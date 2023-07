China hat als eines der ersten Länder die Technologie, die bekannte Dienste wie ChatGPT antreibt, reguliert und neue Vorschriften für generative künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht. Dies geschah, nachdem Elon Musk am Mittwoch das Debüt von xAI bekannt gab, einem neuen KI-Unternehmen, das sich darauf konzentrieren wird, die “wahre Natur des Universums” zu verstehen.

Die oberste Internet-Aufsichtsbehörde in China, die Cyberspace Administration of China, hat am Donnerstag eine Reihe aktualisierter Regeln zur Regulierung des explodierenden Marktes vorgestellt, der die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hat. Die Vorschriften werden am 15. August gerade rechtzeitig in Kraft treten, um die vielen kommenden KI-gestützten Projekte wie das ActualizeAI-KI-Ökosystem von AltSignlas zu regulieren.

China KI „vorläufige Maßnahmen“

Die veröffentlichte Version, die als „vorläufige Maßnahmen“ bezeichnet wird, scheint im Vergleich zu einem im April veröffentlichten Vorentwurf mehrere zuvor angekündigte Bestimmungen gelockert zu haben. Dies deutet darauf hin, dass Peking in der sich entwickelnden Industrie eine Chance sieht, da das Land versucht, das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Erst letzte Woche wurde der Fintech-Riese Ant Group von chinesischen Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe von knapp 1 Mrd. $ belegt. Es scheint jedoch, dass dies der letzte chinesische Riese sein könnte, der sich der vollen Härte der Regulierungsbehörden in Sachen KI stellt. Eine große Anzahl chinesischer Technologiegiganten, darunter Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) und JD.COM (NASDAQ: JD), arbeiten derzeit an der Veröffentlichung ihrer eigenen KI-Chatbots.

Die Regelungen gelten zunächst nur für Dienstleistungen, die der breiten Öffentlichkeit in China angeboten werden. Ausnahmen gelten für Technologien, die in Forschungseinrichtungen erstellt werden oder für Nutzer im Ausland bestimmt sind. Durch das neue Gesetz sind Geldstrafen von bis zu 100.000 Yuan (14.027 $) bei Verstößen abgeschafft.

Anbieter generativer KI-Dienste müssen jedoch Sicherheitsüberprüfungen durchführen und ihre Algorithmen bei der Regierung registrieren lassen, wenn ihre Dienste in der Lage sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder die Öffentlichkeit zu “mobilisieren”.

Elon Musks xAI-Unternehmen

Gleichzeitig hat Elon Musk, Gründer und CEO von Tesla, SpaceX und Twitter, die Einführung von xAI mit dem Ziel angekündigt, „die wahre Natur des Universums zu verstehen“. Am Freitag gaben Musk und sein Team in einem Live-Chat auf Twitter Spaces weitere Details zum Unternehmen bekannt.

Die Teammitglieder von xAI haben an Projekten wie DeepMinds AlphaCode und den GPT-3.5- und GPT-4-Chatbots von OpenAI gearbeitet. Sie sind ehemalige Mitarbeiter von DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter und Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

Musks xAI wird mit führenden KI-Chatbots wie ChatGPT, Bard und Claude sowie Unternehmen wie OpenAI, Google und Anthropic konkurrieren.

Die Nachricht von Musks KI-Unternehmen kam erstmals im April, zusammen mit Gerüchten, dass Musk Tausende von GPU-Prozessoren von Nvidia gekauft habe, um ein potenzielles großes Sprachmodell anzutreiben. Während eines Interviews auf dem Fox News Channel im selben Monat diskutierte Musk seine Ideen für ein neues KI-Tool namens „TruthGPT“ und fügte hinzu, dass er besorgt sei, dass bestehende KI-Unternehmen „politisch korrekte“ Systeme anderen vorziehen würden.

Das ActualizeAI KI-Ökosystem von AltSignals

Die letzte Woche war voller KI-orientierter Aktivitäten. Es begann mit dem ASI-Vorverkauf von AltSignals, der in die Stufe 2 überging, gefolgt von der Enthüllung des neuen KI-Unternehmens durch Musk und endete mit der Enthüllung der neuen Regeln für die generative KI-Industrie durch China.

Dank der unglaublichen Pläne für ActualizeAI – ein fortschrittliches, kryptobetriebenes System der künstlichen Intelligenz, das bereit ist, die Handelssignalbranche auf die nächste Stufe zu heben.

Im Laufe der Jahre hat sich AltSignals zu einer Drehscheibe für innovative Handelstechnologien und die Zusammenarbeit zwischen den Communities entwickelt, so dass die neue ASI-Kryptowährung mehr als nur eine Investition ist.

AltSignals führt derzeit einen Vorverkauf für den ASI-Token durch, dessen Wert im Laufe der Vorverkaufsphasen steigt, während das Startup daran arbeitet, 12.150.000 $ für die weitere Entwicklung aufzubringen.

Den Anlegern, die am AltSignals-Vorverkauf teilnehmen, wird eine Reihe von Funktionen und Vorteilen geboten. Der wichtigste ist die Verwendung der ASI-Token, um Zugang zum ActualizeAI-Ökosystem zu erhalten.