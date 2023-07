Der iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) ist einer der Dividendenfonds mit der besten Performance in diesem Jahr. Der Fonds ist auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen. Er ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 8 % gestiegen, während seine Konkurrenten wie SCHD-, VYM- und HDV-Fonds um weniger als 5 % gestiegen sind.

Ist iShares Core Dividend Growth ein guter Fonds?

Der iShares Core Dividend Growth-Fonds ist ein beliebter ETF mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mehr als 23 Mrd. $. Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern ein Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, die nachweislich ihre Dividenden steigern konnten.

Der iShares Core Dividend Growth ETF-Fonds weist eine Kostenquote von 0,03 % auf, was mit anderen Fonds der Branche vergleichbar ist. Am wichtigsten ist, dass der Fonds in den letzten Tagen begonnen hat, an Dynamik zu gewinnen. Nach Abflüssen in den ersten fünf Monaten des Jahres verzeichnete das Unternehmen im Juni Zuflüsse in Höhe von über 145 Mio. $.

Zu- und Abflüsse des DGRO ETF

Der DGRO ETF bildet viele Unternehmen ab, die schnell wachsende Dividenden haben. Die größten Unternehmen sind Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil und Chevron. Weitere große Unternehmen im Fonds sind Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot und Broadcom.

Was die Zusammensetzung betrifft, so gehören die größten Unternehmen der Branche mit 18,5 % dem Gesundheitssektor an. Es folgen Unternehmen aus den Bereichen Finanzwerte, Informationstechnologie, Industriewerte, Basiskonsumgüter und Energie.

DGRO ist aus mehreren Gründen ein guter ETF. Erstens enthält der Fonds Unternehmen, die nachweislich ihre Dividende steigern konnten. Zweitens handelt es sich bei den meisten Unternehmen im Fonds um Qualitätsunternehmen, die sichere Dividenden und gesunde Ausschüttungsquoten haben.

Drittens ist der Fonds stark diversifiziert, wobei die Top-Ten-Unternehmen keinen allzu großen Einfluss auf seine Performance haben.

Die einzige Herausforderung besteht darin, dass der iShares Core Dividend Growth ETF eine schwache Dividendenrendite aufweist. Die Rendite beträgt lediglich 2,4 % und liegt damit unter der Rendite kurzfristiger Anleihen. Am wichtigsten ist, dass der Fonds eine enge Korrelation zu anderen beliebten Fonds wie SPY aufweist.

DGRO ETF-Aktienkursprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der iShares Core Dividend Growth ETF in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er notiert derzeit bei 51,66 $ und damit nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 51,90 $.

DGRO hat ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet, was normalerweise ein Aufwärtssignal ist. Außerdem bewegt sich der Kurs um das 78,2 %-Fibonacci-Retracement-Level. Daher wird der Aktienkurs wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer das wichtige Widerstandsniveau bei 54,50 $ anpeilen, dem Höchststand vom Dezember 2021.