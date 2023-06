Stablecoin-Update: Krypto-Liquidität sinkt weiter, Tether dominiert

Einer der auffälligsten Trends bei den digitalen Assets im letzten Jahr war der Rückgang der Liquidität.

Einerseits mögen die Kurscharts suggerieren, dass das Bild für Kryptowährungen heute viel rosiger ist als im November, als Bitcoin nach dem FTX-Kollaps 15.500 $ erreichte. In vielerlei Hinsicht ist das wahr, und Bitcoin hat sich seitdem verdoppelt. Es gibt jedoch Bedenken, wobei die Liquidität ein Bereich ist, in dem der Trend weit weniger schmackhaft ist.

Alameda Research war einer der größten Market Maker in diesem Bereich, und sein überraschendes Ende im Zuge des FTX-Skandals hat ein riesiges Loch in der Liquidität hinterlassen. Man kann jedes Orderbuch herunterladen, um dies zu sehen, aber das untenstehende Diagramm, das den Saldo der Stablecoins an den Börsen anzeigt, unterstreicht dieselbe Sache – mit 60 % des Saldos, der seither von den Börsen abgeflossen ist, was Abhebungen von 26 Mrd. $ entspricht.

Dieser Trend mag durch den Niedergang von FTX und Alameda ausgelöst worden sein, aber es gibt noch weitere Gründe für die Kapitalabwanderung. Binance geriet im Dezember in die Kritik, als es sich weigerte, seine Verbindlichkeiten zu veröffentlichen, was die Besorgnis auslöste, dass die undurchsichtige Natur der Börse finstere Gründe hatte. Anstatt einer ordnungsgemäßen Prüfung zuzustimmen, um zu beweisen, dass die Reserven ausreichen, um die Verbindlichkeiten zu decken, veröffentlichte Binance in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars einen “Bericht über den Nachweis der Reserven”, der seltsamerweise keinen Hinweis auf die Verbindlichkeiten enthielt.

CEO Changpeng Zhao bestand stattdessen darauf, dass die Beteiligten sich nach Details zu den Verbindlichkeiten erkundigen müssten. Der anschließende Aufschrei war vorhersehbar – Reserven sind irrelevant, wenn niemand weiß, wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Mazars zog sich sogar aus der Zusammenarbeit mit Krypto-Kunden zurück, als Reaktion darauf.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Binance wurde diesen Monat auch von der SEC verklagt, nachdem die Commodity Futures Trading Commission bereits im März Anklage erhoben hatte. Die Vorwürfe sind zahlreich, darunter der Betrieb einer unregulierten Wertpapierbörse, der Handel gegen Kunden, das Versäumnis, Geldwäschekontrollen durchzuführen, die Ermutigung von Nutzern, US-Beschränkungen zu umgehen und mehr.

Auch das börsennotierte Unternehmen Coinbase wurde diesen Monat wegen Wertpapierverstößen verklagt. Das behördliche Durchgreifen beschleunigt sich in den USA in rasantem Tempo, und in Verbindung mit der Beeinträchtigung des Rufs der zentralisierten Kryptounternehmen haben die Abflüsse in den letzten neun Monaten die Zuflüsse dominiert – das Rot in der untenstehenden Grafik übersteigt das Grün seit dem Zusammenbruch von FTX im November (wobei die Volumina in beiden Richtungen deutlich niedriger sind als 2021 und 2022).

Diese Abneigung, die auf eine strengere Regulierung und einen Mangel an Transparenz seitens der Börsen zurückzuführen ist, führt dazu, dass sich sowohl institutionelles Kapital als auch Privatanleger von diesem Bereich abwenden, wie die obigen Diagramme zeigen, die den Abfluss von Stablecoins verdeutlichen.

Aggressiver Ausverkauf von Stablecoins

Es sind jedoch nicht nur die Börsen, die diesen Ausverkauf verursachen – es sind die Stablecoins selbst. BUSD, der Stablecoin unter der Marke Binance, wurde im Februar von den Aufsichtsbehörden abgeschaltet. Sein in New York ansässiger Emittent, Paxos, wurde wegen Wertpapierverstößen verklagt, was bedeutet, dass die Marktkapitalisierung des Stablecoins langsam auf Null sinken wird.

