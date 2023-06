7 aktuelle Entwicklungen, die Janet Yellens Vertrauen in den Dollar getestet haben könnten

Finanzministerin Janey Yellen sagte gestern vor dem Ausschuss für Wohnungsbau und Finanzdienstleistungen aus.

Bemerkenswert waren ihre Kommentare, die sich Berichten zufolge auf das Durchhaltevermögen des Dollars als globale Reservewährung bezogen.

Seit dem Krieg in der Ukraine sind Länder zunehmend daran interessiert, ihre Vermögenswerte, ihren Handel und ihre grenzüberschreitenden Abwicklungen in Nicht-Dollar-Währungen zu diversifizieren.

Dieser Trend wurde durch die Verpflichtung der Biden-Regierung, aggressive einseitige Sanktionen zu verhängen, erheblich beschleunigt.

In ihren Kommentaren bemerkte sie:

Wir sollten mit der Zeit mit einem allmählich steigenden Anteil anderer Vermögenswerte in den Währungsreserven der Länder rechnen … Aber der Dollar ist bei weitem der dominierende Währungsreservenwert.

In einem anderen Bericht zum Yellen-Verhandlungen wurde vorgeschlagen, dass man Folgendes tun sollte:

… einen langsamen Rückgang des Dollars als Reservewährung erwarten.

Obwohl die globalen Anti-Dollar-Winde kein Geheimnis sind, haben die Worte der Finanzministerin, ähnlich wie die des Gouverneurs der US-Notenbank, unglaubliches Gewicht auf den globalen Finanzmärkten.

Es wird allgemein erwartet, dass der FOMC in seiner für heute angesetzten Bekanntgabe eine Pause bei den Zinserhöhungen ankündigen wird, nachdem der gestrige VPI-Bericht weitgehend positiv war.

Einen Bericht über die VPI-Zahl und die wahrscheinlichen Schritte der Fed finden Sie hier.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Fed eine deutliche Verschiebung der Dynamik hin zu einer nachhaltigeren Rückkehr zu einem Niveau von 2 % signalisieren könnte, erregten Yellens Äußerungen Aufsehen und könnten für ein unglückliches Timing sorgen.

Globale Entwicklungen

Das bilaterale Abkommen zwischen China und Brasilien

China und Brasilien, zwei Schwergewichte der globalen Exporte, unterzeichneten 2023 ein Memorandum, um ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern und auf den Handel in lokalen Währungen umzusteigen.

Im Jahr 2022 beliefen sich die Handelsströme zwischen den beiden Ländern auf 150 Mrd. $, ein fast 40-facher Anstieg seit 2001.

Da man davon ausgeht, dass die Partnerschaft immer stärker wird, könnte dies sicherlich dazu beitragen, den Einfluss des Dollars zu schwächen.

Für beide Länder würde die Operationalisierung solcher Linien auch dazu beitragen, Transaktionen vor übermäßigen Wechselkursrisiken zu schützen.

In einem früheren Artikel für Invezz habe ich darauf hingewiesen, dass China im Jahr 2023 ähnliche Geschäfte mit mehreren Partnern abgeschlossen hat, darunter:

… Argentinien, Kasachstan, Bangladesch, Pakistan und Laos und versucht, neue Linien im Nahen Osten in Betrieb zu nehmen.

Chinas wachsender Einfluss im Nahen Osten

Der Nahe Osten war von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Reservewährungsstatus des Dollars, insbesondere aufgrund seiner Verwendung als Standard für die Preisgestaltung globaler Energie.

Als Ausdruck ihres zunehmenden diplomatischen Einflusses besuchte Präsident Xi jedoch kürzlich die Region und war maßgeblich an der Vermittlung eines diplomatischen Abkommens zwischen Iran und Saudi-Arabien beteiligt.

Im vergangenen Jahr hatte sich Iran dafür entschieden, Vollmitglied der Shanghai Cooperation Organization zu werden.

In diesem Jahr hat auch Saudi-Arabien einer Integration in die Organisation zugestimmt.

Dies ist eine starke Demonstration externer, nicht-amerikanischer Macht, die den USA in der Region Konkurrenz machen könnte.

BRICS-Dynamik im Westen?

Laut Lena Petrova, CPA, einer beliebten YouTuberin und Finanzkommentatorin,

… Frankreich (könnte) das erste europäische Land werden, das den BRICS beitritt … Macron hat den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa um eine Einladung zum bevorstehenden BRICS-Gipfel gebeten, der in Pretoria, Südafrika, stattfinden soll.

Im Falle einer Genehmigung wäre Frankreich das erste westliche Land, das sich dem wachsenden Block anschließt, der zunehmend nach Dollar-Alternativen sucht.

