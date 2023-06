Die größte Vermögensblase aller Zeiten: Japan der 1980er Jahre – Fallstudie

Ich mache viele Analysen rund um die langfristigen Renditen am Aktienmarkt. Länder gegen Länder. Fonds gegen Fonds. Sektoren gegen Sektoren. Auch wenn vergangene Renditen nie einen Rückschluss auf die künftige Entwicklung geben, bietet die Untersuchung bisheriger Ereignisse einen guten Rahmen für die Zukunft.

Letztes Jahr habe ich einige Forschungsergebnisse veröffentlicht, die sich auf drei einflussreiche Fakten im Hinblick auf den US-Aktienmarkt konzentrierten:

Den meisten aktiven Anlegern gelingt es nicht, den Markt zu schlagen Der S&P 500 weist eine inflationsbereinigte historische Rendite von durchschnittlich 8,5 % auf Der Markt ist äußerst volatil

Dieser volatile, aber steigende Trend gilt auch für den US-Aktienmarkt. Allerdings hält es nicht überall. Tatsächlich führt uns dies zu der nach vielen Maßstäben größten Vermögensblase in der Geschichte der Menschheit: dem japanischen Aktienmarkt der 1980er Jahre.

Was ist mit dem japanischen Aktienmarkt passiert?

Empörend. Das ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich die Gewinne beschreibe, die der japanische Aktienmarkt in den 1980er Jahren verzeichnete.

Der Nikkei 225 (ein preisgewichteter Index, der aus 225 öffentlich gehandelten Aktien an der Tokioter Börse besteht) eröffnete die 1980er Jahre mit einem Stand von 6.560. Zehn Jahre später schloss er das Jahrzehnt mit einem Kurs von knapp 39.000 ab. Heute, 33 Jahre nach diesem Höchststand, notiert der Index immer noch 23 % unter diesem Niveau und liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 30.000.

Nach 33 Jahren ein Minus von 23 % zu verzeichnen, ist eine erschütternde Tatsache, die noch dazu erheblich ist. Aber das Tempo und die Ausmaße der japanischen Expansion in den 80er Jahren waren so groß, dass Anleger, die zum falschen Zeitpunkt investiert haben, drei Jahrzehnte nach dem Platzen der Blase immer noch darauf warten, den Gewinn zu erreichen.

Es gibt einige Statistiken, die verdeutlichen, wie schwindelerregend die Situation damals war. Betrachten wir zunächst die jährlichen Renditen:

Das entspricht einer Rendite von nahezu 500 %. Das ist auf jeden Fall kräftig, aber nicht gerade umwerfend. Also lasst uns etwas näher darauf eingehen. Erstens erreichte das Wachstum in den 80er Jahren seinen Höhepunkt, aber auch die 50er, 60er und 70er Jahre waren ein Segen für Anleger.

Tatsächlich lag Nikkei zu Beginn der 50er Jahre bei 101,68. Beim Höchststand vier Jahrzehnte später lag er bei 38.921, was bedeutet, dass eine Investition von 100 $ im Jahr 1950 bis 1990 auf 38.277 $ angewachsen wäre (der Einfachheit halber verwende ich in diesem Artikel durchgängig den Dollar, aber natürlich basiert der Nikkei auf dem Yen, so dass es auch hier zu Wechselkurseffekten kommt).

Aber um die Größe der Blase im Kontext darzustellen, muss man sie international vergleichen oder anhand von Wirtschaftsindikatoren vergleichen. Mein Favorit ist ein weiterer einfacher Punkt: Ende der 80er Jahre machten japanische Aktien fast 45 % des globalen Aktienmarktes aus. Zum Vergleich: Die USA lagen mit 33 % an zweiter Stelle und das Vereinigte Königreich mit weniger als 10 % an dritter Stelle.

Die vier weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung waren Japaner, wobei dreizehn japanische Unternehmen unter den ersten zwanzig waren.

Wie wäre es mit dem Vergleich mit dem Ergebnis, der klassischen Bewertungstechnik? Das KGV des Nikkei stieg auf seinem Höhepunkt auf über das 60-fache. Weltweit lag der damalige Durchschnitt bei 15X, was bedeutete, dass der Nikkei viermal höher war.

Betrachtet man das CAPE-Verhältnis, das den Kurs einer Aktie mit ihren konjunkturbereinigten Gewinnen über einen Zeitraum von zehn Jahren vergleicht, haben japanische Aktien fast das 100-fache überschritten. Ein Vergleich mit der vielleicht berüchtigtsten Blase der letzten Zeit, der Dotcom-Blase, ist nicht einmal annähernd groß – US-Aktien haben während des Chaos von 1999/2000 nicht die 50-fache Marke überschritten.

