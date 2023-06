Der Aktienkurs von Nvidia (NASDAQ: NVDA) ist, wie ich in meiner Gewinnvorschau des Unternehmens vorausgesagt habe, in die Höhe geschossen. Die Aktie stieg auf einen Höchststand von 420,40 $, ein Rekordhoch, das dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 1 Bio. $ verleiht. Das bedeutet auch, dass sich die Aktie in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt hat und in den letzten zehn Jahren um über 10.000 % gestiegen ist.

Leerverkäufer von Nvidia haben sich im Laufe der Jahre verbrannt, da die Aktie parabolisch gestiegen ist. Daher ist es immer noch nicht empfehlenswert, das Unternehmen zu leerverkaufen. Zum einen sind die meisten Wall Street-Analysten für die Aktie positiv gestimmt. Laut SeekingAlpha haben die Wall Street-Analysten eine durchschnittliche Bewertung von 4,4, was bedeutet, dass sie das Unternehmen positiv einschätzen. Und die positive Bewertung steigt weiter an. Hier sind einige der Gründe, warum ich keine Nvidia-Aktien kaufe.

Nvidia ist extrem überbewertet

Ich glaube, dass Nvidia eine der am stärksten überbewerteten Aktien auf dem Markt ist. Mittlerweile hat es eine Marktkapitalisierung von über 1 Bio. $. Von einem solchen Unternehmen erwartet man normalerweise Milliarden von Dollar an Umsatz und Gewinn. Leider ist das nicht der Fall.

Nvidias Umsatz belief sich im Jahr 2022 auf 26,9 Mrd. $ und lag damit einige Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 29,91 Mrd. $. In den letzten 12 Monaten belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 25,87 Mrd. $. Obwohl das eine Menge Geld ist, sehen wir, dass Nvidias Umsatz nicht so schnell wächst.

Gleichzeitig rechtfertigen die Gewinne des Unternehmens die aktuelle Bewertung nicht. Der jährliche Nettogewinn von Nvidia erreichte während der Pandemie einen Höchststand von über 9 Mrd. $. In den letzten 12 Monaten belief sich der Gewinn des Unternehmens auf über 4,7 Mrd. $.

Diese Zahlen bedeuten also, dass Nvidia mit dem 212-fachen seines Gewinns von 2022 gehandelt wird. Mit anderen Worten: Wenn man 1 Bio. $ für den Erwerb des Unternehmens ausgibt, dauert es 212 Jahre, bis man die Gewinnschwelle erreicht.

Das zukünftige Wachstum von Nvidia rechtfertigt diese Bewertung nicht

Die Anleger sind zwar nach wie vor optimistisch, was den Aktienkurs von Nvidia angeht, aber ihre Prognosen für den Umsatz und die Gewinne des Unternehmens rechtfertigen die Bewertung nicht. Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Nvidia im Jahr 2030 113 Mrd. $ betragen werden. Mit anderen Worten, das Unternehmen hat ein 2030er KGV von über 10, was nicht billig ist.

Diese hohe Bewertung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Nvidia eine Story-Aktie ist. Das Umsatzwachstum rechtfertigt zwar nicht seine Bewertung, aber das Unternehmen hat eine Story für die Zukunft geschaffen. Dank seiner Grafikprozessoren ist Nvidia nun der größte Nutznießer der künstlichen Intelligenz.

KI ist zwar ein wichtiger Industriezweig, aber ich glaube nicht, dass sie zu einer großen Nachfrage nach Grafikprozessoren und anderen Halbleitern führen wird. Zur Erinnerung: Vor ein paar Jahren kauften viele Anleger Nvidia-Aktien wegen des Marktanteils beim Bitcoin-Mining.

Erinnerungen an Cisco

Der andere Grund, warum ich nicht in Nvidia investiere, sind die anhaltenden Erinnerungen an Cisco. Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase war Cisco mit einer Marktkapitalisierung von 536 Mrd. $ das größte Unternehmen der Welt. Damals ging man davon aus, dass Cisco die Netzwerkbranche dominieren würde, von der man erwartete, dass sie in der Dot-Com-Ära boomen würde.

Doch das Gegenteil passierte und der Aktienkurs von Cisco stürzte ab. Heute ist das Netzwerkgeschäft von Cisco einem starken Wettbewerb ausgesetzt und das Unternehmen hat sich nie erholt.

Ich glaube, dass der Marktanteil von Nvidia in den kommenden Jahren sinken wird. Der größte Teil dieses Wettbewerbs kommt von AMD, dessen Radeon-GPUs einen gewissen Marktanteil gewinnen. Daher glaube ich, dass der Marktanteil des Unternehmens in den kommenden Jahren unter Druck stehen wird.