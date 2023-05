US-Regulierungsbehörden drängen Krypto ins Ausland, und ich verstehe ihr Argument

Die größte Geschichte im Kryptobereich in den letzten sechs Monaten war das unerbittliche Vorgehen der US-Regulierungsbehörden gegen die gesamte Branche.

Für einige ist dies ein völlig ungerechter Schachzug zur Unterdrückung von Innovationen, der aus Treue zur Wall-Street-Elite entsteht, die nicht will, dass ihr Platz in Frage gestellt wird. Für andere ist es eine überfällige Säuberung eines Sektors, der ausschließlich auf Gier basiert und keinem anderen Zweck als dem Glücksspiel dient, oder eine Möglichkeit, Finanzgesetze zu umgehen.

In diesem Bericht möchte ich näher darauf eingehen, was dieser große Krypto-Squeeze genau bedeutet. Wird die Branche ins Ausland verdrängt? Ist das auf lange Sicht ein schlechter Schachzug für die USA? Und vielleicht das Wichtigste von allem: Ist es fair?

Ist Krypto böse?

Kommen wir doch zum Kern der Sache: Ist Krypto überhaupt eine gute Sache für die Gesellschaft?

Eine Person, die mit Sicherheit glaubt, dass Krypto der Welt schadet, ist der Kongressabgeordnete Brad Sherman, der diese Woche Krypto mit Kokain und Organraub verglich, als er darüber diskutierte, ob die strafende Haltung der USA Innovationen in andere Länder treiben würde.

Peru ist uns (den USA) bei der Kokainproduktion weit voraus. China ist uns beim Organraub weit voraus. Wir müssen mit diesen Dingen nicht Schritt halten, und wir müssen mit Krypto nicht Schritt halten.

Vielleicht etwas übertrieben, und das Interview wurde (wie vorhersehbar) in Kryptokreisen herumgereicht und lächerlich gemacht. Allerdings gibt es, wie die meisten Dinge im Leben, auch bei Krypto Vor- und Nachteile. Eine Sache, mit der die Branche zu kämpfen hat, ist die Weigerung, ihre Mängel objektiv zu diskutieren, und stattdessen zu dem Schluss zu kommen, dass „die Behörden schlecht und korrupt und Krypto perfekt seien“.

Bevor wir über Vorteile sprechen, werfen wir einen Blick auf einige dieser Mängel. Erstens besteht kein Zweifel daran, dass Krypto die Durchführung von Straftaten erleichtert. Das Schöne an dieser Technologie ist auch ein zweischneidiges Schwert, denn die Möglichkeit, Geld auf völlig anonyme und sofortige Weise rund um die Welt zu verschicken, hat offensichtlich besorgniserregende Konsequenzen und bietet offensichtliche Vorteile.

Daran wurde ich letztes Jahr eindringlich erinnert, als ich Estland besuchte (die Hauptstadt Tallinn ist ein hervorragendes Ziel für eine Städtereise, falls jemand nach Empfehlungen sucht). Estland ist heute ein EU-Land und erlangte 1991 die Unabhängigkeit von der UdSSR. Ich machte einen Spaziergang durch das historische Zentrum und stieß auf die russische Botschaft. Estland grenzt an Russland, das gerade in die Ukraine einmarschierte. Die Botschaft war mit erschreckenden Bildern und tragischen Botschaften geschmückt, das Gebäude eingegrenzt. Die anschaulichen Bilder auf dem Gebäude, die geografische Nähe zu Russland und die engen historischen Verbindungen zwischen Estland und der UdSSR ließen den Krieg plötzlich sehr nah und sehr, sehr real wirken.

Und ich dachte an Krypto. Insbesondere Geschichten über Russland, das die Blockchain-Technologie nutzt, um Sanktionen des Westens zu umgehen. Die Blockchain-Technologie unterstützt die Kriegsanstrengungen und hat mir ein wenig mulmiges Gefühl bereitet. Dann dachte ich an ein Interview, das ich vor ein paar Monaten mit dem Leiter einer Kryptowährungsbörse geführt hatte, als ich fragte, ob die zensurresistenten Eigenschaften von Bitcoin eine dunkle Seite haben könnten. Er weigerte sich zu antworten.

Wenn Sie suchen, sind diese Probleme überall. Ein weiteres Beispiel ist der Krypto-Kreditgeber Nexo, der im Januar von bulgarischen Behörden durchsucht wurde. Berichten zufolge wurde die Plattform mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht und zur Umgehung russischer Sanktionen beigetragen.

Ob diese Behauptungen wahr sind oder nicht – sie wurden von Nexo entschieden bestritten – bleibt abzuwarten, und dies ist nur ein Beispiel. Der Punkt ist jedoch, dass Krypto zweifellos kriminelle Aktivitäten unterstützt. Jeder, der in diesem Bereich tätig ist, weiß das.

