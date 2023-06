Die Cannabis-Aktien sind in diesem Jahr hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Die Aktien des Global X Cannabis ETF (POTX) sind in diesem Jahr um fast 40 % gefallen, während die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 in diesem Jahr zweistellig zugelegt haben. Der Aktienkurs von Cresco Labs (NASDAQ: CRLBF) ist in diesem Jahr um 15 % und in den letzten 12 Monaten um mehr als 41 % gesunken.

Bescheidene Verbesserungen

Cresco Labs ist ein kanadisches Unternehmen mit großen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte in wichtigen US-Bundesstaaten, in denen Menschen verschiedene Cannabisprodukte kaufen können. Im Jahr 2020 startete das Unternehmen Sunnyside, eine E-Commerce-Plattform, auf der Menschen Kapseln, Vapes, Konzentrate, Esswaren, Blumen und andere Produkte kaufen können.

Sunnyside verzeichnet ein starkes Wachstum. Im letzten Quartal sprang der Gesamtumsatz zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen auf über 1 Mrd. $.

Der Umsatz von Cresco Labs belief sich im Quartal auf 194 Mio. $, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorquartal. Sie führte diesen Rückgang auf Illinois zurück, wo das Wachstum in den letzten Monaten nachgelassen hat. Das Unternehmen schloss das Quartal mit 90 Mio. $ in bar ab und arbeitet außerdem daran, seine Ausgaben zu verbessern, um die Mittelabflüsse zu reduzieren.

Cresco Labs hat seine Abläufe verbessert. Im Jahr 2022 stieg der Umsatz sprunghaft auf über 824 Mio. $, während sich der Gesamtverlust um über 100 Mio. $ auf 212 Mio. $ verringerte. Analysten gehen nun davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2025 die Gewinnschwelle erreichen wird.

Obwohl das Unternehmen also Geld verliert, schneidet es besser als andere Cannabisunternehmen wie Cronos Group und Canopy Growth ab. Ich glaube, dass die E-Commerce-Plattform von Sunnyside zu diesem Wachstum beitragen wird.

Das größte Risiko für Cresco Labs ist die Übernahme von Columbia Care, einem Unternehmen mit schleppendem Wachstum. Der Umsatz von Columbia belief sich im letzten Quartal auf 125 Mio. $. Das Unternehmen verlor in diesem Quartal mehr als 36 Mio. $.

Aktienkursprognose für Cresco Labs

Cresco Labs-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Cresco Labs seit April seitwärts bewegt. Er ist leicht über dem bisherigen Jahrestief von 1,38 $ geblieben. Die Aktie ist auch unter dem wichtigen Widerstandspunkt bei 1,95 $ geblieben, dem Höchststand vom 25. Mai. Infolgedessen bewegt sie sich in der Nähe der 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte.

Der Aktienkurs von Cresco Labs liegt weiterhin deutlich unter dem Allzeithoch, während sich der MACD unter dem neutralen Punkt bewegt. Daher sind die Aussichten für die Aktie neutral und ich erwarte, dass sie noch eine Weile in diesem Bereich bleiben wird.

Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1,38 $ signalisiert, dass sich mehr Verkäufer auf dem Markt befinden. Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste wichtige Marke bei 1 $. Auf der anderen Seite signalisiert ein Anstieg über den Widerstand bei 1,95 $, dass es noch mehr Käufer gibt.