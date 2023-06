Der Aktienkurs von SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) hat sich in diesem Jahr gut entwickelt. Er ist in diesem Jahr um etwa 2,42 % und in den letzten 12 Monaten um über 7 % gestiegen. Der Fonds hat sich schlechter als die anderen beliebten ETFs wie der SPDR S&P 500 und der Invesco QQQ entwickelt.

Tech-Aktien führen

Copy link to section

Der SPDR Dow Jones ETF ist aufgrund seines Engagements in Technologieunternehmen hinter den beiden anderen großen Fonds zurückgeblieben. In der Tat waren Technologieunternehmen in seinen Fonds in diesem Jahr die Top-Performer. Der Aktienkurs von Salesforce ist um über 57 % gestiegen, was sie zum Spitzenreiter des Fonds macht.

Salesforce, das größte CRM-Unternehmen, hat sich gut entwickelt, da das Management eine Trendwende einleitet, nachdem es unter aktivistischen Druck geraten war. Einige der wichtigsten aktivistischen Anteilseigner des Unternehmens sind Elliot Management, Starboard Value, Third Point und Inclusive Capital.

Der Aktienkurs von Apple ist in diesem Jahr um mehr als 44 % gestiegen, da die Anleger darauf setzen, dass sich das Wachstum des Unternehmens fortsetzen wird. Die Aktie stieg kürzlich sprunghaft an, als das Unternehmen eine neue Kategorie in der Branche einführte. Es brachte ein Virtual-Reality-Headset auf den Markt, das die Branche verändern könnte.

Microsoft ist die Aktie mit der zweitbesten Performance im SPDR Dow Jones ETF, da sie um mehr als 39 % gestiegen ist. Das Unternehmen hat sich in diesem Jahr durch seine Partnerschaft mit OpenAI, den Entwicklern von ChatGPT, zu einer der besten Wetten auf künstliche Intelligenz entwickelt.

Der Aktienkurs von Intel ist in diesem Jahr um über 29 % gestiegen, da die Nachfrage nach Halbleitern zugenommen hat. Das angeschlagene Unternehmen hat sich jedoch schlechter als andere führende Halbleiterunternehmen wie AMD und Nvidia entwickelt. Die Marktkapitalisierung von Nvidia ist auf über 1 Bio. $ gestiegen.

Andere Unternehmen, die sich im Dow Jones am besten entwickelt haben, sind unter anderem Cisco, American Express, McDonalds und Visa.

Im Dow-Jones-Index gab es einige spektakuläre Nachzügler. Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance ist in diesem Jahr um 235 Punkte gefallen. Das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Andere Top-Nachzügler im DIA ETF sind 3M, Amgen, Chevron, UnitedHealth Group und Goldman Sachs.

Aktienkursanalyse für SPDR Dow Jones ETF

Copy link to section

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DIA ETF in den letzten Monaten in einem langsamen Aufwärtstrend befunden hat. Er ist vom Tiefststand im Jahr 2022 um über 20 % gestiegen. Die Aktie hat sich über den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt. Außerdem hat sie ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet.

Die Aktie befindet sich auf einem wichtigen Widerstandsniveau, da dies der höchste Punkt im Januar, Februar und Mai war. Daher ist der Ausblick für die Aktie neutral mit einer steigenden Tendenz. Ein weiterer Aufwärtstrend wird sich bestätigen, wenn die Aktie über das Monatshoch von 345 $ ansteigt.