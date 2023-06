Der Nifty 50-Index gab am Freitag nach, als die Anleger über das Protokoll der Reserve Bank of India (RBI) reflektierten. Der Index ging auf ein Tief von 18.715 ₹ zurück und lag damit nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 18.888 ₹. Trotz des Rückgangs liegt der Index nach wie vor etwa 11 % über dem niedrigsten Stand des Jahres.

Indische Aktien geben nach

Wie andere Zentralbanken weltweit hat auch die RBI begonnen, mit einer Zinspause Vorsicht walten zu lassen. In ihrer jüngsten Entscheidung beschloss die RBI, die Zinssätze den zweiten Monat in Folge unverändert zu lassen. Sie begründete dies mit der Tatsache, dass sich die Inflation und das Wirtschaftswachstum verlangsamen.

Es gibt jedoch Anzeichen einer Spaltung unter den politischen Entscheidungsträgern der RBI. Einige Mitglieder glauben, dass weitere Straffungen notwendig sind, während andere glauben, dass weitere Zinserhöhungen zu einer langsameren wirtschaftlichen Erholung führen werden. In einer Erklärung sagte ein Ausschussmitglied, dass die Geldpolitik „gefährlich nahe an einem Niveau sei, bei dem sie der Wirtschaft Schaden zufügen kann“. Ein anderes Mitglied sagte:

“Die Verpflichtung zu einem solchen System (Inflationsziel) beinhaltet lediglich die Anpassung des nominalen Reposatzes an die erwartete Inflation. Sie erfordert nicht, dass der nominale Reposatz länger hoch gehalten wird.”

Die meisten Nifty 50-Aktien lagen am Freitag im Minus. Der Aktienkurs von Adani Enterprises stürzte um mehr als 6,58 % ab, nachdem amerikanische Aufsichtsbehörden begonnen hatten, das Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. Die Untersuchung wird von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und der US-Staatsanwaltschaft in New York durchgeführt. Dies erklärt auch, warum die Aktien von Adani Ports & SEZ ebenfalls um mehr als 4 % einbrachen.

Weitere bemerkenswerte Underperformer im Index waren Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life und Titan Companies. Auch indische Bankaktien wie Axis Bank, SBI und ICICI Bank stürzten am Freitag ab.

Diese Verluste wurden durch Gewinne bei einer Reihe von Nifty-50-Unternehmen ausgeglichen. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints und HDFC Bank stiegen um etwa 1 %.

Prognose für den Nifty 50-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Nifty-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Nach dem Erreichen des wichtigen Widerstandspunkts bei 18.888 ₹, dem höchsten Punkt am 30. November, war es mit einigem Gegenwind konfrontiert.

Dies ist ein wichtiges Niveau, da der Index ein einzigartiges Muster gebildet hat. Einige Analysten sind der Meinung, dass es sich um ein Double-Top-Muster handelt, was ein rückläufiges Zeichen ist. Andere sehen es als Cup-and-Handle-Muster, was ein Fortsetzungsindikator ist.

Wie ich hier geschrieben habe, muss der Nifty 50-Index daher über diese Marke steigen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn dies geschieht, liegt die nächste wichtige Marke bei 19.000 ₹.