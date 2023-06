Preis von Near Protocol steigt nach der Partnerschaft mit Alibaba auf ein 3-Wochenhoch

Um das Web3-Wachstum in Asien und im Nahen Osten zu beschleunigen, hat die NEAR Foundation, die gemeinnützige Organisation, die für die Ökosystementwicklung des NEAR Protocol verantwortlich ist, eine Partnerschaft mit Alibaba Cloud, dem Computer- und Speicherzweig des chinesischen Technologieriesen Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) geschlossen.

Durch die Partnerschaft erhält die NEAR Foundation Zugang zum Entwickler-Ökosystem von Alibaba Cloud in ganz Asien und im Nahen Osten, um mehr Entwickler dazu zu bewegen, auf dem NEAR Protocol aufzubauen. Die von Alibaba Cloud bereitgestellte „Plug-and-Play“-Infrastruktur als Service wird es Entwicklern ermöglichen, neue NEAR-Validatoren auf den Markt zu bringen.

Prozeduraufrufe (RPC) für Near Protocol-Entwickler

Laut einer Pressemitteilung werden die NEAR Foundation und Alibaba Cloud Entwicklern und Nutzern innerhalb des NEAR-Ökosystems Remote Procedure Calls (RPC) als Service zur Verfügung stellen. Benutzer werden in der Lage sein, Daten auf Blockchains zu lesen und Transaktionen an verschiedene Netzwerke zu senden, indem sie RPC, eine Art Computerserver, verwenden.

Darüber hinaus werden die beiden (Alibaba Cloud und Near Protocol) Entwicklern eine Multi-Chain-Indizierungs-API (Application Programming Interface) für Datenabfragen zur Verfügung stellen.

Nutzer des Near Protocol werden auch das NEAR Blockchain Operating System (BOS) verwenden können, während sie die Infrastruktur der Alibaba Cloud nutzen.

Die Partnerschaft kommt wenige Tage, nachdem Alibaba einen neuen Vorsitzenden namens Joseph Tsai eingestellt hat, der ein aktiver Web3-Investor war und mehrere Verträge mit kryptobezogenen Unternehmen unterzeichnet hat.

Preis von NEAR

Der Preis von NEAR, dem nativen Token des Near Protocol, hat sehr positiv auf die neue Partnerschaft reagiert. Der Token befindet sich jetzt auf dem Niveau, das er am 5. Juni 2023 hatte, was ein großer Schritt in Richtung Erholung ist, nachdem er drei Tage in Folge gesunken ist.

Obwohl der Anstieg recht plötzlich kam, ist das Aufwärtsmomentum immer noch stark und der Preis könnte noch weiter steigen, vor allem aufgrund der aktuellen positiven Stimmung auf dem Kryptomarkt.