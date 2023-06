Warren Buffett verdoppelt seine Investitionen in Japan

Warren Buffett sieht weiterhin langfristige Chancen in Japan. Am Montag erhöhte der legendäre Investor seine Beteiligung an fünf Handelsunternehmen des Landes.

Hier sind die fünf von Buffett unterstützten japanischen Unternehmen

National Indemnity Company – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway besitzt jetzt durchschnittlich über 8,5 % von Mitsui & Co Ltd (TYO: 8031), Marubeni, Sumitomo, Itochu und Mitsubishi Corp (TYO: 8058).

Der Gesamtwert der fünf Investitionen übertrifft nun alle anderen von Berkshire gehaltenen Aktien außerhalb der USA. In der CNBC-Sendung „Street Signs Asia“ bemerkte Hugh Shelby-Smith von Talaria Asset Management:

Japan hat eine der besten makroökonomischen Geschichten überhaupt. Das ist nicht der Grund, warum wir investieren, aber es ist offensichtlich, dass Gelder in einem Ausmaß nach Japan fließen, wie wir es in den letzten fünfzehn Jahren nicht erlebt haben.

Dennoch notiert der Nikkei 225 am Montag leicht im Minus.

Warren Buffetts Pläne für seine japanischen Investitionen

Das “Orakel von Omaha” plant, sein Engagement in Japan langfristig beizubehalten, hat aber bereits zugesagt, seine Beteiligung an keinem dieser Unternehmen über 9,9 % zu erhöhen.

Seine multinationale Konglomerat-Holdinggesellschaft hat keine weiteren Investitionen als die genannten fünf in Japan. Shelby-Smith von Talaria sagte heute ebenfalls:

Wir sehen eine positive jährliche Wachstumsdynamik [in Japan]. In Bezug auf die Inflation gibt es einen Sweet Spot. Und es gibt viele Vermögenswerte [in Japan], die so bewertet sind, als ob die Deflation ewig andauern würde.

Die fünf Unternehmen, in die Warren Buffett im April investiert hat, wie Invezz hier berichtete, haben ein diversifiziertes Portfolio, bei dem Wert und Cashflow im Vordergrund stehen.