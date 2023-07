Compound, ein DeFi-Schwergewicht, hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt, auch wenn der Total Value Locked (TVL) in seinem Ökosystem gesunken ist. COMP wurde am Montag mit 60 $ gehandelt und lag damit deutlich über dem Tiefststand des letzten Monats von 23,65 $.

DeFi-Volumen sinkt

Compound ist eines der größten Ethereum-DeFi-Protokolle der Welt. Es hat ein TVL von über 3 Mrd. $ und ist damit der achtgrößte Anbieter weltweit. Es ist das zweitgrößte Lending-Netzwerk nach AAVE.

COMP, sein nativer Token, ist bei den Anlegern ebenfalls sehr beliebt. Er hat eine Marktkapitalisierung von über 463 Mio. $ und ist damit die 83. größte Kryptowährung in der Branche.

Der COMP-Token hat in den letzten Wochen einen Anstieg erlebt. Nach einem Rückgang in der letzten Woche erholte sich COMP während des Wochenendes stark, da das Volumen anstieg. Die von CoinMarketCap zusammengestellten Daten zeigen, dass das Volumen in den letzten 24 Stunden auf 136 Mio. $ angestiegen ist, was einem Plus von 221 % entspricht. Das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung liegt bei 29,62 %.

Dies geschah selbst dann, als der in seinem Ökosystem gebundene Wert sank. Daten von DeFi Llama zeigen, dass der TVL in den letzten 30 Tagen um 21 % auf Dollarbasis angestiegen ist. Dieser Anstieg in Dollar ist hauptsächlich auf die starke Performance der Kryptowährungen zurückzuführen.

Im Gegensatz dazu ist die TVL in ETH gemessen stetig gesunken. Sie ist auf 1,76 Millionen ETH gefallen, den niedrigsten Stand seit März 2021. Auf dem Höhepunkt hatte Compound über 4,6 Millionen ETH in seinem Ökosystem.

Weitere Daten zeigen, dass die Gebühren von Compound in letzter Zeit etwas stabiler geworden sind. Sie liegen im Durchschnitt bei weniger als 50 ETH pro Tag, gegenüber mehr als 1.000 ETH auf dem Höhepunkt.

Compound-Preisprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der COMP-Preis in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend erlebt hat. Nach seinem Höchststand von 71,12 $ im Juni ist der Preis leicht auf derzeit 60 $ gesunken. Er liegt weiterhin über dem 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt und einige Punkte unter dem wichtigen Widerstandspunkt bei 63,35 $.

Während die Fundamentaldaten von Compound also nicht so toll sind, deuten die technischen Daten darauf hin, dass der Token in den kommenden Tagen weiter steigen könnte. Diese Prognose wird sich bestätigen, wenn er sich über den wichtigen Widerstand bei 63,35 $ bewegt. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 51,57 $ würde diese optimistische Prognose zunichte machen.