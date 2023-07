Die meisten Agrarrohstoffe sind in diesem Jahr zurückgegangen, unterstützt durch das Schifffahrtsabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Ein Rohstoff hat sich jedoch dem Trend widersetzt, da sein Preis auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahrzehnten gestiegen ist. Der Kakaopreis notiert bei 3.400 $, ~36 % über dem Tiefststand von 2022 und ~93 % über dem Tiefststand von 2018.

Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot

Aufgrund des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche sind die Kakaopreise sprunghaft angestiegen. Die Nachfrage von führenden Unternehmen wie Hershey und Mondelez ist stark gestiegen, was auch auf die Wiedereröffnung der Weltwirtschaft zurückzuführen ist. Die Nachfrage ist auch aufgrund der wachsenden Mittelschicht in asiatischen Ländern wie China und Indonesien sprunghaft gestiegen.

Das Angebot hingegen ist unter Druck geraten. Während die Elfenbeinküste eine Rekordernte liefert, bleibt die Produktion in Ghana weiterhin zurück. Daten zeigen, dass die Kakaoproduktion in Ghana in der letzten Saison, die am 30. September letzten Jahres endete, um 18 % zurückging.

Es wird erwartet, dass die Produktion in beiden Ländern in den nächsten Jahren weiter sinken wird. Zum einen werden die meisten Kakaopflanzen alt, während die Bodenfruchtbarkeit abgenommen hat. Im Gegensatz zu Kulturpflanzen wie Mais und Sojabohnen brauchen Kakaopflanzen zwei bis vier Jahre, um reif zu werden.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Kakaopreis und anderen Preisen besteht darin, dass die Bauern in Elfenbeinküste einen festen Betrag von der Regierung erhalten. Daher profitieren sie nicht in vollem Umfang von dem derzeitigen Preisanstieg.

Außerdem schließen Unternehmen wie Mars, Mondelez und Hershey langfristige Kaufverträge ab, die sie von den Marktpreisen abfedern. Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Pflanzenproduktion. In einer Mitteilung an WSJ sagte ein Mondelez-Mitarbeiter in Ghana:

Wir haben nicht mehr den Waldbestand, den wir hatten, wir haben nicht mehr den Regen, den unsere Großväter hatten, und der Boden ist nicht mehr so fruchtbar … Junge Leute verlassen oft die Gegend, um in der Stadt ein besseres Leben zu finden.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Schokoriegeln in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Analysten gehen davon aus, dass jedes Jahr über 2 Milliarden Menschen Kakao konsumieren, und die Zahl wird noch eine Weile weiter steigen.

Kakao-Preisprognose

Kakao-Chart via TradingView

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der Kakaopreis in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er hat sich kürzlich über den wichtigen Widerstand bei 2.932,5 $ bewegt, dem höchsten Punkt im Februar 2020.

Kakao ist über die 50- und 25-Wochen gleitenden Durchschnitte gestiegen, während der Relative Strength Index und der Stochastic Oscillator über das überkaufte Niveau gestiegen sind. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis in den kommenden Wochen einen kurzen Rückgang erlebt und dann den Aufwärtstrend wieder aufnimmt.