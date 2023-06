Die US-Notenbank (Fed) war in den letzten Monaten so restriktiv wie nie zuvor. Die Bank hat die Zinssätze in allen zehn vergangenen Sitzungen erhöht und den offiziellen Leitzins zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf über 5 % angehoben. Darüber hinaus hat die Bank mit einer quantitativen Straffung (QT) begonnen, in deren Rahmen sie ihre Bilanz um Milliarden von Dollar reduziert hat.

Die US-Notenbank wird ihre Zinserhöhungen unterbrechen

Die wichtigste Wirtschaftsnachricht dieser Woche wird die bevorstehende geldpolitische Sitzung der US-Notenbank sein. Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed beschließen wird, die Zinssätze unverändert zu lassen, da sie die Auswirkungen der vergangenen Erhöhungen beobachtet.

Diese Entscheidung wird einen Tag nach der Veröffentlichung der neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA getroffen. Ökonomen gehen davon aus, dass die wichtigsten VPI-Daten im Mai leicht zurückgegangen sind, da die Energiekosten fielen. Konkret erwarten sie, dass die Verbraucherinflation des Landes im Mai von zuvor 4,9 % auf 4,1 % gesunken ist.

Eine Zinspause der Fed wird sowohl von Aktien- als auch von Kryptowährungshändlern und -anlegern begrüßt. Dies erklärt, warum amerikanische Aktienindizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 Index in den letzten Tagen einen Aufwärtstrend erlebt haben.

Auswirkungen auf AltSignals

Eine Zinspause oder ein Kurswechsel der Fed ist für AltSignals und andere Kryptowährungen wahrscheinlich eine gute Sache. AltSignals ist ein Technologieunternehmen, das die Finanzindustrie durch künstliche Intelligenz verändern will.

Es ist ein profitables Unternehmen, das Tausende von Kunden aus der ganzen Welt hat. Diese Kunden, die positive Bewertungen hinterlassen haben, erhalten aktuelle Handelssignale, die sie bei ihrem Daytrading berücksichtigen.

Diese Signale werden mithilfe einer eingehenden technischen Analyse erstellt, die Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und den Relative Strength Index (RSI) umfasst. Im Zuge des Booms der KI-Industrie versuchen die Entwickler nun, ihre Signale mithilfe dieser Technologie zu verbessern.

Als Teil dieses Prozesses führen sie einen Token-Verkauf durch, der die für den Prozess benötigten Finanzmittel bereitstellen wird. Die erste Phase dieses Verkaufs zielt darauf ab, durch den Verkauf von ASI-Token 1.080.000 $ aufzubringen. Jeder ASI-Token wird für 0,015 $ verkauft.

Laut seiner Website hat AltSignals bereits über 981.000 $ von Investoren eingesammelt, was etwa 90,87 % der gesamten Mittel entspricht.

In AltSignals investieren

Analysten glauben, dass künstliche Intelligenz alle Branchen revolutionieren wird. In einem Interview letzte Woche sagte Eric Jackson von AMJ Capital, dass er glaubt, dass KI das nächste große Ding sei. Er glaubt, dass die Technologie die Finanzindustrie, einschließlich Hedgefonds, revolutionieren wird.

In einem separaten Interview sagte Stan Druckenmiller, einer der reichsten Menschen der Welt, dass KI sein Long-Portfolio dominiere. Gleichzeitig sind KI-Aktien wie Nvidia und C3 in diesem Jahr zweistellig gestiegen, was signalisiert, dass die Anleger der Branche optimistisch gegenüberstehen.

Daher ist es sinnvoll, etwas Geld in KI-Projekte wie AltSignals zu investieren. Aufgrund der damit verbundenen Risiken wird jedoch empfohlen, nur einen kleinen Teil Ihres Portfolios in diese Assets zu investieren. Mit anderen Worten: Aufgrund des hohen Risikos und der hohen Chancen sollten Sie nur Mittel investieren, die Sie auch verlieren können.