Weniger als 8 % der Token übrig im AltSignals-Vorverkauf inmitten hoher Erwartungen im KI-Handel

Der Vorverkauf von AltSignals ($ASI) ist zu mehr als 92 % ausverkauft. Der Vorverkauf hat bisher 997.833 $ von der maximalen Summe von 1 Mio. $ aufgebracht, was das Interesse der Anleger an dem Token einer KI-Handelsplattform unterstreicht. Da der Vorverkauf in die Endphase geht, erwarten die Anleger, dass der native Token der erste seiner Art in der Handelswelt sein wird.

Die Macht des KI-Handels und AltSignals

Der Handel war schon immer eine Herausforderung. Erfolgreiche Händler haben sich die Fähigkeiten und Kompetenzen angeeignet, um die richtigen Vorhersagen auf dem Markt zu treffen. Dennoch haben sie mit emotionalen Zuständen und der Komplexität des Marktes zu kämpfen. Der KI-Handel bietet eine Lösung für diese mentalen Kämpfe und vereinfacht die Arbeit der Profis. Einem von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im Jahr 2020 veröffentlichten Bericht zufolge wurde der algorithmische und KI-Handel durch das Streben der Anleger nach Ausführungsqualität und den Wunsch, sich auf komplexen Märkten zurechtzufinden, vorangetrieben.

AltSignals wurde 2017 von einem Team professioneller britischer Händler gegründet und hat sich zu einem vertrauenswürdigen Handelssignaldienst entwickelt. Mehr als 52.000 Händler nutzen die vom Unternehmen generierten Signale mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von 64 %. Der Signaldienst verwendet den AltAlgo™-Handelsindikator, der bisher mit über 2,2 Mio. $ an Einnahmen erfolgreich war. AltSignals setzt nun neue Maßstäbe, indem es künstliche Intelligenz für die Signalgenauigkeit einsetzt und die Zahl der von ihm abgedeckten Vermögenswerte erhöht.

ActualizeAI, ein neuer KI-gestützter Handelssignaldienst

Das Herzstück des KI-Handelssignaldienstes von AltSignals ist ActualizeAI, eine neue Blockchain-gestützte Plattform. Um Mitglied von ActualizeAI zu werden, muss man $ASI, das native Token, erwerben, das den Anlegern auch ein Stimmrecht auf der Plattform verleiht.

ActualizeAI könnte für AltSignals angesichts der wachsenden Beliebtheit von KI im Handel einen Wendepunkt darstellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Leistung des maschinellen Lernens nutzen kann, um Muster in Handels- und Marktdaten zu erkennen und fundiertere Geschäfte zu tätigen. ActualizeAI kann auch historische Daten nutzen, um zukünftige Marktprognosen zu erstellen.

Die Gefühlsanalyse wird auch ein Kernstück der prädiktiven Modellierung von ActualizeAI sein. Die Software kann mehrere Informationen über ein Finanzinstrument auf der Grundlage der Marktstimmung erhalten, so dass das Team seine Handelsstrategien validieren kann.

Welchen Wert bietet $ASI den Anlegern?

Da $ASI der Token hinter der ActualizeAI-Plattform ist, ist er für Anleger, die hochwertige Handelssignale benötigen, um ihre Gewinne zu steigern, von großem Wert. Der Handelssignaldienst hat bereits eine robuste und wachsende Community von Händlern, was bedeutet, dass $ASI das Potenzial hat, sich zu entwickeln und Anlegern große Gewinne zu bescheren.

$ASI-Anleger haben auch Zugang zu exklusiven Vorverkaufsmöglichkeiten und können an Handelsturnieren teilnehmen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und Geldpreise zu gewinnen. Dazu gehört auch die Chance, dem AI Members Club beizutreten, in dem Anleger für ihren Beitrag zu den Projekten von AltSignals belohnt werden. Der Besitz von 50.000 $ASI-Tokens gibt den Anlegern die Chance, sich einen exklusiven und wertvollen Zugangspass für den Eintritt in die höchste Stufe der Mitgliedschaft zu sichern. Die Inhaber können auch am Geschäft von AltSignals durch ein Umsatzbeteiligungsmodell für neu eingeführte Produkte teilnehmen.

$ASI-Prognose vor der Notierung an den Börsen

Vorverkaufs-Token explodieren nach der Notierung an den Börsen mit Kursgewinnen von mehr als 1.000 % innerhalb weniger Monate. Es ist zwar schwer vorherzusagen, wie stark ein Token wie $ASI nach der Notierung steigen kann, aber es gibt bemerkenswerte Gründe für Anleger, eine potenzielle 10-fache Rendite zu erwarten.

$ASI hat eine enorme Nachfrage angezogen, seit der Token zum Vorverkauf angeboten wurde. Das liegt zum Teil daran, dass der Token von einer bestehenden Community von Händlern unterstützt wird, die ihm den ersten Schub gegeben haben. Die Community, die hinter dem Token steht, gibt Zuversicht, dass der Token Preissteigerungen verkraften kann, da er nicht von einem Hype wie bei den Meme-Tokens angetrieben wird.

Außerdem hat $ASI einen realen Anwendungsfall, vor allem im Handel, einer sehr gefragten Dienstleistung. Wenn mehr Anleger dem Netzwerk von Händlern beitreten und das Token für den Handel an Börsen verfügbar ist, könnte $ASI in die Höhe schnellen. Eine Investition in den Token in der Vorverkaufsphase bietet die Chance, ihn zu einem niedrigen Preis zu erwerben und von einem voraussichtlichen Wertzuwachs zu profitieren.