Japanischer Immobilienmarkt

Offensichtlich waren die Aktienbewertungen absurd, aber die Blase beschränkte sich nicht nur auf Aktien. Der japanische Immobilienwert stieg zwischen 1955 und 1986 um mehr als das Fünfzigfache. Im gleichen Zeitraum verdoppelten sich die Verbraucherpreise lediglich. Die nachstehende Grafik der Wohnimmobilien zeigt, dass die Immobilienpreise auch heute noch weit von ihrem Höchststand entfernt sind, obwohl in den meisten anderen westlichen Ländern in den letzten Jahren ein Preisanstieg zu verzeichnen war.

Betrachtet man speziell Tokio, betrug der durchschnittliche Preis eines Eigenheims das 15-fache des Durchschnittseinkommens. Als Referenz habe ich vor ein paar Wochen einen Bericht über den britischen Markt veröffentlicht, da dieses Verhältnis gerade 9 überschritten hat, ein Allzeithoch und mitten in einer Immobilienkrise. Die japanischen Zahlen sind im Kontext wirklich kaum zu glauben.

Der Zusammenbruch der japanischen Blase

Die Blase platzt, wie es bei Blasen oft der Fall ist. Etwas poetischerweise kam der Börsenhöchststand am letzten Handelstag der 1980er Jahre, als der Nikkei bei 38.915 schloss. Während ich dies im Jahr 2023 schreibe, hat es diese Werte immer noch nicht wieder erreicht.

Der Markt verzeichnete 1990 einen Rückgang von 39 %. 1991 war nicht ganz so schlimm, das Jahr schloss mit einem Minus von weniger als 4 %. Das Jahr 1992 brachte jedoch einen weiteren Verlust von 26 %. Der Nikkei hatte in drei Jahren fast 60 % verloren.

Obwohl der Nikkei 225 immer noch unter dem Niveau von vor 30 Jahren notiert, ist es wichtig zu beachten, dass dies ohne Dividenden gilt. Es handelt sich also nicht um ein völlig realistisches Bild – unter Einbeziehung der Dividenden liegt der Index derzeit weniger als 5 % unter dem Stand von vor 30 Jahren, dem Höhepunkt der Blase. Das ist natürlich immer noch eine horrende Rendite, aber sie ist nicht ganz so schlecht, und das ist ein wichtiger Vorbehalt.

Insgesamt ändert diese Tatsache nichts an der Aussage, dass die japanische Blase, gemessen am Gesamtwert des Dollars, wahrscheinlich die größte in der Geschichte der Menschheit ist.

Wird der US-Aktienmarkt abstürzen?

Die interessanteste Frage, die sich aus dieser japanischen Analyse ergibt, ist die folgende: Zeigt dies ein enormes Risiko für langfristige Investitionen? Oder ist es töricht anzunehmen, dass der S&P 500 eine sichere langfristige Investition ist, wenn man bedenkt, was in Japan passiert ist?

Dazu sind meiner Meinung nach zwei wichtige Punkte zu erwähnen. Das erste ist das Konzept der Mittelung der Dollarkosten. In der realen Welt kommt es selten vor, dass jemand mit einem großen Geldbetrag in den Markt einsteigt und dann nie wieder investiert. Wahrscheinlicher ist, dass wir über viele Jahre hinweg konstante Investitionen beobachten, wenn Einzelpersonen arbeiten, Geld verdienen und älter werden und sich ihre finanziellen und Lebensumstände im Laufe der Zeit ändern.

Dadurch verändert sich der gesamte Umfang der Analyse. Um dies zu veranschaulichen, möchte ich ein Modell heranziehen, das ich kürzlich für einen Artikel über die Mittelung der Dollarkosten auf dem US-Markt erstellt habe.

Das folgende Diagramm ist eine Visualisierung des aktuellen Werts monatlicher Investitionen von 100 $ am US-Aktienmarkt, beginnend mit dem Höhepunkt des Bullenmarktes im Dezember 2021. Mit anderen Worten: Der Anleger steigt genau auf dem Höhepunkt der Hausse in den Markt ein.

