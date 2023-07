Der Aktienkurs von ZIM Integrated (NYSE: ZIM) hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt, während die Anleger die Trends in der Schifffahrtsbranche bewerten. Die Aktie wurde bei 12,62 $ gehandelt, ein paar Punkte über dem bisherigen Jahrestief von 11,77 $. Sie ist in diesem Jahr um mehr als 25 % und in den letzten 12 Monaten um mehr als 71 % gesunken.

Verschiffungskosten sinken

Der Aktienkurs von ZIM Integrated Shipping stand in letzter Zeit unter Druck, da die Frachtkosten weiter sinken. Die von Freightos zusammengestellten Daten zeigen, dass die durchschnittlichen Verschiffungskosten von Container auf 1.290 $ gefallen sind, den niedrigsten Stand seit September 2019.

Das bedeutet, dass die Container-Reedereien jetzt weniger Geld verdienen als vor Beginn der Pandemie. Auf dem Höhepunkt der Pandemie betrugen die Verschiffungskosten über 10.000 $, was den Umsatz von ZIM Integrated bis 2022 auf über 12 Mrd. $ ansteigen ließ.

Die Kosten für den Containertransport sinken

Da die Einnahmen und die Rentabilität von ZIM sprunghaft anstiegen, belohnte das Unternehmen seine Aktionäre mit einigen der besten Dividenden der letzten Jahre. Im April 2022 zahlte es mit 17 $ die höchste Dividende aller Zeiten und war damit bei Anlegern sehr beliebt.

In letzter Zeit hat sich das Blatt jedoch gewendet, und das Unternehmen verdient weniger für jeden verschifften Container. Die Einnahmen und die Rentabilität des Unternehmens haben sich im letzten Quartal verschlechtert, so dass die Unternehmensleitung gezwungen war, die Dividende auszusetzen.

Es ist wahrscheinlich, dass das Geschäft des Unternehmens noch eine Weile unter Druck bleiben wird, da die Verschiffungskosten noch nicht die Talsohle erreicht haben. Daher wird ZIM Integrated in Zukunft wahrscheinlich noch einige Verluste verzeichnen.

Zum einen gibt es Anzeichen dafür, dass sich die globalen Handelsströme nicht gut entwickeln. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Exporte aus Ländern wie China und Südkorea in den letzten Monaten stark zurückgegangen sind. Dieser Rückgang verschafft den Exporteuren mehr Verhandlungsmacht.

Analyse des Aktienkurses von ZIM Integrated

ZIM-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der ZIM-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Der Versuch, sich zu erholen, scheiterte im Mai bei 22,01 $. Die Aktie notiert knapp über der wichtigen Unterstützung bei 11,77 $, dem niedrigsten Stand seit Dezember letzten Jahres.

Gleichzeitig ist die Aktie unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer das nächste psychologische Niveau bei 10 $ anvisieren. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn die Aktie unter die Unterstützung bei 11,77 $ sinkt.