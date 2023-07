Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) erreichte heute Morgen ein Jahreshoch, nachdem das Unternehmen ein Rekordergebnis für das 2. Quartal bekannt gab.

Die Aktie bewegt sich nach oben, weil die Unternehmensleitung ihre Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der robusten Reisenachfrage angehoben hat.

Delta prognostiziert nun einen Gewinn pro Aktie von bis zu 7 $ bei einem freien Cashflow von 3 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2023. In „Squawk Box“ von CNBC sagte CEO Ed Bastian:

Auch der Ausblick für das laufende Quartal lag deutlich über den Schätzungen der Wall Street. Die Aktie der Fluggesellschaft liegt immer noch etwa 15 % unter dem Niveau vor der Pandemie.

Delta Air Lines erwartet für das 3. Quartal einen Rückgang der Stückkosten ohne Treibstoff zwischen 1 % und 3 %. Nach Angaben des Chief Executive:

Am letzten Memorial Day verzeichnete die Fluggesellschaft über 800 Stornierungen während des langen Wochenendes. An diesem Wochenende am Memorial Day waren es nur acht. Die Fluggesellschaft macht also einen fabelhaften Job.