Obwohl sie zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt in den Markt eingestiegen sind, haben sie im April 2023 (als das Diagramm erstellt wurde) einen Gewinn erzielt. Und das, obwohl sie während des schlimmsten Bärenmarktes der letzten zwanzig Jahre investiert haben. Natürlich gilt dies nur für die USA, und der Markt hat sich seitdem wieder erholt, aber es ist eine schöne Art zu zeigen, dass die Renditen bei konsequenter Investition über einen bestimmten Zeitraum nie so dramatisch ausfallen, als hätte man direkt am Anfang investiert. Hätte der Anleger sein gesamtes Geld auf dem Höchststand in den Markt gesteckt und nie wieder investiert, wäre er immer noch 14 % im Minus (erster Balken im Diagramm – eine Investition von 100 $ ist derzeit 86 $ wert).

In Japan ist es das Gleiche. Während eine Anlage auf dem Höhepunkt des Marktes derzeit um 23 % gesunken ist, hätte man, wenn man den gleichen Betrag jährlich investiert hätte, beginnend mit dem Tag des Börsenhochs 1989 und seitdem, einen Anstieg von 90 % erzielt. Und das wiederum ohne Berücksichtigung der Dividenden.

Auch wenn die Renditen in der Spitze dramatisch sein können, ist der kolossale Verlust von 23 % über 30 Jahre kein sehr realistisches Szenario, wenn es um einen praktischen Anleger geht. Abgesehen davon ist eine Rendite von 90 % in 30 Jahren immer noch abscheulich, und man hätte mit seinem überschüssigen Geld alles andere tun können, um eine bessere Rendite zu erzielen.

Der zweite zu berücksichtigende Punkt bei der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass dies in den USA geschieht, ist die Tatsache, dass die Bewertungen im S&P 500 im Vergleich zu anderen Märkten auf der ganzen Welt nicht so aus dem Gleichgewicht geraten. Zu Beginn des Artikels bin ich auf die Bewertungen eingegangen, nämlich KGVs, CAPE-Verhältnisse und den Anteil der Marktkapitalisierung globaler Aktien in Japan. Das waren alles erstaunliche Zahlen und nichts ist mit ihnen heute vergleichbar, weder in den USA noch anderswo.

Wie die nachstehende Grafik zeigt, sind US-Aktien schon seit einiger Zeit teurer als in anderen Ländern, aber die Diskrepanz ist nicht einmal so groß wie in Japan, wo das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Nikkei viermal so hoch war wie der globale Durchschnitt.

Abschließende Gedanken

Die japanische Aktienblase in den 80er Jahren ist eine erschreckende Fallstudie. Während etwas Ähnliches in den USA die Finanzwelt erschüttern würde, gibt es viele Faktoren, die erklären, was in Japan geschah, und die nicht unbedingt auf die Situation in den USA hinweisen.

Dennoch ist es für Anleger ein warnendes Beispiel im Hinblick auf das Konzept des Risikos, insbesondere im Hinblick auf Zeithorizonte. Im Wesentlichen zahlen Aktien eine Rendite, um Anleger für die kurzfristige Volatilität zu entschädigen. Deshalb sind der Zeithorizont und die Diversifizierung von entscheidender Bedeutung für Investitionen in den Aktienmarkt. Das ist auch der Grund, warum ein Kauf über einen längeren Zeitraum und auf beständige Art und Weise im Gegensatz zu einem einmaligen Einstieg das Risiko streut.

Nichts deutet darauf hin, dass die japanische Situation für US-Aktien unmittelbar bevorsteht. Aber niemand weiß, was in Zukunft passieren wird, am allerwenigsten ich. Die Annahme einer Rendite von 8 % bzw. 10 % mit Dividenden (die in alle Finanzprognosen einbezogen werden sollte und bei der Beurteilung der Lage in Japan berücksichtigt werden muss) ist bei langfristigen US-Aktien üblich, aber weit davon entfernt garantiert.

Aber schließlich können die Opportunitätskosten die größten von allen sein. Es ist eine bittere Pille, an der Seitenlinie zu sitzen, während die Anleger lukrative Gewinne genießen, vor allem in den letzten Jahren, als die Gelddrucker warm liefen und die Inflation in Verbindung mit den Vermögenspreisen in die Höhe schoss. Paranoia ist ein gefährliches Spiel, und ich habe mir für diesen Beitrag buchstäblich die schlimmste Vermögensblase der Geschichte ausgesucht.

Ein langfristiger Zeithorizont und eine umsichtige Portfolioallokation sind nach wie vor das A und O, und diese Horrorstory aus Japan wird mich sicher nicht vom US-Aktienmarkt fernhalten. Für mich wäre das das größte Risiko überhaupt, das selbst die Zahlen hinter dieser Horrorstory nicht rechtfertigen können.