Geld kann in Sekundenschnelle durchgestrichen werden, bevor es an einen Mixer auf der Chain geschickt wird, wobei die Herkunft des Geldes auf der anderen Seite völlig unkenntlich gemacht wird. Es ist der Traum eines Geldwäschers, ein Paradies für Betrüger. Natürlich gibt es auch Vorteile und die Arbeit einiger kluger Leute ist großartig, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es auch sehr reale Nachteile gibt.

Sind die Vorteile von Krypto größer als ihre Nachteile?

Was ist mit unschuldigen Russen? Krypto kann ihnen den Zugang zur externen Finanzwelt erleichtern. Was ist mit denen in anderen Ländern der Welt, die unter finanzieller Unterdrückung leiden? Krypto kann einen Fluchtweg bieten.

Dies sind Hinweise auf die Macht, die ein dezentrales Geld haben kann. In den USA werden die Menschen jedoch weder sanktioniert noch finanziell unterdrückt, sodass dies für die Aufschlüsselung der Haltung der US-Regulierungsbehörden nicht relevant ist.

Zweitens ist dies ein Vorteil für Bitcoin oder vielleicht Stablecoins, aber was ist mit dem Rest der Kryptowährung? Es fällt mir schwer, eine Träne zu vergießen, wenn ich von Regulierungsbehörden höre, die die Schraube anziehen, bis die Tausenden von Altcoins eine klare Beschreibung des tatsächlichen Nutzens ihres Produkts liefern.

Schließlich sind Regulierungsbehörden dazu da, die Menschen zu schützen. Letztes Jahr erlebten wir den überraschenden Zusammenbruch von FTX. Leben wurden ruiniert, als die Börse, angeführt von dem in Ungnade gefallenen Sam Bankman-Fried, unter völligem Mangel an Aufsicht und Regulierung schnell und locker agierte. Die auf den Bahamas ansässigen Aufsichtsbehörden des Landes haben viele Fragen zu beantworten. Aber auch FTX US hat Konkurs angemeldet, und seine Kunden sind ebenfalls betroffen.

Letztes Jahr um diese Zeit kam es auch zur Implosion des Terra-Ökosystems, ein Ereignis, bei dem sich ein einst 60 Mrd. $ teures Ökosystem in Luft auflöste. Selbstmord-Hotlines wurden ganz oben in den Reddit-Foren angeheftet, und viele, die UST als ein Dollar-Äquivalent-Sparmedium ansahen, wurden verbrannt. Es war schrecklich.

Es ist klar, dass Kryptowährungen in den letzten Jahren wild geworden sind und den Menschen eindeutig geschadet haben. Letztlich sind die Regulierungsbehörden dazu da, die Verbraucher zu schützen, und daher ist es nicht verwunderlich, dass sie so aggressiv vorgehen. Die Skandale im Kryptobereich waren einfach zu ungeheuerlich, die Insolvenzen zu groß – neben FTX und Terra gab es Celsius, BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Babel Finance und viele, viele mehr. Ist es in diesem Zusammenhang wirklich unerwartet, dass die Regulierungsbehörden eingreifen?

Unterdrückung der Innovation

Die größte Kritik an all dem scheint von denjenigen zu kommen, die behaupten, die Haltung der USA behindere die Innovation und dränge eine Branche ins Ausland. Das ist eine berechtigte Sorge; in der Tat geschieht dies bereits. Der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, hat diese Woche die VAE als potenzielles internationales Drehkreuz angepriesen, während die angeschlagene Börse in den USA unter den sich verschlechternden Bedingungen weiter zu kämpfen hat.

Für Coinbase empfinde ich Mitgefühl. Die Börse bietet einen echten Nutzen – eine Möglichkeit, Bitcoin und andere Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen – und ist ein legitimes Geschäft. Es wird öffentlich an der Nasdaq gehandelt, seine Finanzdaten sind für jedermann einsehbar. Es hat nicht viel falsch gemacht.

Dennoch wurde dem Unternehmen kürzlich eine Mitteilung von Wells zugestellt, offenbar wegen eines Verstoßes gegen Wertpapiergesetze, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit seinen Staking-Produkten.

Coinbase ist zwar ein solides Unternehmen, hat aber das Pech, dass ein Großteil der Krypto-Industrie keinen Wert hat. Für den Großteil dieser Altcoins gibt es keinen Grund zu existieren, und viele Unternehmen oder Gründer haben eine große Kontrolle über den Vertrieb von Token und verfügen selbst über beträchtliche Bestände. Nicht alle, die sie vermarkten und an die sie verkaufen, kennen jedoch die Risiken oder die ganze Geschichte hinter dem Vertrieb dieser Token.