Anfang März schloss das französische Unternehmen TotalEnergies seinen ersten in Yuan abgewickelten LNG-Handel ab und löste damit wahrscheinlich einen Trend zu Nicht-Dollar-Transaktionen aus.

Für die BRICS-Staaten ist der bevorstehende Gipfel möglicherweise von großer Bedeutung.

In einem früheren Artikel zum bevorstehenden Treffen hieß es:

Da ein alternativer Währungsrahmen einer der Diskussionspunkte ist, könnte der BRICS-Gipfel im August 2023 einen möglichen Roadmap bieten. Schectman geht davon aus, dass diese Länder, die sich von der Dollarabhängigkeit lösen wollen, wahrscheinlich eine Umstellung auf Rohstoffgeld aushandeln werden, d. h. eine feste Währungsschöpfung, die an eine Einheit des gewählten Rohstoffs gekoppelt ist. Sollte eine solche Verschiebung eintreten, würde der Dollar zweifellos einen erheblichen Teil seiner Attraktivität auf den Weltmärkten verlieren.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Treffen mit dem Problem des Mangels an äußerst liquiden Anleihemärkten und einer Diversifizierung weg vom Dollar befassen wird.

Daher,

… jedes neue Währungsvorhaben erfordert einen Konsens über ein Kapitalbeschaffungsmodell und einen robusten Rahmen, der den Schutz von Warengeldmechanismen bietet.

Indian lehnt US-Einladung zur NATO ab

Der Anstieg des Dollars hat stark von der Überlegenheit der militärischen Fähigkeiten der USA profitiert.

In einem früheren Artikel für Invezz mit dem Titel „Aussichten für Gold und Silber, während 23 Staaten Edelmetalle als gesetzliches Zahlungsmittel zurückfordern“ wurde auf David Graeber verwiesen, Anthropologe und bekannter Autor von „Debt – The first 5,000 years“, in dem er feststellte,

… Die militärische Vorherrschaft der USA … Keine andere Regierung verfügte jemals auch nur annähernd über solche Fähigkeiten. Tatsächlich könnte man durchaus argumentieren, dass es genau diese Macht ist, die das gesamte Weltwährungssystem, das um den Dollar herum organisiert ist, zusammenhält.

Doch trotz dieser Stellung erlitt die gemeinsame Militärdiplomatie der USA und der NATO Anfang dieser Woche einen erheblichen Rückschlag.

Als Antwort auf die Einladung an Indien, dem Bündnis beizutreten, erklärte Außenminister S. Jaishankar,

… die Realität ist, dass diese Vorlage nicht auf Indien zutrifft.

Eine andere Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine?

In einem Interview, das am 13. Juni 2023 veröffentlicht wurde, sprach Oberst Douglas Macgregor, Ph.D., mit dem Center for the National Interest in Washington DC.

Er glaubt,

… Gegenangriffe, die den ukrainischen Streitkräften enorm viele Menschenleben gekostet haben. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie verzweifelt die ukrainische Armee zu diesem Zeitpunkt sein muss, nachdem sie fast hunderttausend Menschen verloren hat. Sie führt diese Angriffe unerbittlich in der Hoffnung durch, dass sie die Illusion eines Erfolgs erwecken können.

Bezüglich der Rolle der Vereinigten Staaten fügte er hinzu:

… sie gingen davon aus, dass sie Russland finanziell und wirtschaftlich vernichten könnten … sie haben auch versucht, Russland vom Rest der Welt zu isolieren, obwohl der Rest der Welt, abgesehen von Europa und Nordamerika, größtenteils auf der Seite Russlands steht … (die Unterstützung der) Vereinigten Staaten (und) der europäischen Verbündeten ist auf ein Rinnsal geschrumpft. Sie schwindet, und wir erreichen jetzt das Ende unserer Kriegsvorräte.

Seine Kommentare stehen im Einklang mit einer interessanten Grafik, die 2022 von The Economist veröffentlicht wurde und die zeigt, dass Länder, die über 60 % der Weltbevölkerung ausmachen (ex-Russland), Russlands Haltung gegenüber der Ukraine unterstützen oder neutral gegenüberstehen.

The Economist (2022)

Da es sich um eine unglaublich komplexe und sich entwickelnde Geschichte mit konkurrierenden Perspektiven handelt, scheint Macgregor anzudeuten, dass die Dauer des Konflikts negative Auswirkungen auf das Image der USA haben könnte.

Dies wiederum könnte einen weiteren Dominoeffekt auf das weltweite Vertrauen in den Dollar haben.

