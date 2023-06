Viele Währungen der Grenz- und Schwellenländer haben in den letzten Jahren an Wert verloren. Zu den bekanntesten gehören der argentinische Peso, der Simbabwe-Dollar, der kenianische Schilling, die türkische Lira und die nigerianische Naira, um nur einige zu nennen. Auch die libanesische Währung ist auf ein Rekordtief gefallen, so dass viele Banken ihre Türen schließen mussten.

Warum ist das libanesische Pfund abgestürzt?

Der Libanon hat in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Talfahrt hinter sich. Auf seinem Höhepunkt galt das Land als einer der erfolgreichsten Orte der Welt. Beirut, seine Hauptstadt, war einer der besten Reiseziele.

Heute ist der Libanon nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Regierung ist zusammengebrochen, die Inflation ist in die Höhe geschnellt, die Währung hat an Wert verloren, und die Abwanderung aus dem Land hat zugenommen. Harte Währungen, insbesondere US-Dollar, sind extrem selten geworden, während die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand aller Zeiten angestiegen ist.

Der Hauptgrund für den Absturz des labanonischen Pfunds ist die Politik: Das Land hat keinen Präsidenten, und die Spannungen zwischen der Hisbollah und den Christen haben zugenommen. Ohne eine Regierung ist es für die Wirtschaft schwierig geworden, sich zu erholen. Eine große Explosion im Jahr 2021 und die Covid-19-Pandemie haben die Lage noch verschlimmert.

Gleichzeitig verfügt die libanesische Wirtschaft über keine bedeutenden Exportgüter. Wie viele Frontier-Märkte ist das Land hauptsächlich auf Überweisungen von Ausländern angewiesen. Da die Banken geschlossen sind, sind diese Überweisungen in den letzten Jahren zurückgegangen.

Für den Absturz des libanesischen Pfunds gibt es noch andere Ursachen. So hat der Krieg in Syrien viele ausländische Investoren dazu veranlasst, ihr Geld von libanesischen Banken abzuziehen, was zu einer erheblichen Dollarknappheit führte. Infolgedessen mussten Personen mit Dollarkonten erhebliche Abhebungsbeschränkungen hinnehmen. Der Libanon hat es auch versäumt, seine Auslandsschulden zu begleichen.

Ist die libanesische Währung noch zu retten?

Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass es schwierig ist, die libanesische Währung zu retten, vor allem jetzt, da es keine effektive Regierung gibt. Im Gegensatz zu Ländern wie Saudi-Arabien und Katar, die Milliarden von Rohstoffen verkaufen, verfügt der Libanon nicht über große natürliche Ressourcen.

Und selbst wenn es eine größere Rettungsaktion, etwa durch den IWF, geben sollte, ist es schwer vorstellbar, wie die Währung dadurch stabilisiert werden könnte. Zum einen haben die Menschen im Libanon bereits erlebt, wie ihre Landeswährung innerhalb weniger Jahre abgewertet wurde. Die meisten dieser Menschen werden nie wieder in ihrer Landeswährung sparen oder investieren.

Eine ähnliche Situation haben wir in Simbabwe erlebt, wo die Regierung eine neue Version der Landeswährung eingeführt hat. Heute hat der Simbabwe-Dollar über 50 % seines Wertes verloren, wie wir hier geschrieben haben. Daher ist es schwer vorherzusagen, was mit dem Libanon kurz- und langfristig geschehen wird.

Eine wahrscheinliche Lösung wäre, dass das Land eine ausländische Währung wie den US-Dollar einführt. Das ist im Moment nicht möglich, da das Land zunächst Milliarden von Dollar kaufen müsste, und über diese Mittel verfügt es nicht.