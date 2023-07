iShares Taiwan ETF hat eine Dividendenrendite von 16 %: Ist EWT ein sicherer Kauf?

Taiwan hat 2023 aufgrund von Sorgen über die Geopolitik und die Halbleiternachfrage mit Gegenwind zu kämpfen. Die Wirtschaft des Landes schrumpfte im 1. Quartal um 3,02 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im 4. Quartal des vergangenen Jahres um 0,4 % zurückging. Der Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen bedeutet, dass Taiwan in eine Rezession geraten ist. Trotzdem ist der iShares Taiwan ETF (EWT) in diesem Jahr um ca. 18 % gestiegen.

In taiwanesische Aktien investieren

Copy link to section

Die taiwanesische Wirtschaft erfährt durch die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China erheblichen Gegenwind. Infolgedessen investieren viele Länder massiv in die Veränderung ihrer Lieferketten. So haben die USA beispielsweise das CHIPs-Gesetz verabschiedet, das Investitionen in die Halbleiterindustrie im Land fördern soll.

Auch Europa investiert Milliarden von Dollar in die Halbleiterindustrie. Damit soll sichergestellt werden, dass die Lieferketten dieser Länder stark genug sind, um globalen Schocks zu widerstehen. Der größte Schock ist eine mögliche Invasion Taiwans durch China.

Dennoch wird Taiwan aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums seiner Anlagen einen Vorsprung in der Halbleiterindustrie behalten. Erwähnenswert ist auch, dass viele taiwanesische Unternehmen in westlichen Ländern investieren. Beispielsweise investiert Taiwan Semiconductor 40 Mrd. $ in ein Werk in Arizona.

Daher meiden viele Anleger den iShares Taiwan ETF aufgrund der geopolitischen Risiken und der Angst, dass das Land seinen Vorsprung in der Halbindustrie verlieren könnte. Während eine Invasion wahrscheinlich ist, wird Taiwan in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter wachsen.

Der EWT ETF ist auch eine Investition in künstliche Intelligenz, da die größten Bestandteile aus der Technologiebranche stammen. Technologieaktien machen etwa 60 % des Fonds aus. Dazu gehören Unternehmen wie Taiwan Semi, Foxconn, MediaTek und United Microelectronics.

Ist der iShares Taiwan ETF ein guter Kauf?

Copy link to section

Daher bin ich der Meinung, dass der iShares Taiwan ETF aus drei Gründen eine gute Investition ist. Erstens haben die geopolitischen Ängste zu einem Abschlag bei dem Fonds geführt. Ich glaube, dass Unternehmen wie TSMC und Foxconn schwer zu ersetzen sind, selbst wenn das De-Risking weitergeht.

Zweitens verfügt der Fonds über eine enorme Dividendenrendite, die kaum zu ignorieren ist. Die TTM-Rendite beträgt 15,8 % und die Terminrendite 16 %. In den letzten drei und fünf Jahren betrug die jährliche Dividendenrendite 94 % bzw. 45 %.

Schließlich sprechen auch die technischen Daten für den Fonds. Das Tages-Chart zeigt, dass sich der EWT ETF in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Er ist über das 50 %-Fibonacci-Retracement-Level gestiegen. Der Fonds wird auch von den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten unterstützt.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der iShares MSCI Taiwan ETF weiter steigen wird, während Käufer das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 53,22 $ anvisieren, dem 78,6 %-Retracement-Level.