Der USD/RUB wird bei der Markteröffnung am Montag im Rampenlicht stehen, während die Anleger über die Geschehnisse in Russland nachdenken. Das Währungspaar beendete die letzte Woche bei 83,64 und damit in der Nähe des höchsten Stands seit April letzten Jahres. Der Rubel gehört zu den Währungen der Schwellenländer, die sich am schlechtesten entwickelt haben und seit dem Höchststand im Jahr 2022 um über 63 % gesunken ist.

Politische Krise in Russland

Es gibt zwei wichtige Nachrichten, die das USD/RUB-Devisenpaar in Bewegung bringen. Erstens hat der Rohölpreis in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend verzeichnet. Brent, die internationale Referenzsorte, fiel auf 74 $, während West Texas Intermediate unter 70 $ sank. Russischer Ural notiert unter 60 $. Positiv zu vermerken ist, dass der Erdgaspreis in den letzten 30 Tagen um 13 % gestiegen ist.

Russland erwirtschaftet den Großteil seiner Devisen mit dem Verkauf von Rohöl und anderen Energieprodukten. Daher neigt der russische Rubel zu einem Absturz, wenn Energie und andere Rohstoffe zurückgehen.

Der wichtigste Auslöser ist die politische Situation in Russland während des Wochenendes. Zu dieser Krise kam es, nachdem die Wagner-Gruppe einen Militärstützpunkt in Südrussland übernommen hatte und damit drohte, nach Moskau umzuziehen. Sie endete, nachdem Weißrussland eine Vereinbarung zur Vermeidung der Krise ausgehandelt hatte.

Es ist unklar, wie der russische Rubel auf die Ereignisse reagieren wird. Analysten warnen, dass die Krise Russland noch immer verwundbar machen könnte, da Wagner einer der Hauptakteure im Ukraine-Krieg war. Daher könnte sein Ausstieg zu weiteren Herausforderungen für das russische Militär führen. Meiner Ansicht nach wird der russische Rubel noch eine Weile unter Druck bleiben.

In dieser Woche wird es weitere wichtige russische Nachrichten geben. Die Statistikbehörde wird am Mittwoch die neuesten Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen und Arbeitslosigkeit veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote auf 3,5 % und der Einzelhandelsumsatz auf 7,8 % gestiegen sind.

USD/RUB-Prognose

Der USD/RUB-Kurs hat sich in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend befunden. Er bewegte sich oberhalb des 23,6% Fibonacci Retracement Levels. Er bewegte sich über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten und der in grün dargestellten aufsteigenden Trendlinie.

Wie ich bereits vorhergesagt habe, wird das Währungspaar daher wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 90 anpeilen. Eine Bewegung unter 80 würde diese optimistische Sichtweise zunichte machen.