Bedeutung, da die im Mai vereinbarten Angebotskürzungen den freien Fall der Ölpreise offenbar nicht gestoppt haben.

Preisprognose für Brent-Rohöl

Öl-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Brent-Rohölpreis in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Er hat einen absteigenden Channel gebildet, der in Grün dargestellt ist. Der Preis hat sich unter den 50- und 100-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt. Außerdem nähert er sich der Unterseite des absteigenden Channels.

Unter Anwendung der Trendfolgeprinzipien wird der Preis daher wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 60 $ anvisieren, die etwa 16 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Diese pessimistische Sichtweise wird ungültig, wenn der Preis über 78,73 $, dem Höchststand vom 25. Mai, ansteigt.