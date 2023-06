Kryptowährungen übertreffen in diesem Jahr Aktien und Gold. Bitcoin ist in diesem Jahr um mehr als 86 % gestiegen und hat damit den Nasdaq 100 und den Dow Jones übertroffen. Der Nasdaq-100-Index ist um über 30 % gestiegen, während sich Gold seitwärts bewegt hat. Gleichzeitig lief der Token-Verkauf von AltSignals in den letzten Monaten erfolgreich weiter.

Krypto übertrifft Aktien

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben in den letzten Monaten eine Feuertaufe erlebt. Im Mai letzten Jahres stürzten Terra und sein Ökosystem ab, was zu Milliarden von Dollar an Verlusten führte. In der Folge stürzten auch Unternehmen wie Celsius und Three Arrows Capital ab. Heute befindet sich der Gründer von Terra im Gefängnis und sieht sich zahlreichen rechtlichen Herausforderungen gegenüber.

Im November brach FTX, das damals mit über 30 Mrd. $ bewertet wurde, zusammen und führte zu enormen Verlusten. Damals befürchteten viele Anleger, dass die Kryptoindustrie dies nicht überleben würde. Heute wartet Sam Bankman Fried auf seinen Prozess in den Vereinigten Staaten. Diese Woche hat er einen Antrag auf Abweisung seiner Klage verloren.

In diesem Monat stand die Kryptoindustrie vor einer großen Herausforderung, als die SEC Klage gegen Binance und Coinbase einreichte. Diese Klagen werden wahrscheinlich einen großen Einfluss auf die Branche haben. Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, wie die Klagen ausgehen werden.

Trotz alledem scheinen Kryptowährungen ein starkes Durchhaltevermögen bewiesen zu haben, wie Jerome Powell letzte Woche erklärte. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Preis in den kommenden Wochen weiter steigen wird.

Wie unten dargestellt, bewegt sich Bitcoin in der Nähe des höchsten Niveaus dieses Jahres. Er hat ein aufsteigendes Wimpelmuster gebildet, was ein positives Zeichen ist. Die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte haben ein steigendes Crossover-Muster gebildet. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin bald in die Höhe schießen wird, wie ich in diesem Artikel letzte Woche vorausgesagt habe.

AltSignals Token-Verkauf geht weiter

Eine weitere wichtige Krypto-Nachricht ist, dass der Token-Verkauf von AltSignals sich seinem Ende nähert. Die Entwickler haben in der ersten Phase des Token-Verkaufs bereits über 1,034 Mio. $ gesammelt. Dies bedeutet, dass nur noch 3,2 Millionen Token in der ersten Phase übrig sind.

ASI-Token werden jetzt zu 0,015 USDT verkauft, was der niedrigste Stand in der Geschichte sein könnte. Die Entwickler werden den Preis in der nächsten Phase, die bald beginnen wird, um 25 % anheben.

AltSignals ist ein Unternehmen, das versucht, die Technologie der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um genaue Krypto- und Forex-Signale zu liefern. Eine gute Sache über AltSignals ist, dass das Unternehmen bereits Tausende von Nutzern hat, die ihm ausgezeichnete Bewertungen gegeben haben. Außerdem ist es ein profitables Unternehmen.

Die neue KI-gestützte Plattform wird das aktuelle System, das technische Indikatoren verwendet, nicht vollständig ersetzen. Vielmehr wird sie die Technologie ergänzen, um genauere Signale zu liefern.

Lohnt sich der Kauf von ASI?

Ist AltSignals also ein guter Token zum Kaufen? Ich glaube, dass ASI eine risikoreiche und lohnende Investition ist. Wenn alles gut geht, wird der Token ansteigen, wenn er an wichtigen Börsen wie Uniswap gelistet wird. Wir haben in letzter Zeit gesehen, dass mehrere Token wie Pepe und Milady Meme Token nach der Notierung steigen. Auf diese Weise sind viele Menschen, die ein paar hundert Dollar investiert haben, reich geworden.

Das Risiko besteht darin, dass der Token nach der Notierung an wichtigen Börsen ebenfalls abstürzen könnte. Daher sollten Anleger das Risiko und den Ertrag abwägen, indem sie nur einen geringen Teil ihres Portfolios in den Coin investieren. Sie können den ASI-Token hier kaufen.