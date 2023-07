Der Maispreis brach stark ein, da weiterhin Bedenken hinsichtlich der Versorgung bestehen. Nachdem er im Juni auf 6,83 $ kletterte, fiel der Maispreis auf ein Tief von 5,20 $, den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren. Dieser Rückgang bedeutet, dass Mais und der Teucrium-Mais-ETF (CORN) in diesem Jahr um über 15 % gefallen sind.

Robuste Maisvorräte

Der Maispreis ist gesunken, da sich die Anleger auf ein größeres Maisangebot in diesem Jahr einstellen, das durch das günstige Wetter in wichtigen Ländern wie den Vereinigten Staaten und Brasilien begünstigt wird.

In einem Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums wurde die erwartete Maisanbaufläche für dieses Jahr angehoben. Das Ministerium geht davon aus, dass die Maisanbaufläche 94,1 Millionen Hektar betragen wird, was einer Steigerung von 2 Millionen Hektar gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht. Wenn das Wetter weiterhin günstig bleibt, bedeutet dies, dass die Ernte des Landes die höchste der letzten Jahre sein wird.

Auch in der Ukraine, einem wichtigen Agrarland, wird in diesem Jahr eine höhere Produktion erwartet. Während der Krieg in der Ukraine andauert, zeigen erste Daten, dass viele Landwirte im Land in diesem Jahr gepflanzt haben.

Auch in Brasilien herrscht günstiges Wetter, was zu einer höheren Produktion führen könnte. Der einzige große Nachzügler ist Argentinien, eines der größten Agrarländer der Welt. Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise, die seine Währung auf ein Rekordtief gedrückt hat.

Ein Hauptrisiko für Mais ist das Wetterereignis El Nino. In einer Mitteilung bestätigte die UNO diese Woche, dass der El Nino bereits eingesetzt hat. El Nino ist ein Wetterereignis, das an manchen Orten zu deutlich mehr Niederschlägen und an anderen Orten zu trockenem Wetter führt.

Mais-Preisprognose

Mais-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der Maispreis in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befindet. Er hat in letzter Zeit mehrere wichtige Niveaus überschritten, darunter 5,81 $ (Tief vom Juli 2022) und 5,6324 $ (Tief vom 18. Mai).

Der Maispreis ist unter alle gleitenden Durchschnitte und unter die Unterseite des in schwarz dargestellten absteigenden Channels gefallen. Daher wird der Preis in dieser Phase wahrscheinlich noch eine Weile unter Druck bleiben. Ein weiterer Abwärtstrend wird sich bestätigen, wenn der Preis unter das Oktobertief von 5,1923 $ sinkt.