Inländische Dollar-Herausforderungen

Edelmetalle als gesetzliches Zahlungsmittel

Ironischerweise kommt die vielleicht größte Herausforderung für den US-Dollar aus dem eigenen Land.

Immer mehr Staaten zeigen mangelndes Vertrauen in den Dollar.

Der obige Artikel über den Status von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel nennt drei Hauptgründe für die aufkeimende Unzufriedenheit,

Erstens belastet die Inflation weiterhin die Haushaltsbudgets und gefährdet den Zugang zu lebensnotwendigen Gütern wie Treibstoff und Nahrungsmitteln. Zweitens wird die US-Regierung voraussichtlich im Juli dieses Jahres ihre Central Bank Digital Currency (CBDC) einführen. Angesichts des programmierbaren Charakters dieses Instruments warnt Robert E. Wright, Senior Research Fellow am American Institute for Economic Research, vor einer übermäßigen Zentralisierung der Kontrolle über die Kaufentscheidungen der Durchschnittsbürger. Wright fügt hinzu, dass CBDCs möglicherweise nicht als Geld im Sinne der Verfassung gelten. Drittens haben in den letzten zwei Jahren immer mehr Staaten ihre Pensionsfonds in Schwierigkeiten gebracht, da die Anleihen abgestürzt sind.

Wenn wir tiefer in die Dollar-Rentenkrise eintauchen,

In diesem Umfeld sind Staaten gezwungen, immer größere Beträge ihrer Bestände zu liquidieren, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen, während die Verbindlichkeiten weiterhin in besorgniserregendem Tempo ansteigen. Die Folge sind erhebliche Kapitalverluste bei den Pensionskassen, ein Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf von Anleihen, erhöhte Kreditrisiken und eine höhere Wahrscheinlichkeit aufsichtsrechtlicher Eingriffe.

Quelle: Equable (2022)

In einem früheren Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass das Fiasko bei der Schuldenobergrenze auch einen Dominoeffekt auf die Haushalte der Kommunalverwaltungen hatte, wo

… das Finanzministerium hat beschlossen, die Ausgabe von Staatsanleihen der Kategorie “State and Local Government Series” (SLGS) auszusetzen, die an lokale Körperschaften ausgegeben werden, um bestimmte Steuervorschriften einzuhalten und die öffentliche Finanzverwaltung zu vereinfachen.

Aus diesem Grund haben mehrere Staaten bereits rechtliche Verfahren anerkannt oder beschleunigen diese, um die Behandlung von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel zu ermöglichen.

Im Wesentlichen schützen sich die Kommunalverwaltungen vor einem möglichen Dollar-Ausfall.

Schuldenobergrenze und Bankenkrise

Janet Yellen weist seit einiger Zeit auf die Situation der Schuldenobergrenze und den Schaden hin, den sie der globalen Glaubwürdigkeit der Schuldenverpflichtungen der USA zufügt.

In einem Brief an den Kongress Anfang des Jahres schrieb die Finanzministerin:

… während die erste Phase des Bankenproblems wahrscheinlich vorbei ist, entsteht in den Banken eine langsam brennende Notlage, da sie feststellen, dass sie langfristige Kredite zu niedrigen Zinssätzen vergeben haben und Einlagen zu viel höheren Zinssätzen verzinst werden, so dass ihre Rentabilität, insbesondere die des kleinen und mittleren Sektors, in Mitleidenschaft gezogen wird … (Die Ungewissheit über das Schuldenlimit könnte) die kurzfristigen Kreditkosten für die Steuerzahler in die Höhe treiben und sich negativ auf die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten auswirken … was zu großen Schwierigkeiten für amerikanische Familien führen, unsere globale Führungsposition beeinträchtigen und Fragen über unsere Fähigkeit aufwerfen würde, unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen.

Weitere Informationen zu Yellens Brief an den Kongress finden Sie hier.

Ein Tonwechsel?

Wie bereits erwähnt, können die Kommentare der Finanzministerin erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben.

In einem Bloomberg-Artikel aus dem Jahr 2022 heißt es:

… (Yellen) sagte, der US-Dollar bestehe nicht in Gefahr, seinen Status als weltweit dominierende Reservewährung aufgrund der Sanktionen zu verlieren, die gegen Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine verhängt wurden.

In ihren Kommentaren zu ihrer Aussage in dieser Woche erklärte Yellen jedoch:

… ein natürlicher Wunsch nach Diversifizierung …

Dies deutet darauf hin, dass es viele Beweggründe gibt, sich vom Dollar abzuwenden, während die Außenpolitik der USA im letzten Jahr sicherlich eine Quelle der Besorgnis für eine Reihe wichtiger Handelspartner war.