Darüber hinaus scheinen die meisten dieser Token Wertpapiere zu sein, und das ist der Punkt, an dem ein Großteil der Diskussion beginnt. Es gibt zwar eine echte Grauzone bei Stablecoins, die ich auch als Grauzone betrachte und die von den Aufsichtsbehörden hart behandelt wurden, aber der Großteil der angebotenen Produkte fühlt sich näher an Wertpapieren an als nicht. Und damit kommen auch Verantwortlichkeiten und Offenlegungspflichten.

Nebenbei bemerkt möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich mich hier nicht auf Bitcoin beziehe. Selbst der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, hat anerkannt, dass Bitcoin kein Wertpapier ist. Wie es häufig der Fall ist, existiert Bitcoin hier in einer eigenen Kategorie, weit weg vom Großteil des Marktes.

Binance als Beispiel dafür, warum die Regulierungsbehörden eingreifen

Wie ich schon sagte, sind es die Coinbases dieser Welt, die zu Unrecht betroffen sind, und denen man am meisten Mitgefühl entgegenbringen sollte. Aber leider müssen sie ihre Kollegen dafür verantwortlich machen, denn die Transparenz von Coinbase ist ein eklatanter Ausreißer in einer Branche, die auf den undurchsichtigsten und heimlichsten Grundlagen aufgebaut ist, die man sich vorstellen kann.

Der weltweit größte Stablecoin, Tether, wurde lange Zeit für seine undurchsichtige Reservesituation gescholten. Obwohl er sich in letzter Zeit deutlich verbessert hat, wurde er 2021 wegen falscher Angaben zu seinen Reserven mit einer Geldstrafe belegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 82 Mrd. $ ist Tether ein wichtiges Rädchen in der gesamten Branche und damit eine enorme Risikoquelle.

Aber das beste Beispiel ist Binance. Ähnlich wie Binance ist dies ein seriöses Unternehmen und dient einem echten Zweck. Und nicht nur das: Es ist die größte Börse der Welt, die bis Ende 2022 für gigantische zwei Drittel des gesamten Handelsvolumens verantwortlich war. Und doch ist es unmöglich zu wissen, was unter der Haube vor sich geht.

Ich habe dieses Problem im vergangenen Dezember ausführlich beschrieben. Es gab keine Möglichkeit, irgendeine vernünftige finanzielle Bewertung des Unternehmens vorzunehmen. Binance arbeitet immer noch ohne Hauptsitz. Seine Verbindlichkeiten sind ein Geheimnis. Es gibt fast nichts zu beurteilen.

Es behauptete, dass ein von Mazars gesponserter Proof-of-Reserves-Bericht ein “Audit” sei, aber die komische Intransparenz war so groß, dass Mazars alle Arbeiten mit Krypto-Unternehmen zurückzog und sich auf ein “Missverständnis” darüber berief, wie die Reserveberichte funktionieren. Die Ausgabe von Binance enthielt nicht einmal Verbindlichkeiten. Nur in der Kryptowirtschaft kann ein Unternehmen versuchen, eine Prüfung zu verlangen, ohne seine Verbindlichkeiten offenzulegen.

CEO Zhao hatte sogar die Frechheit, die Leute anzuweisen, “sich umzuhören”, um zu beweisen, dass Binance niemandem Geld schuldet. Für die größte Börse der Welt, die für Milliarden von Kundengeldern verantwortlich ist, ist das einfach nicht gut genug.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Seitdem wurde Binance mit zahlreichen Vorwürfen und Klagen konfrontiert. Die CFTC reichte eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen die Börse ein.

„Binance verlangte von seinen Kunden nicht, vor dem Handel auf der Plattform identitätsverifizierende Informationen bereitzustellen … und versäumte es, grundlegende Compliance-Verfahren zur Verhinderung und Aufdeckung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche umzusetzen”, heißt es in der Klage.

„In der Klage wird ferner behauptet, dass Binance selbst nach der angeblichen Einschränkung des Handels von US-Kunden auf seiner Plattform seine Kunden – insbesondere seine kommerziell wertvollen VIP-Kunden mit Sitz in den USA – über die besten Methoden zur Umgehung der Compliance-Kontrollen von Binance informiert hat.“

Binance gab auch zu, Kundengelder mit Sicherheiten verwechselt zu haben, bezeichnete dies als „Fehler“ und bewies damit einmal mehr, warum die Aufsichtsbehörden so darauf bedacht sind, den Bereich in Ordnung zu bringen.

Das ist wie im Wilden Westen. Und noch einmal: Ist irgendjemand wirklich überrascht, dass die Regulierungsbehörden eingreifen, um dies zu verhindern?