Die andere prominente Episode war die des USD Coin, der von Circle ausgegeben wurde. Als die Silicon Valley Bank im März in Konkurs ging, wurde USDC auf dem Markt aggressiv verkauft. 25 % der Reserven, mit denen USDC unterlegt war, wurden in bar gehalten, was die Befürchtung schürte, dass USDC nicht mehr ausreichend unterlegt sei. Wie sich später herausstellte, befanden sich 8,25 % der gesamten Reserven in der SVB, doch bevor die US-Regierung einschritt, um die Einlagen zu garantieren, waren die Abflüsse bereits erheblich.

Der Kurs von USDC sank sogar einmal auf 88 Cent, bevor der Backstop angekündigt wurde. Angesichts der Schwierigkeiten von USDC und BUSD eroberte der umstrittene USDT Marktanteile und kletterte zum ersten Mal seit zwei Jahren über einen Anteil von 63 %. Angesichts der lang anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Reserven, die Tether stützen, ist dies eine Ironie des Schicksals, aber das Ausmaß der regulatorischen Maßnahmen in den USA ist so groß, dass die in Europa ansässige USDT wieder zu dominieren beginnt.

Was passiert als nächstes?

Die Zukunft der Kryptowährungen vorherzusagen, ist immer eine schwierige Aufgabe, die jedoch durch einige nachdrückliche Entwicklungen in den letzten Wochen noch schwieriger geworden ist. Trotz der oben erwähnten regulatorischen Einschränkungen haben Institutionen plötzlich begonnen, sich wieder im Kryptobereich zu engagieren, nachdem es achtzehn Monate lang fast still war.

Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, reichte vor zwei Wochen einen Antrag für einen Spot-Bitcoin-ETF ein. Diese Woche hat Fidelity, der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt, dasselbe getan. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Anträge Erfolg haben werden (viele haben es bereits versucht und sind gescheitert), aber die Anträge erhöhen zumindest den Druck auf die SEC.

An anderer Stelle beantragte die Deutsche Bank eine Lizenz für den Betrieb eines Krypto-Verwahrungsdienstes, während eine neue Börse namens EDX gegründet werden soll. Die letztgenannte Information wäre normalerweise nicht bemerkenswert, wäre da nicht die Tatsache, dass sie von drei Börsen-Titanen – Fidelity, Citadel und Schwab – unterstützt wird.

Ob dies zu einer Verbesserung der Liquidität oder des Vertrauens in die Branche im Allgemeinen führt, bleibt abzuwarten. Eine schlechte Nachricht ist es aber auf jeden Fall nicht, und es ist ein bemerkenswerter Wandel im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die die Branche im letzten Jahr erlebt hat.

Wie gesagt, es ist noch nichts bestätigt und dies ist im Moment alles andere als signifikant, aber Bitcoin ist nach einer anstrengenden Periode, in der er von 30.000 $ im April auf 25.000 $ vor weniger als zwei Wochen gefallen ist, wieder über 30.000 $ gestiegen.

Auch wenn sich das Bild in den letzten Wochen aufgehellt hat, ist der Kryptowährungsraum noch weit von den hohen Bewertungen der Pandemiezeit entfernt. Die Liquidität ist immer noch gering, und die regulatorischen Bedenken bleiben drängend.

Darüber hinaus ist die Zinspolitik mit einem Leitzins von über 5 % nach wie vor das beherrschende Thema im Raum. Die Inflation ist zwar zurückgegangen, liegt aber immer noch weit über dem Zielwert von 2 %, während der Arbeitsmarkt immer noch brummt und die Wirtschaft hartnäckig an einem “zu heißen” Punkt verharrt. Das bedeutet, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten, auch wenn die Fed auf der letzten Sitzung eine Pause eingelegt hat – es ist das erste Mal seit März 2022, dass sie die Zinsen nicht anhebt. Mit anderen Worten, lassen Sie den Champagner noch nicht knallen: Der vor uns liegende Weg ist für Kryptowährungen noch sehr holprig.