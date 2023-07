Chinas Caixin-EMIs deuten darauf hin, dass “die Erholung noch keine stabile Basis gefunden hat”

Nach den lauen EMI-Zahlen der Regierung von letzter Woche sind die Chinas Caixin-PMIs seit Mai 2023 zurückgegangen.

Caixin China General Composite EMI

In der neuesten Veröffentlichung von Caixin ist der kombinierte Wert der Geschäftsaktivität (einschließlich Dienstleistungen und Fertigung) von einem 29-Monatshoch von 55,6 im Mai 2023 auf 52,5 im Juni 2023 gesunken.

Obwohl dies der sechste expansive Wert in Folge war, war er der schwächste in diesem Jahr und fiel unter das Niveau vom Januar 2023.

Ähnlich wie die NBS-Daten der Regierung, die letzte Woche veröffentlicht wurden, enttäuschte das verarbeitende Gewerbe, während der Dienstleistungssektor weiter expandierte, allerdings deutlich langsamer.

Im verarbeitenden Gewerbe haben sowohl die Schaffung von Arbeitsplätzen als auch der Optimismus im Juni 2023 gelitten.

Dr. Wang Zhe, Leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Caixin Insight Group, kommentierte die jüngsten Daten mit den Worten:

Eine Reihe aktueller Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass Chinas Erholung noch keine stabile Basis gefunden hat, da wichtige Probleme wie der Mangel an internen Wachstumstreibern, die schwache Nachfrage und die sich eintrübenden Aussichten bestehen bleiben.

Die Auftragseingänge waren im Aufwärtstrend, fielen jedoch auf ein 5-Monatstief, während die Gesamtbeschäftigung aufgrund des Wachstums im Dienstleistungssektor tatsächlich zunahm.

Interessanterweise sanken die durchschnittlichen Inputkosten zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren, während die Outputkosten im dritten Monat in Folge fielen, was auf die mögliche Entstehung von Deflationsdruck hindeutet.

Caixin China General Services EMI

Der Dienstleistungssektor war der Leuchtturm des Optimismus in der chinesischen Wirtschaftserholung nach der Corona-Krise und verzeichnete im sechsten Monat in Folge ein Wachstum.

Allerdings markierte die Kennzahl das schwächste Wachstumstempo seit fünf Monaten und fiel auf 53,9, verglichen mit 57,1 im Mai 2023, und blieb hinter den Erwartungen von Investing.com von 56,2 zurück.

Dies deutet darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft nach der Wiedereröffnung und der Aufhebung strenger Gesundheitsbeschränkungen an Dynamik verliert und die Erholung gefährden könnte.

Wie bereits in einem früheren Artikel zu den NBS-EMI-Zahlen der letzten Woche erwähnt,

… scheint die Realität eines schwächeren Verbrauchers allmählich der Realität eines weniger enthusiastischen Verbrauchers gewichen zu sein …

Sowohl die Geschäftstätigkeit als auch die Auftragseingänge wuchsen deutlich langsamer als im Mai, da einige Unternehmen berichteten, dass die Marktnachfrage hinter den internen Prognosen zurückblieb.

Die Inflation der Inputkosten blieb unter dem „Serientrend“, während die Outputkosten stabil blieben.

Die Auftragseingänge stiegen im sechsten Monat in Folge weiter an (d. h. blieben über 50), schwächte sich jedoch deutlich ab und erreichte den niedrigsten Stand seit Dezember 2022.

In der Zwischenzeit waren die Exporte robust, gingen aber auch leicht auf den niedrigsten Stand seit Januar 2023 zurück.

Wie in den NBS EMI-Daten der letzten Woche festgestellt, waren die Auslandsnachfrage, der Tourismus und der Reiseverkehr nach der Wiedereröffnung wichtige Treiber für das Dienstleistungswachstum, doch nun scheint ihnen die Kraft auszugehen.

Interessanterweise verbesserte sich das 12-Monats-Geschäftsklima zum ersten Mal seit fünf Monaten, da sich die Exportbedingungen verbesserten, die Unternehmen mit einem Anstieg der Auftragseingänge rechneten und die Märkte auf die Einführung unterstützender Maßnahmen durch die Regierung warteten.

Die Beschäftigung verzeichnete weiterhin Zuwächse, blieb über 50 und verzeichnete aufgrund der positiven Stimmung in der Branche den stärksten Anstieg seit drei Monaten.

Die durchschnittlichen Inputkosten in allen Dienstleistungsbereichen waren erheblich stabiler und lagen im 36. Monat in Folge über 50, da die zusätzliche Beschäftigung die Arbeitskosten in die Höhe trieb, während die Outputkosten im 14. Monat in Folge expansiv waren.

Allerdings stiegen die Inputkosten im vergangenen Jahr stärker als die nachgelagerten Preise, was möglicherweise auf eine relative Nachfrageschwäche hindeutet.

Dem Bericht zufolge:

… (Unternehmen) gaben an, dass ihre Bemühungen, wettbewerbsfähig zu bleiben, ihre Preissetzungsmacht insgesamt eingeschränkt hätten (trotz hoher Betriebskosten).

Zu den zusammengesetzten Daten schrieb Zhe:

In Zukunft ist eine stärkere politische Unterstützung auf der Makroebene sowie eine höhere Umsetzungseffizienz aus der Mikroperspektive erforderlich, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen den Marktteilnehmern direkt zugute kommen und somit die Beschäftigungs- und Markterwartungen stärken.

Ökonomen und Branchenbeobachter werden ihre Aufmerksamkeit auf die BIP-Veröffentlichung der chinesischen Regierung für das 2. Quartal richten, die später in diesem Monat erwartet wird.