Ich habe Anfang des Jahres einen offenen Brief geschrieben, in dem ich mich darüber beklagte, wie heuchlerisch viele Kryptowährungen geworden seien. Während die Branche auf den Grundsätzen “Vertrauen, nicht verifizieren” und einem Misstrauen gegenüber dem herkömmlichen Finanzsystem gegründet wurde, ist sie an einen Punkt gelangt, an dem wir den Worten von CEOs auf Twitter blind glauben sollen, weil eine Verifizierung praktisch unmöglich ist.

Angesichts dessen, was letztes Jahr passiert ist (ich könnte hier einen Tweet von Sam Bankman-Fried aufrufen, aber ich habe ehrlich gesagt genug von diesem Kerl), wäre es geradezu bizarr, wenn die Regulierungsbehörden zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen würden.

Die Nachteile einer strafenden Regulierung

Auf der anderen Seite sind Innovation und Unternehmertum ein Segen für jedes Land, und eine übermäßig strafende Haltung wird Unternehmen ins Ausland drängen. Die europäische MiCa-Verordnung wird oft als krasser Gegensatz zu der neuen aggressiven Haltung der USA angeführt, und ich denke, dass viele dieser Argumente berechtigt sind.

Gegen die gesamte Branche vorzugehen fühlt sich etwas schwerfällig an. Hier gibt es Steuergelder und Arbeitsplätze. Während die künftige Haltung der Kryptowährung zur Debatte steht, bedeutet ihre Verdrängung jetzt auch, dass Länder außerhalb der USA davon profitieren werden, wenn die Kryptowährung in Zukunft tatsächlich wächst.

Aber ich glaube wirklich, dass Krypto dies auf sich gezogen hat. Das Verhalten der meisten Unternehmen in diesem Bereich entspricht bei weitem nicht den Standards, die von Finanzunternehmen in den USA gefordert werden, und diese Standards dienen dem Nutzen der Verbraucher. Transaktionen auf die Art und Weise wie Binance sollten nicht toleriert werden (ich verwende weiterhin Binance als Beispiel, aber das gilt für die meisten Unternehmen im Kryptobereich. Hier ist ein ähnlicher Artikel über Nexo aus dem letzten Jahr, in dem beklagt wird, dass seine Undurchsichtigkeit dies unmöglich macht eine Einschätzung seines Geschäfts vornehmen).

Es fühlt sich an, als würden die Regulierungsbehörden nur ihre Arbeit tun. Die meisten Token existieren aus keinem anderen Grund als wilder Spekulation, einer kapitalistischen Höllenlandschaft, die nur auf dem Wunsch nach Geld um jeden Preis basiert. Einige der Maßnahmen mögen schwerfällig sein, aber der Raum muss aufgeräumt werden, und zwar schnell.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kryptowährungen gute und schlechte Aspekte haben. Aber wer die Ereignisse des letzten Jahres und die Undurchsichtigkeit, in der die meisten Unternehmen agieren, ignoriert, verfehlt das Wesentliche. Man kann die Technologie hinter Krypto lieben, man kann die Innovation lieben, man kann Bitcoin lieben. Gut. Aber das entschuldigt weder die inakzeptable Art vieler Kryptounternehmen noch die unverhohlene Missachtung von Finanzgesetzen, die stattgefunden hat.

Die meisten Kryptowährungen erfüllen keinen Zweck und es gibt keinen Grund, mit ihnen zu handeln. Abzocke gibt es zuhauf, Betrug ist allgegenwärtig, Gründer und Vermarkter nutzen leichtgläubige Kleinanleger häufig aus. Ich verstehe die Argumentation, dass wir den Menschen erlauben sollten, in das zu investieren, was sie wollen, aber es muss ein Punkt kommen, an dem die Regulierungsbehörden eingreifen müssen. Dieser Punkt war 2022, als klar wurde, dass die Geldsummen und das Ausmaß der Übertretungen zu groß waren, um sie zu ignorieren.

Es ist eine Schande, dass seriöse Unternehmen in das Kreuzfeuer geraten. Es kann durchaus sein, dass Ressourcen und Kapital in andere Länder abwandern. Dies sind zweifelsohne Nachteile. Aber die USA sind das Finanzzentrum der Welt, und ihre Standards sollten hoch sein.

Die Krypto hat sich selbst in den Fuß geschossen, sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat die Regeln leichtfertig missachtet, und Menschen wurden verletzt. Das Traurige daran ist, dass es nicht diejenigen waren, die es verdient haben. Die Regulierungsbehörden sind bei weitem nicht perfekt, aber Krypto durfte nicht so weitergehen wie bisher.