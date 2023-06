Simbabwischer Dollar stürzt ab: ZWL/USD in einem Jahr um 94% gefallen & Kapitalkontrollen nehmen zu

In einer unheilvollen Episode von “Wiederholung der Geschichte ” erhöht Simbabwe die Zinssätze weiter und beginnt mit dem Verkauf von Devisen zu marktbestimmten Kursen, um seine einbrechende Landeswährung zu schützen.

Die simbabwische Währung (ZWL) wurde 2019 nach einer turbulenten Phase der Dollarisierung wieder eingeführt. Der frühere simbabwische Dollar (mit dem Währungssymbol ZWD und nicht mit der aktuellen Währung ZWL) brach 2009 in einer der ungeheuerlichsten und schädlichsten Hyperinflationsepisoden in der modernen Wirtschaftsgeschichte zusammen.

Allerdings steht der neue simbabwische Dollar massiv unter Druck. Die Divergenz zwischen dem Schwarzmarktkurs und dem offiziellen Kurs hat sich kontinuierlich vergrößert, und selbst ein Blick auf den offiziellen Kurs zeigt, dass die Währung im letzten Jahr 94 % ihres Wertes verloren hat. In den letzten vier Jahren hat es 99 % an Wert verloren.

Die Nation bleibt quasi-dollarisiert und der Schmerz von 2009 ist noch frisch in Erinnerung. Die Dollarisierung endete offiziell 2019, als die neue Ausgabe der simbabwischen Währung eingeführt wurde und alle Fremdwährungstransaktionen verboten wurden. Ziel war es, das seit 2009 bestehende Mehrwährungssystem zu beenden und die Nachfrage nach der Landeswährung anzukurbeln.

Doch wie schon so oft in der Geschichte vertrauten die Bürger der neuen Währung angesichts des Verbots nicht und umgingen die Anordnungen der Regierung, um weiterhin Dollars auf dem Schwarzmarkt zu verwenden.

Im Jahr 2020 gab die Regierung nach und hob das Verbot von Devisentransaktionen auf. Schätzungen zufolge liegt die Verbreitung des US-Dollars in der Wirtschaft heute bei etwa 80 %.

Jetzt treibt die simbabwische Regierung die ZWL erneut voran und geht gleichzeitig hart gegen Fremdwährungen vor. Zu den vom simbabwischen Finanzministerium angekündigten Maßnahmen gehört eine Steuer von 1 % auf alle Auslandszahlungen, wobei Zölle und andere Gebühren in der Landeswährung zu zahlen sind.

Auch Devisenreserven werden angestrebt. „Alle Exporterlöse, die nach 90 Tagen nicht genutzt werden, werden auf dem Interbankenmarkt liquidiert“, fügte Finanzminister Mthuli Ncube letzten Monat in einer Erklärung hinzu.

Simbabwe hat die höchsten Zinssätze der Welt

Angesichts des drastischen Ausverkaufs der Währung und der schädlichen Inflation erhöht Simbabwe auch die Zinssätze. Simbabwe hat den höchsten Leitzins der Welt, der von 140 % auf 150 % angehoben wurde.

Zuvor hatte die Zentralbank im Februar die Zinssätze von 200 % auf 150 % gesenkt, da die Inflation Anzeichen einer Abschwächung zeigte. Nachdem sie 2022 285 % erreichte, fiel sie im März 2023 auf 87 %. Seitdem ist sie jedoch wieder angestiegen. Der jüngste Wert vom Mai lag bei 131 % und veranlasst die Zentralbank nun zu einer Zinserhöhung.

Das Misstrauen gegenüber der Währung ist eine schädlichere Version dessen, was in der Türkei passiert, worüber wir letzte Woche einen Artikel geschrieben haben. Ähnliches geschieht in Argentinien, wo eine rasante Inflation, schwindelerregende Zinssätze und eine starke Vorliebe der Bürger für US-Dollar eine existenzielle Krise verursachen (ein tieferer Einblick zur Lage in Argentinien hier).

Und wie bei allen Währungskrisen ist die Verkaufsdynamik nur schwer zu stoppen, wenn sie einmal begonnen hat.

Wird der simbabwische Dollar zusammenbrechen?

Wäre dies ein anderes Land – etwa die Türkei oder Argentinien – wäre es eine extreme Herausforderung, die Währung in dieser Situation wieder auf Vordermann zu bringen. Aber die psychologische Wirkung der Krise von 2009 bedeutet, dass es in Simbabwe noch schwieriger ist, das Vertrauen in die Landeswährung wiederherzustellen. 2009 ist erst vierzehn Jahre her, und die Narben in der simbabwischen Gesellschaft sind noch heute deutlich spürbar.

Die Beschränkung der Verwendung von Fremdwährungen sowie der Verzicht auf die automatische Auflösung der Devisenreserven von Exporteuren, wenn diese nicht verkaufen, wird per Definition eine Nachfrage nach ZWL schaffen. Das Konzept des Geldes ist jedoch ein gesellschaftliches Konstrukt und hat nur dann einen Wert, wenn die Menschen glauben, dass es einen Wert hat. Mit anderen Worten, es ist ein Vertrauensspiel. Angesichts dieser aggressiven Maßnahmen, die die Verzweiflung des Regimes verdeutlichen, der immer größer werdenden Kluft zwischen dem offiziellen Kurs und dem Schwarzmarktkurs und der Tatsache, dass die frühere Landeswährung erst vor kurzem zusammengebrochen ist, scheint eine Umkehr der Verhältnisse sehr unwahrscheinlich zu sein.

Der vielleicht deutlichste Hinweis auf die Panik war die Ankündigung der Zentralbank im April, eine mit Gold unterlegte digitale Währung einzuführen, deren “Token” als Zahlungsmittel zwischen Menschen und Unternehmen übertragbar sein sollten.

Dies geschieht weniger als ein Jahr nach der Einführung von physischen Goldmünzen im Juli 2022, einem weiteren Versuch, die Verwendung des US-Dollars zurückzudrängen und das Vertrauen in die Währung zu stärken. Die Münzen waren für die meisten Menschen zu teuer, um sie sich leisten und verwenden zu können, insbesondere für grundlegende Dinge. Die neuen digitalen Münzen sollen sicherstellen, dass auch “diejenigen mit geringen Geldbeträgen” teilnehmen können, so John Mangudya, Gouverneur der simbabwischen Zentralbank, “damit wir niemanden zurücklassen”.

Zwischen dem Exotischen und dem Ehrgeizigen, dem Ungewöhnlichen und dem Verzweifelten gehen Simbabwe und seiner Zentralbank die Optionen zur Stützung der heimischen Währung aus. Die Bürgerinnen und Bürger des Landes haben diesen Film schon einmal gesehen, und obwohl das Original keine digitalen Token oder Blockchains erwähnt, werden sie wahrscheinlich trotzdem erraten können, wie er endet.